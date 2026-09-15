Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Repubblica Ceca: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Inghilterra ospita la Cechia a Wembley martedì 6 ottobre, mentre la squadra di Thomas Tuchel prosegue il proprio cammino nella UEFA Nations League 2026/27 in Lega A, Gruppo A3, insieme a Spagna e Croazia. La sfida chiude un intenso blocco iniziale che comprende anche le partite contro la Spagna e una trasferta a Praga in precedenza, nella stessa finestra.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Inghilterra-Cechia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Inghilterra-Cechia di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Cechia si gioca a Wembley, a Londra, ma al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione televisiva.

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Wembley

Dove comprare i biglietti per Inghilterra-Cechia?

I biglietti per questa partita vengono messi inizialmente a disposizione attraverso il portale ufficiale di ticketing di England Football, con priorità per i membri dell'England Supporters Travel Club (ESTC) e per gli iscritti alla prevendita My England Football, prima dell'apertura della vendita generale al grande pubblico.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Accesso esclusivo ESTC – finestra prioritaria per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita generale

Prevendita My England Football – una seconda finestra prioritaria per gli iscritti registrati prima che i biglietti vengano messi completamente in vendita al pubblico

Prezzi ridotti – sconti disponibili per over 65, studenti e under 16, oltre a un settore Famiglia dedicato

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il richiamo di un Wembley tutto esaurito per questa partita, è consigliabile prenotare in anticipo non appena si apre la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Cechia?

I prezzi ufficiali tramite England Football partono da 35 £, con biglietti standard per adulti disponibili a 35 £, 45 £, 65 £ e 80 £ in base al settore, e un numero limitato di posti al Livello Due al prezzo di 95 £ e 120 £. Il Settore Famiglia ha un prezzo di 25 £ per gli adulti e 12,50 £ per i bambini, con un prezzo riservato ai membri di 25 £ disponibile per i membri ESTC durante la loro finestra di vendita esclusiva.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti, con inserzioni sul mercato secondario per questa partita che al momento partono da circa 40 £.

Come per ogni partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno del match, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se hai un budget specifico da rispettare.

Inghilterra-Cechia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Inghilterra-Cechia

L'Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, segnando 14 gol e incassandone sette in questa serie. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 4-6 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Argentina in semifinale, con il punteggio di 2-1 che ha chiuso il suo torneo. In questa sequenza l'Inghilterra ha anche battuto Norvegia, Messico e RD Congo.

Le ultime cinque partite della Cechia hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha perso il match più recente per 0-3 contro il Messico nella fase a gironi del Mondiale e ha subito anche una sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud. Un pareggio per 1-1 con il Sudafrica e le vittorie contro Guatemala e Kosovo completano questa serie, con sei gol segnati e sette subiti nelle cinque gare.

Inghilterra-Cechia: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a Euro 2020, quando l'Inghilterra vinse 1-0. Prima di allora, la Cechia batté l'Inghilterra 2-1 in una qualificazione agli Europei del 2019, mentre l'Inghilterra aveva vinto la sfida d'andata 5-0 all'inizio dello stesso anno. I quattro precedenti registrati comprendono anche un pareggio per 2-2 in un'amichevole del 2008, che consegna all'Inghilterra il bilancio complessivo migliore nel dataset.



