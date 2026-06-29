Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: prezzi, calendario, offerte last minute e altro

Il primo turno degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 porta in Georgia una sfida intercontinentale: l’Inghilterra di Thomas Tuchel affronta la Repubblica Democratica del Congo.

I Tre Leoni hanno chiuso al primo posto il Gruppo L grazie al 2-0 su Panama, dopo il pari col Ghana e il successo sulla Croazia.

Affronterà una Repubblica Democratica del Congo motivata, che ha rimontato e battuto 3-1 l’Uzbekistan.



GOAL ti guida alle ultime sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegando come ottenere i posti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo e quanto costano.

A che ora inizia Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo?

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 a 640 dollari da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 a 800 dollari da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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