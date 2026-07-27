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Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
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Ipswich Town
Sunderland

Ecco come puoi prenotare i biglietti per la prima partita casalinga dell’Ipswich e per l’esordio stagionale

L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la sua stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.

L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese aveva lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in crescendo, finendo secondi e conquistando la promozione diretta dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nell'ultima stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Ipswich Town-Sunderland, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?

L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio in programma alle 15:00 (BST).

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Premier League - Game Week 1
Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite che non utilizzeranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Ipswich Town-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (solitamente U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.
  • Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'iscrizione ufficiale attiva e a pagamento al club per partecipare ai sorteggi o alle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membri di base.

Stato di forma

IPS

IPS - Forma

CHA
V1-2
WBA
D0-0
SOU
D2-2
QPR
V3-0
OSA
S1-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SUN

SUN - Forma

EVE
V1-3
CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
S4-2
LEE
S1-0
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
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Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
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Sunderland
SUN
1
FIN
League One
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Sunderland
SUN
2
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Ipswich Town
IPS
0
FIN
League One
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Ipswich Town
IPS
0
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Sunderland
SUN
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Ipswich Town - Sunderland

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formazione
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Allenatore

  • G. O'Neil

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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