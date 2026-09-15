Come acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ungheria: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Irlanda del Nord ospita l'Ungheria al Windsor Park di Belfast lunedì 28 settembre, aprendo la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 nella Lega B, Gruppo 2, insieme a Ucraina e Georgia. Le due squadre si affronteranno di nuovo nella gara di ritorno alla Puskas Arena di Budapest a novembre.

L'Irlanda del Nord cercherà di sfruttare il fattore campo nel suo storico stadio nazionale, noto per l'atmosfera intensa e raccolta, mentre l'Ungheria arriva dopo una promettente serie recente sotto la guida di Marco Rossi. Con anche Ucraina e Georgia in corsa, questo confronto iniziale potrebbe rivelarsi importante al termine della fase a gironi.

GOAL ha tutto ciò che serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Irlanda del Nord-Ungheria, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Irlanda del Nord-Ungheria? Calcio d'inizio

UEFA Nations League B - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Windsor Park

Dove comprare i biglietti per Irlanda del Nord-Ungheria?

I biglietti per la gara di Belfast vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Irish Football Association (IFA), con priorità normalmente riservata agli abbonati e ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica ungherese (MLSZ) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Budapest.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita

Capienza limitata – il Windsor Park ospita poco più di 18.000 spettatori, il che lo rende uno degli impianti più piccoli della Lega B e una partita che può registrare il tutto esaurito rapidamente

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Vista la capienza limitata del Windsor Park, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo soprattutto per la gara di Belfast.

Quanto costano i biglietti per Irlanda del Nord-Ungheria?

I prezzi ufficiali per la gara di Belfast tramite la IFA partono da circa 80 €, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. I prezzi ufficiali della MLSZ per la gara di Budapest partono invece da circa 65 €.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, con inserzioni sul mercato secondario per la gara di Belfast che al momento partono da cifre significativamente più alte, vista la capienza limitata dello stadio e la forte domanda iniziale.

Come per qualsiasi partita in uno stadio di capienza ridotta, i prezzi possono cambiare rapidamente con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

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