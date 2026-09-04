L'Inghilterra affronta la Spagna nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Un grande spettacolo internazionale torna a Wembley Stadium, dove l'Inghilterra di Thomas Tuchel affronterà i campioni d'Europa della Spagna in un'attesissima sfida di UEFA Nations League.

I tifosi dell'Inghilterra riempiranno l'iconico stadio nazionale sabato 26 settembre 2026, desiderosi di vedere l'Inghilterra mettersi alla prova contro una delle nazionali più dotate tecnicamente del calcio mondiale.

I sostenitori trasformeranno Wembley in un muro bianco e rosso, pronti a creare un'atmosfera elettrica per uno degli appuntamenti di cartello della sosta per le nazionali.

GOAL ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per acquistare i biglietti di Inghilterra-Spagna, compresi i prezzi della UEFA Nations League 2026/27, le informazioni sulla partita a Wembley Stadium, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Spagna inizierà alle 19:45 ora locale di sabato 26 settembre 2026 a Wembley Stadium di Londra.

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Wembley

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di UEFA Nations League, dai posti di ingresso generale ai pacchetti hospitality executive, gestite attraverso i portali ufficiali delle federazioni calcistiche o marketplace secondari verificati per i biglietti.

A causa dell'altissima domanda per le partite internazionali a Wembley Stadium, che ha una capienza di 90.000 posti, la vendita dei biglietti segue fasi strutturate:

My England Football Members: L'accesso prioritario ai biglietti di ingresso generale viene concesso ai membri registrati di My England Football e ai membri dell' England Supporters Travel Club (ESTC) durante finestre di prevendita dedicate.

Vendita generale al pubblico: I restanti posti di ingresso generale vengono messi in vendita al pubblico tramite il portale ufficiale di biglietteria della FA. Tuttavia, le sfide di alto profilo contro la Spagna registrano regolarmente il tutto esaurito già nelle prime fasi riservate ai membri.

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se si cercano settori esauriti o posti dell'ultimo minuto per il giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di UEFA Nations League a Wembley Stadium variano in base alla categoria del posto, alla visuale e alla fascia d'età:

Fasce di categoria: I biglietti di ingresso generale a Wembley sono suddivisi dalla Categoria 1, posti laterali di Level 1 e Level 2, fino alla Categoria 4, settore angolo anello superiore/dietro le porte, con prezzi nominali per adulti che in genere vanno da £35 a oltre £110 .

Sconti ridotti: Sono disponibili biglietti scontati per Juniors (Under 16), Young Adults e Seniors nelle sezioni designate di ingresso generale.

Posizione del posto: Le tribune centrali laterali ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) hanno prezzi più alti per la visuale premium, mentre gli anelli superiori offrono i prezzi d'ingresso più bassi.

Biglietti mobili digitali: L'ingresso alla partita a Wembley Stadium è esclusivamente digitale. Gli spettatori ricevono i biglietti direttamente sui loro smartphone tramite wallet digitali ufficiali o app di biglietteria per il giorno della partita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di UEFA Nations League a Wembley Stadium, ai tifosi della Spagna in trasferta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

I prezzi nominali dei biglietti del settore ospiti per le partite di UEFA Nations League sono regolati secondo le linee guida UEFA e in genere vanno da €35 a €60.

Per acquistare biglietti nella quota ufficiale del settore ospiti, i tifosi in trasferta devono essere membri registrati del club ufficiale dei tifosi della Federazione calcistica reale spagnola (Selección Española / RFEF). Le quote del settore ospiti vengono distribuite attraverso i canali ufficiali di biglietteria della RFEF e regolarmente vanno esaurite tramite lotterie interne per i membri.

Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Inghilterra e Spagna

L'Inghilterra arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, tutte giocate ai Mondiali. L'uscita più recente è stata una vittoria per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale il 18 luglio, un risultato che ha sottolineato la sua minaccia offensiva. Durante il torneo ha anche battuto la Norvegia 2-1 e il Messico 3-2, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina in semifinale ha chiuso il suo Mondiale. In queste cinque partite, l'Inghilterra ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Il recente stato di forma della Spagna è eccezionale. La squadra di De la Fuente ha vinto tutte e cinque le partite del Mondiale, segnando sette gol e subendone appena due. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro l'Argentina nella finale del 19 luglio, e ha anche battuto la Francia 2-0 in semifinale. Questa serie di cinque vittorie consecutive ha incluso tre clean sheet in cinque partite.

Inghilterra-Spagna: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria della Spagna per 2-1 nella finale di Euro 2024 del 14 luglio 2024. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, oltre a un pareggio. L'unica vittoria dell'Inghilterra in questa serie è arrivata nella UEFA Nations League 2018, quando vinse 3-2 a Siviglia.

Classifica di Inghilterra e Spagna

Nel Gruppo 3 di UEFA Nations League, l'Inghilterra è attualmente terza e la Spagna quarta all'inizio della competizione.