Come acquistare i biglietti per Italia-Francia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Italia ospita la Francia a San Siro, a Milano, giovedì 12 novembre, nel ritorno di un doppio confronto del Gruppo A1 della Lega A che coinvolge anche Belgio e Turchia. Il primo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria della Francia allo Stade de France a ottobre, aggiungendo ulteriore tensione a questa rivincita di Milano.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Italia-Francia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Italia-Francia di UEFA Nations League A?

Italia-Francia si gioca a San Siro, a Milano, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Dove acquistare i biglietti per Italia-Francia?

I biglietti per questa partita vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), con priorità generalmente riservata ai membri prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita libera.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale - si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più a ridosso della partita

Una rivincita che pesa - la Francia ha vinto il primo incontro a ottobre, aggiungendo ulteriore tensione a questo ritorno a Milano

Stadio iconico - la capienza di oltre 80.000 posti di San Siro lo rende uno degli stadi più grandi e suggestivi del calcio europeo

Mercato secondario - Ticombo è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerati il profilo di questa partita e la posta in palio, si consiglia di prenotare in anticipo.

Quanto costano i biglietti per Italia-Francia?

I prezzi ufficiali per questa partita attraverso la FIGC partono da circa 70 €, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento.

Ticombo è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, con le attuali inserzioni del mercato secondario per questa partita che partono da circa 145 €.

Come per qualsiasi partita tra due delle principali nazionali europee, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Italia-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Italia e Francia

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il risultato più recente è stato una vittoria per 1-0 sulla Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo il successo per 1-0 sul Lussemburgo tre giorni prima. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro Bosnia ed Erzegovina e Norvegia, con il ko per 1-4 contro i norvegesi nel novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Anche la Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. La gara più recente è stata la sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali della Coppa del Mondo, preceduta dal ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. In precedenza, nel torneo, ha battuto la Svezia 3-0, il Paraguay 1-0 e il Marocco 2-0. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Italia-Francia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso sull'1-3 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata in Italia nel novembre 2024. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Francia li ha vinti tutti e cinque, segnando 14 gol e subendone cinque. Le due squadre si sono affrontate anche nella gara d'andata di Nations League nel settembre 2024, terminata anch'essa 1-3 per la Francia.