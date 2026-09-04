Il grande calcio di Serie A torna in Piemonte con una sfida affascinante per la corsa ai primi quattro posti: la Juventus ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini all’Allianz Stadium.

I tifosi bianconeri riempiranno gli spalti e faranno sentire tutto il loro sostegno domenica 20 settembre 2026, desiderosi di vedere la squadra di Igor Tudor conquistare tre punti fondamentali in campionato nelle prime fasi della stagione 2026/27.

I sostenitori della Juventus trasformeranno lo stadio in un muro bianconero, spingendo la Vecchia Signora nel tentativo di far valere la propria autorità in casa contro un avversario tatticamente pericoloso.

GOAL ti fornisce tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Juventus-Atalanta, compresi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita all’Allianz Stadium, gli orari del calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Juventus-Atalanta di Serie A?

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Come acquistare i biglietti di Juventus-Atalanta di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai posti standard ai pacchetti VIP hospitality premium, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o marketplace secondari verificati per la vendita di biglietti.

A causa dell’elevata domanda interna ogni volta che una rivale per i primi quattro posti fa visita a Torino, la vendita dei biglietti segue fasi strutturate:

Abbonati Juventus ( Abbonati ): Gli attuali abbonati mantengono i propri posti riservati per tutte le partite di campionato disputate durante la stagione.

Prevendita riservata ai membri ufficiali ( J1897 & Black&White Members ): L’accesso prioritario ai restanti biglietti dei settori casalinghi è riservato ai membri ufficiali J1897 e Black&White durante finestre di prevendita esclusive prima della vendita al pubblico.

Vendita libera ( Vendita Libera ): Se restano posti disponibili dopo la prevendita per i membri, l’accesso ai biglietti si apre al pubblico generale tramite il portale ufficiale di biglietteria della Juventus. Tuttavia, le partite di cartello fanno regolarmente registrare il tutto esaurito già durante la finestra di prevendita riservata ai membri.

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se si cercano settori esauriti o un accesso last minute nel giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti di Juventus-Atalanta di Serie A?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Serie A all’Allianz Stadium variano in base alla posizione del posto, alla classificazione della partita e al livello di membership:

Prezzi per membri e Under 14: I membri registrati del club ricevono tariffe scontate durante le finestre di prevendita. Sono inoltre previste tariffe ridotte speciali per i tifosi Under 14 in alcuni settori a ingresso generale selezionati.

Posizione del posto: Le tribune centrali ( Tribuna Ovest e Tribuna Est ) offrono la visuale centrale migliore a fasce di prezzo più alte, mentre le curve ( Curva Sud e Curva Nord ) propongono i prezzi d’ingresso più accessibili e la classica atmosfera da giorno partita.

Identificazione nominativa e regole sui documenti: In rigorosa conformità con le leggi italiane sulla sicurezza, tutti i biglietti sono nominativi e riportano il nome legale completo dello spettatore. I tifosi devono presentare ai varchi dello stadio un documento d’identità fisico valido con foto, passaporto o carta d’identità nazionale, corrispondente al nome presente sul biglietto.

Pass mobile digitale: Tutti i biglietti vengono emessi in formato digitale e gestiti tramite l’App ufficiale dell’Allianz Stadium o i wallet digitali dello smartphone.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di Serie A all’Allianz Stadium, ai tifosi ospiti dell’Atalanta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (Settore Ospiti - Nord Est Corner).

I prezzi dei biglietti del settore ospiti per le partite di Serie A variano in genere tra 30 € e 50 € al prezzo nominale.

Per acquistare biglietti nel settore ospiti ufficiale, i tifosi in trasferta devono essere titolari di tessera registrata (Dea Card / Atalanta Card) e soddisfare i criteri di sicurezza regionali stabiliti dalle autorità locali. Le quote riservate al settore ospiti sono rigidamente regolamentate e non vengono messe in vendita libera al pubblico.

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