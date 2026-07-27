L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la sua stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.

L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese aveva lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in crescendo, finendo secondi e conquistando la promozione diretta dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nell'ultima stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Ipswich Town-Sunderland, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?

L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio in programma alle 15:00 (BST).

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite che non utilizzeranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Ipswich Town-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (solitamente U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.

Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'iscrizione ufficiale attiva e a pagamento al club per partecipare ai sorteggi o alle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membri di base.

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