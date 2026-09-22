Come acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La UEFA Nations League propone un'affascinante sfida internazionale con l'Irlanda del Nord che affronta l'Ucraina al Windsor Park di Belfast. Entrambe le nazionali europee arrivano a questa partita ad alta tensione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali nella loro corsa nel girone.

GOAL fornisce tutti i dettagli sulle principali informazioni della partita, sui prezzi dei biglietti e sui passaggi diretti per prenotare i vostri posti.

Quando si gioca Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B?

Irlanda del Nord-Ucraina si gioca al Windsor Park di Belfast, con calcio d'inizio in programma il 28 settembre 2026.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

Dove acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

I biglietti ufficiali primari per la partita vengono distribuiti tramite il portale ticketing della Irish Football Association, che gestisce le vendite standard per le partite internazionali casalinghe al Windsor Park. I tifosi dovrebbero registrarsi in anticipo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i normali biglietti d'ingresso generale.

Se le allocazioni primarie vanno esaurite o i posti standard diventano indisponibili sul sito ufficiale, piattaforme di ticketing secondario come Ticombo sono la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.





Quanto costano i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ticketing ufficiale partono da circa 35 € a 45 € per i settori a ingresso generale del Windsor Park.

Nel mercato secondario come Ticombo i prezzi d'ingresso partono da circa 345 € sulle piattaforme secondarie quando le allocazioni standard vanno esaurite nei canali di vendita primari.

Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Irlanda del Nord e Ucraina

L'Irlanda del Nord ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando quattro gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-1 contro la Francia nel giugno 2026, mentre tra i risultati precedenti figurano l'1-1 con il Galles e l'1-0 sulla Guinea. Ha inoltre subito una sconfitta per 2-0 contro l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali. L'unica nota lieta in quella serie è stata la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo nel novembre 2025.

L'Ucraina ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo le altre due, e ha segnato cinque gol subendone quattro. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro la Polonia nel maggio 2026, e in quel periodo ha anche battuto l'Albania per 1-0 e l'Islanda per 2-0. Le sconfitte contro Svezia e Francia, con quest'ultima arrivata per 4-0 nelle qualificazioni ai Mondiali, rappresentano i punti più bassi di questa serie di cinque partite.

Irlanda del Nord-Ucraina: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate quattro volte nei precedenti disponibili, con una vittoria dell'Ucraina, una dell'Irlanda del Nord e due pareggi. L'incrocio più recente risale a un'amichevole del giugno 2021, vinta 1-0 dall'Ucraina. La serie ha un profilo equilibrato e con pochi gol, dato che tre delle quattro partite hanno prodotto non più di una rete complessiva, con il risultato più significativo dell'Irlanda del Nord rappresentato dal 2-0 sull'Ucraina a Euro 2016.



