L'Inghilterra chiuderà il programma delle partite casalinghe del 2026 ospitando la Croazia allo stadio di Wembley giovedì 12 novembre, in una sfida del Gruppo A3 della Lega A, di cui fanno parte anche Spagna e Cechia. Sarà il primo incontro tra le due nazionali da quando l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 ai Mondiali del 2026 a Dallas.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare subito i biglietti di Inghilterra-Croazia, compresi prezzi, disponibilità e migliori siti dove comprarli.

A che ora inizia Inghilterra-Croazia di Lega A di UEFA Nations League?

Inghilterra-Croazia si giocherà allo stadio di Wembley, a Londra. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Dove comprare i biglietti per Inghilterra-Croazia?

I biglietti per questa partita saranno messi in vendita inizialmente sul portale ufficiale England Football. I membri dell'England Supporters Travel Club (ESTC) e di England+ avranno la priorità nelle rispettive finestre di prevendita, prima dell'apertura della vendita al pubblico.

Ecco alcune cose da sapere prima di acquistare i biglietti per questa partita:

Prevendita ESTC : accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita al pubblico

: accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita al pubblico Prevendita England+ : una seconda finestra di accesso prioritario per gli iscritti, prima che i biglietti siano disponibili a tutti

: una seconda finestra di accesso prioritario per gli iscritti, prima che i biglietti siano disponibili a tutti Prezzi ridotti : sconti per gli over 65, gli studenti e i minori di 16 anni, oltre a un settore riservato alle famiglie

: sconti per gli over 65, gli studenti e i minori di 16 anni, oltre a un settore riservato alle famiglie Mercato secondario: se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a StubHub

Dato che i biglietti per la partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Spagna sono già esauriti, è fortemente consigliato prenotare in anticipo anche per questa sfida, non appena aprirà la vendita al pubblico.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia?

I prezzi ufficiali su England Football partono da 35 £. I biglietti standard per adulti costano 35 £, 45 £, 65 £ o 80 £ a seconda del posto, mentre un numero limitato di posti al secondo livello costa 95 £ o 120 £. Nel settore riservato alle famiglie, i prezzi sono di 25 £ per gli adulti e 12,50 £ per i bambini. Negli altri settori dello stadio è previsto uno sconto di 10 £ per gli over 65, gli studenti e i minori di 16 anni.

StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti: attualmente, sul mercato secondario, i prezzi per questa partita partono da circa 75 £.

Come per ogni partita internazionale molto richiesta, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della gara. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto il prima possibile è generalmente la scelta più prudente.

Inghilterra-Croazia di Lega A di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Inghilterra e Croazia

L'Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, segnando 14 goal e subendone sette. L'ultima gara si è conclusa con una vittoria per 4-6 contro la Francia nei quarti di finale dei Mondiali, un risultato che evidenzia sia la sua capacità offensiva sia le difficoltà difensive mostrate a tratti. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale ai Mondiali vincendo 2-1.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sette goal e subendone nove. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali. In precedenza aveva battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi è stata la più pesante delle cinque partite.

Inghilterra-Croazia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale alla fase a gironi dei Mondiali del 2026, quando l'Inghilterra ha vinto 4-2 a giugno. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020. Negli ultimi cinque precedenti, l'Inghilterra ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Croazia. L'unico successo croato è arrivato nella semifinale dei Mondiali del 2018, vinta 2-1. I cinque incontri comprendono anche una vittoria dell'Inghilterra per 2-1 e uno 0-0, entrambi nella UEFA Nations League 2018-19.