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Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Fulham: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ipswich Town
Fulham
Premier League

L’Ipswich Town affronta il Fulham in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Ipswich Town affronta il Fulham sabato 10 ottobre 2026 a Portman Road, a Ipswich.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con l'obiettivo di guadagnare terreno nelle prime posizioni della classifica. Nei loro più recenti incroci di campionato nella stagione 2024-25, le due formazioni hanno pareggiato in sfide combattute, tra cui l'1-1 di Portman Road e il 2-2 di Craven Cottage.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Ipswich Town-Fulham, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Ipswich Town-Fulham di Premier League?

Ipswich Town-Fulham prende il via a Portman Road, a Ipswich.

crest
Premier League - Game Week 6
Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Ipswich Town e Fulham a Portman Road, puoi seguire questi principali metodi di acquisto:

Sito ufficiale ticketing dell'Ipswich Town

I biglietti per le partite di Premier League vengono generalmente messi in vendita in finestre basate sullo status di membership:

  • Fase 1: Official Super Blues / membri del club con punti fedeltà accumulati.
  • Fase 2: Membri ufficiali generali.
  • Fase 3: Vendita generale, solo se restano posti dopo le finestre riservate ai membri.

Tifosi ospiti (tifosi del Fulham)

  • Se vuoi sederti nel settore ospiti, devi acquistare i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale del Fulham utilizzando un account OneFulham.

Hospitality nel giorno della partita

  • Se i biglietti ordinari sono esauriti o preferisci un'esperienza più esclusiva nel giorno della partita, i pacchetti hospitality, che includono opzioni pasto, accesso alle lounge e posti premium, sono disponibili direttamente tramite il reparto hospitality ufficiale dell'Ipswich Town senza bisogno di punti membership accumulati in precedenza.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Ipswich Town-Fulham variano in base al canale di acquisto, alla categoria del posto e alla classificazione della partita:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (Portman Road)

  • Ingresso generale casa (tifosi dell'Ipswich Town):
    • Adulto standard: Generalmente varia tra £34 e £38 per i posti nei settori inferiori, a seconda che la partita sia classificata come Grade A o Grade B.
    • Membri ufficiali: I biglietti scontati per adulti membri partono da circa £27 a £31 a seconda della posizione del posto e della categoria.
    • Junior / Under 12: I prezzi ridotti partono da £5.
  • Quota riservata agli ospiti (tifosi del Fulham):
    • Adulto con tetto massimo: Tutti i biglietti ospiti di Premier League sono rigorosamente soggetti al tetto massimo di prezzo fissato dalla lega di £30 per adulto.

Hospitality ufficiale nel giorno della partita

Acquistando direttamente tramite i pacchetti hospitality dell'Ipswich Town, le opzioni generalmente includono:

  • Burley's Bar / Lounge: A partire da £110 a £142 a persona.
  • Hall of Fame & Premium Lounge: Da £180 a £270+ a persona.

Ipswich Town-Fulham di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Ipswich Town e Fulham

L'Ipswich Town ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta e nessun pareggio in questa serie. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-2 contro il Manchester United in Premier League il 30 agosto. Prima di allora, aveva battuto il Leicester City 3-1 in Carabao Cup e il Sunderland 2-1 in campionato. In queste cinque partite, l'Ipswich ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10, con anche le vittorie pre-campionato contro Union Berlin e Rayo Vallecano incluse nella serie.

Il Fulham ha ottenuto una vittoria nelle ultime cinque partite, con due sconfitte e un pareggio nelle gare ufficiali. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Premier League il 30 agosto. Ha perso anche 2-3 contro il Chelsea il 24 agosto. Il Fulham ha battuto l'AFC Wimbledon 3-0 in Carabao Cup e ha ottenuto una vittoria per 1-0 in pre-campionato contro il VfB Stuttgart, pareggiando invece 2-2 con il Malaga.

IPS

IPS - Forma

SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
S5-2
LIV
S0-2
CRY
V2-3
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FUL

FUL - Forma

CHE
S2-3
WIM
V3-0
SUN
S1-0
CRY
S2-3
LIV
D0-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Ipswich Town-Fulham: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 2-2, con il Fulham che ha ospitato l'Ipswich Town in una partita di Premier League il 5 gennaio 2025. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 quando l'Ipswich aveva ospitato il Fulham a Portman Road il 31 agosto 2024. Negli ultimi cinque precedenti registrati, nessuna delle due squadre ha dominato, con risultati divisi tra pareggi e vittorie del Fulham, compreso il successo per 3-1 del Fulham in una sfida di Carabao Cup a Portman Road nel novembre 2023.

Testa a testa

Ipswich TownPareggioFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
EFL Cup
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FIN
EFL Cup
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Ipswich Town-Fulham

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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