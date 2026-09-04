Come acquistare i biglietti per Italia-Belgio: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il calcio internazionale di alto livello è protagonista a Roma, dove l'Italia, quattro volte campione del mondo, ospita il Belgio in una sfida di cartello di UEFA Nations League.

I tifosi azzurri illumineranno lo storico Stadio Olimpico venerdì 25 settembre 2026, desiderosi di vedere la squadra di Luciano Spalletti misurarsi con una delle nazionali più dinamiche del calcio europeo.

I sostenitori riempiranno l'iconico stadio della capitale facendo sentire tutta la loro voce, creando un'atmosfera elettrica e appassionata mentre l'Italia punta a conquistare tre punti vitali in Lega A.

GOAL ti fornisce tutto ciò che serve per acquistare i biglietti di Italia-Belgio, compresi i prezzi della UEFA Nations League 2026/27, le informazioni sulla partita allo Stadio Olimpico, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Italia-Belgio di UEFA Nations League A?

Italia-Belgio si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, con l'orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sopra.

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Italia-Belgio di UEFA Nations League

Per le partite di UEFA Nations League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai normali posti a ingresso generale ai pacchetti hospitality VIP executive, gestiti tramite i portali ufficiali delle federazioni nazionali o marketplace secondari verificati.

A causa dell'enorme interesse nazionale e internazionale quando una grande nazionale europea fa visita a Roma, la vendita dei biglietti segue fasi di rilascio strutturate:

Prevendita Vivo Azzurro Membership: L'accesso prioritario ai biglietti a ingresso generale viene inizialmente concesso ai membri registrati del programma ufficiale per tifosi della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( Vivo Azzurro Membership Card ).

Vendita al pubblico ( Vendita Libera ): I biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale tramite il portale ufficiale di ticketing della FIGC. Tuttavia, le sfide di alto profilo contro il Belgio spesso fanno registrare il tutto esaurito durante o poco dopo le fasi di prevendita.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Per cercare settori esauriti o posti last minute per il giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti per Italia-Belgio di UEFA Nations League?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di UEFA Nations League allo Stadio Olimpico variano in base alla posizione del posto, alla prospettiva di visuale e alla fascia d'età:

Posizione del posto: Le tribune centrali principali ( Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere ) hanno prezzi premium per la visuale migliore sul campo, mentre i settori dietro la porta ( Curva Sud e Curva Nord ) e i settori d'angolo ( Distinti ) offrono tariffe d'ingresso nominali più basse.

Sconti giovani e ridotti: Sono previsti prezzi ridotti per Under 12, Under 18 e Over 65 nei settori pubblici designati.

Norme sull'identificazione nominativa: La normativa italiana sulla sicurezza negli eventi sportivi impone che tutti i biglietti siano strettamente nominativi, stampati con il nome legale completo dello spettatore. Ai varchi d'ingresso i tifosi devono presentare un documento d'identità fisico valido con foto, passaporto o carta d'identità nazionale, corrispondente al nome riportato sul biglietto.

Biglietteria digitale: Tutti i titoli di accesso alla partita vengono emessi in formato digitale e gestiti direttamente tramite pass mobili scaricati su dispositivi smart o biglietti PDF stampabili a casa.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di UEFA Nations League allo Stadio Olimpico, ai tifosi del Belgio in trasferta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti).

I prezzi nominali dei biglietti per il settore ospiti nelle partite di Nations League generalmente variano tra 30 € e 60 € in conformità con le linee guida UEFA.

Per acquistare biglietti nel settore ospiti ufficiale, i tifosi in trasferta devono essere membri registrati del fan club ufficiale della Royal Belgian Football Association (1895 Official Belgian Fan Club). I tagliandi riservati al settore ospiti vengono distribuiti tramite i canali di ticketing della RBFA e di norma vanno esauriti attraverso l'accesso prioritario interno per i membri.

Italia-Belgio di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Italia e Belgio

L'Italia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 1-0 contro la Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo la vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo tre giorni prima. Il punto più basso di questa serie è arrivato nel novembre 2025, quando l'Italia è stata battuta 4-1 dalla Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali. In queste cinque gare, l'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite del Belgio sono state giocate tutte al Mondiale 2026, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale il 10 luglio. In precedenza, nel torneo, il Belgio ha travolto gli USA 4-1 e ha battuto il Senegal 2-3. Ha pareggiato 0-0 con l'Iran nella fase a gironi. Il Belgio ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

Italia-Belgio: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al novembre 2024, quando l'Italia ha vinto 1-0 a Bruxelles in UEFA Nations League A. Prima di allora, Italia e Belgio avevano pareggiato 2-2 a Roma nell'ottobre 2024 nella stessa competizione. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Italia ha vinto quattro volte e pareggiato una, mentre il Belgio non ha ancora ottenuto una vittoria in questa serie. L'Italia ha segnato otto gol in queste cinque sfide, subendone quattro.

Classifica di Italia-Belgio

Nel Gruppo 1 di UEFA Nations League A, il Belgio guida la classifica al primo posto, mentre l'Italia è attualmente terza.