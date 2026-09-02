I tifosi dell'Inter sperano in una prestazione autoritaria quando la squadra tornerà in casa sabato 5 settembre per l'attesissima sfida stagionale contro il Napoli.

I tifosi riempiranno San Siro con il morale alto, desiderosi di vedere i campioni in carica della Serie A proseguire il loro ottimo avvio di stagione nella corsa al predominio nazionale.

GOAL ti fornisce tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Inter-Napoli, compresi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita a San Siro, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Inter-SSC Napoli di Serie A?

Inter-Napoli inizierà alle 18:00 CEST di sabato 5 settembre 2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Serie A - Game Week 3 5 set 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Come acquistare i biglietti di Inter-Napoli di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso le fasi di vendita ufficiali del club e partner autorizzati per la vendita primaria o la rivendita.

A causa dell'enorme domanda per le sfide di cartello del calcio italiano, l'Inter assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato a fasi:

Abbonati: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto per tutte le partite casalinghe di Serie A.

Titolari della Siamo Noi Card (membri ufficiali): L'accesso prioritario ai biglietti per la singola partita è riservato ai possessori della card ufficiale dell'Inter "Siamo Noi". Queste finestre di prevendita dedicate si aprono diverse settimane prima del calcio d'inizio.

Vendita generale: Se restano biglietti dopo le finestre di prevendita riservate ai membri, questi vengono messi in vendita per il pubblico generale. Tuttavia, le partite di alto profilo contro rivali come il Napoli registrano regolarmente il tutto esaurito già nelle fasi iniziali.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se si è alla ricerca di disponibilità dell'ultimo minuto o di settori esauriti, i tifosi possono acquistare i biglietti tramite piattaforme secondarie verificate come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti di Inter-Napoli di Serie A?

I prezzi dei biglietti per la stagione di Serie A 2026/27 dipendono dal settore, dalla categoria della partita e dall'anello dello stadio:

Fasce d'età e agevolazioni: L'Inter offre tariffe ridotte ai tifosi Under 16, Under 30 e Senior (Over 65) in determinati settori dello stadio.

Categorizzazione della partita: Le partite di cartello contro grandi rivali come il Napoli rientrano nella Categoria 1, la fascia di prezzo più alta, con tariffe nominali superiori rispetto alle sfide contro squadre di metà classifica.

Posizione del posto: I posti lungo le tribune laterali del primo anello nei settori Rosso e Arancio rappresentano la soluzione premium, mentre i settori del terzo anello e le curve dietro le porte (Curva Nord) offrono prezzi più accessibili.

Requisiti della fan card: Per motivi di sicurezza e normative di sicurezza territoriale, ai residenti di alcune regioni italiane può essere richiesta una fan card attiva (Tessera del Tifoso) per acquistare i biglietti.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di Serie A a San Siro, i tifosi ospiti vengono collocati nel settore ospiti dedicato (Terzo Anello Blu).

Sebbene la Serie A non imponga un tetto massimo obbligatorio ai prezzi a livello di campionato come la Premier League inglese, i biglietti per il settore ospiti in genere variano tra €30 e €50 a seconda dell'organizzazione locale. Per acquistare posti nel settore ospiti, i tifosi in trasferta devono essere in possesso di una fidelity card ufficiale del Napoli. Le quote riservate agli ospiti sono strettamente monitorate dalle autorità locali di sicurezza e non arrivano praticamente mai alla vendita pubblica aperta.

Inter-SSC Napoli di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Inter e SSC Napoli

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 dell'amichevole precampionato contro il Milan. Nel calcio competitivo, il rendimento è impeccabile: due vittorie consecutive in Serie A, compreso il 4-1 casalingo sul Monza e l'1-0 esterno a Cagliari. In queste due gare di campionato, ha segnato cinque gol e mantenuto la porta inviolata in entrambe.

Il rendimento recente del Napoli è più altalenante. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ne ha persa una e pareggiata una. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Como in Serie A, un risultato arrivato dopo il successo per 2-0 all'esordio sul campo del Genoa. Nel precampionato ha battuto l'Aris Salonicco 6-2, ma non è andato oltre l'1-1 con il Celta Vigo. La sconfitta contro il Como ha rappresentato il punto più basso, con errori difensivi e una prestazione collettiva poco convincente.

Inter-SSC Napoli: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club si è concluso 2-2 al Giuseppe Meazza in Serie A l'11 gennaio 2026. Prima di allora, il Napoli aveva battuto l'Inter 3-1 in casa nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque incroci di Serie A, il Napoli ha vinto due volte, l'Inter una, mentre due partite sono finite in pareggio, con gol in ogni incontro.

Inter-SSC Napoli: classifica

Nell'attuale classifica di Serie A, l'Inter è seconda mentre il Napoli è decimo dopo le prime due giornate.