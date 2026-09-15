Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Inghilterra chiuderà le sue partite casalinghe del 2026 ospitando la Croazia a Wembley giovedì 12 novembre, in una sfida del Gruppo A3 della Lega A che coinvolge anche Spagna e Cechia. Sarà il primo incontro tra le due squadre da quando l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 ai Mondiali 2026 a Dallas.

Questa è l'ultima partita in casa di un intenso autunno per la squadra di Thomas Tuchel, dopo l'esordio già sold out contro la Spagna e la visita della Cechia a ottobre. Con l'Inghilterra intenzionata a chiudere bene la fase a gironi, la richiesta per il tutto esaurito contro la Croazia dovrebbe essere elevata.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Inghilterra-Croazia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Croazia si giocherà a Wembley, a Londra, mentre al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Dove comprare i biglietti per Inghilterra-Croazia?

I biglietti per questa partita vengono inizialmente messi a disposizione attraverso il portale ufficiale di ticketing di England Football, con priorità riservata ai membri dell'England Supporters Travel Club (ESTC) e ai membri England+ durante finestre di prevendita dedicate prima dell'apertura della vendita generale al pubblico.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Prevendita ESTC – finestra prioritaria per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita generale

Prevendita England+ – una seconda finestra prioritaria per i membri registrati prima che i biglietti siano messi completamente a disposizione del pubblico

Prezzi ridotti – sconti disponibili per over 65, studenti e under 16, oltre a un Family Enclosure dedicato

Mercato secondario – StubHub è l'opzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerando che la partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Spagna è già sold out, è fortemente consigliata la prenotazione anticipata non appena si aprirà anche per questa la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia?

I prezzi ufficiali attraverso England Football partono da 35 £, con biglietti standard per adulti disponibili a 35 £, 45 £, 65 £ e 80 £ a seconda della posizione del posto, oltre a un numero limitato di posti di Level Two al prezzo di 95 £ e 120 £. Il Family Enclosure costa 25 £ per gli adulti e 12,50 £ per i bambini, con uno sconto ridotto di 10 £ per over 65, studenti e under 16 nel resto dello stadio.

StubHub è l'opzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, con inserzioni sul mercato secondario per questa partita che al momento partono da circa 75 £.

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Inghilterra e Croazia

L'Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, segnando 14 gol e subendone sette in questo periodo. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 4-6 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale, un risultato che sottolinea sia la sua produzione offensiva sia le fragilità difensive mostrate a tratti. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Argentina, che ha chiuso il Mondiale dell'Inghilterra in semifinale con una vittoria per 2-1.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sette gol e subendone nove. La sua gara più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma il 4-2 subito contro l'Inghilterra nella fase a gironi è stata la sconfitta più pesante nelle cinque partite.

Inghilterra-Croazia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato nella fase a gironi dei Mondiali 2026, quando a giugno l'Inghilterra ha vinto 4-2. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Inghilterra ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una della Croazia, con l'unico successo croato arrivato nella semifinale dei Mondiali 2018, vinta 2-1. I cinque precedenti comprendono anche una vittoria dell'Inghilterra per 2-1 e uno 0-0, entrambi nella UEFA Nations League 2018-19.



