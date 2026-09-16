L'Italia affronta la Turchia in un'avvincente sfida di UEFA Nations League allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre 2026. Questo match di alto profilo del Gruppo A mette di fronte due dinamiche potenze del calcio europeo a caccia di punti vitali per il torneo.

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Quando si gioca Italia-Turchia di UEFA Nations League A?

Italia-Turchia si gioca allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della data.

UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Dove acquistare i biglietti per Italia-Turchia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ticketing della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale italiana. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, le piattaforme secondarie comeStubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Italia-Turchia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ticketing ufficiale della FIGC partono in genere da 20 € per i posti di ingresso generale nelle curve, con prezzi in aumento in base alla categoria del posto e alla posizione all'interno dello Stadio Renato Dall'Ara.

Sui mercati secondari comeStubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 47 € a posto, con variazioni in base al settore, alla categoria e alla domanda del mercato in tempo reale.

Italia-Turchia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Italia e Turchia

L'Italia ha vinto tre e perso due delle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 1-0 sulla Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo tre giorni prima. Le due sconfitte sono arrivate contro la Bosnia-Erzegovina in una qualificazione ai Mondiali e con un 1-4 contro la Norvegia nel novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

La Turchia ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 sugli USA ai Mondiali il 26 giugno, anche se in precedenza erano arrivate sconfitte nella fase a gironi contro Australia e Paraguay. In precedenza, nel corso di questa serie, aveva battuto la Macedonia del Nord per 4-0. La Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Italia-Turchia: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sullo 0-0 in un'amichevole giocata in Italia il 4 giugno 2024. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Italia vanta il bilancio migliore, compreso il 3-0 sulla Turchia a UEFA Euro 2020 e il 3-2 in un'amichevole del 2022 in Turchia. I due precedenti ancora prima, nel 2002 e nel 2006, sono terminati entrambi 1-1.



