Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Fulham: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Ipswich Town affronta il Fulham sabato 10 ottobre 2026 a Portman Road, a Ipswich.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con l'obiettivo di guadagnare terreno nelle prime posizioni della classifica. Nei loro più recenti incroci di campionato nella stagione 2024-25, le due formazioni hanno pareggiato in sfide combattute, tra cui l'1-1 di Portman Road e il 2-2 di Craven Cottage.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Ipswich Town-Fulham, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Ipswich Town-Fulham di Premier League?

Ipswich Town-Fulham prende il via a Portman Road, a Ipswich.

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Ipswich Town e Fulham a Portman Road, puoi seguire questi principali metodi di acquisto:

Sito ufficiale ticketing dell'Ipswich Town

I biglietti per le partite di Premier League vengono generalmente messi in vendita in finestre basate sullo status di membership:

Fase 1: Official Super Blues / membri del club con punti fedeltà accumulati.

Fase 2: Membri ufficiali generali.

Fase 3: Vendita generale, solo se restano posti dopo le finestre riservate ai membri.

Tifosi ospiti (tifosi del Fulham)

Se vuoi sederti nel settore ospiti, devi acquistare i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale del Fulham utilizzando un account OneFulham.

Hospitality nel giorno della partita

Se i biglietti ordinari sono esauriti o preferisci un'esperienza più esclusiva nel giorno della partita, i pacchetti hospitality, che includono opzioni pasto, accesso alle lounge e posti premium, sono disponibili direttamente tramite il reparto hospitality ufficiale dell'Ipswich Town senza bisogno di punti membership accumulati in precedenza.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Ipswich Town-Fulham variano in base al canale di acquisto, alla categoria del posto e alla classificazione della partita:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (Portman Road)

Ingresso generale casa (tifosi dell'Ipswich Town):

Adulto standard: Generalmente varia tra £34 e £38 per i posti nei settori inferiori, a seconda che la partita sia classificata come Grade A o Grade B. Membri ufficiali: I biglietti scontati per adulti membri partono da circa £27 a £31 a seconda della posizione del posto e della categoria. Junior / Under 12: I prezzi ridotti partono da £5 .

Quota riservata agli ospiti (tifosi del Fulham):

Adulto con tetto massimo: Tutti i biglietti ospiti di Premier League sono rigorosamente soggetti al tetto massimo di prezzo fissato dalla lega di £30 per adulto.



Hospitality ufficiale nel giorno della partita

Acquistando direttamente tramite i pacchetti hospitality dell'Ipswich Town, le opzioni generalmente includono:

Burley's Bar / Lounge: A partire da £110 a £142 a persona.

Hall of Fame & Premium Lounge: Da £180 a £270+ a persona.

Ipswich Town-Fulham di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Ipswich Town e Fulham

L'Ipswich Town ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta e nessun pareggio in questa serie. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-2 contro il Manchester United in Premier League il 30 agosto. Prima di allora, aveva battuto il Leicester City 3-1 in Carabao Cup e il Sunderland 2-1 in campionato. In queste cinque partite, l'Ipswich ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10, con anche le vittorie pre-campionato contro Union Berlin e Rayo Vallecano incluse nella serie.

Il Fulham ha ottenuto una vittoria nelle ultime cinque partite, con due sconfitte e un pareggio nelle gare ufficiali. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Premier League il 30 agosto. Ha perso anche 2-3 contro il Chelsea il 24 agosto. Il Fulham ha battuto l'AFC Wimbledon 3-0 in Carabao Cup e ha ottenuto una vittoria per 1-0 in pre-campionato contro il VfB Stuttgart, pareggiando invece 2-2 con il Malaga.

Ipswich Town-Fulham: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 2-2, con il Fulham che ha ospitato l'Ipswich Town in una partita di Premier League il 5 gennaio 2025. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 quando l'Ipswich aveva ospitato il Fulham a Portman Road il 31 agosto 2024. Negli ultimi cinque precedenti registrati, nessuna delle due squadre ha dominato, con risultati divisi tra pareggi e vittorie del Fulham, compreso il successo per 3-1 del Fulham in una sfida di Carabao Cup a Portman Road nel novembre 2023.