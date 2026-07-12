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Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina: prezzi delle semifinali dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

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J. Bellingham
L. Messi

L'Inghilterra affronterà l'Argentina in una semifinale di Coppa del Mondo di grande richiamo. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L’Inghilterra batte la Norvegia ai supplementari e raggiunge le semifinali del Mondiale 2026. In svantaggio nel primo tempo a Miami, Jude Bellingham pareggia e poi segna il gol della vittoria, facendo esplodere i tifosi dei Tre Leoni.

Ora manca un solo passo per la prima finale dopo 60 anni, ma prima, mercoledì 15 luglio ad Atlanta, l’Inghilterra affronterà i campioni in carica dell’Argentina.

L’Albiceleste ha già vissuto match intensi in questo torneo, come il quarto di finale contro la Svizzera, deciso solo ai supplementari grazie alle reti di Julián Álvarez e Lautaro Martínez, dopo l’espulsione al 72’ di un avversario.

Lascia che GOAL ti dia le ultime sui biglietti: come prenotare per la seconda semifinale e a quali prezzi.

A che ora inizia la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina?

La seconda semifinale dei Mondiali si giocherà all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina?

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

14–15 luglio

Semifinali

930 $ – 3.295 $

da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Inghilterra vs Argentina

ING

ING - Forma

GHA
D0-0
PAN
V0-2
DRC
V2-1
MEX
V2-3
NOR
V1-2
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARG

ARG - Forma

AUT
V2-0
JOR
V1-3
CPV
V3-2
EGI
V3-2
SVI
V3-1
Gol segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Inghilterra vs Argentina: ultimi scontri diretti

ING

Ultime 3 partite

ARG

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

4

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Inghilterra vs Argentina: notizie sulle squadre

Probabili formazioni Inghilterra - Argentina

Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
Argentina crest
Argentina
ARG
Argentina crest
Argentina
ARG

Allenatore

  • T. Tuchel

Per saperne di più

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