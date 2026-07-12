Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina: prezzi delle semifinali dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

L’Inghilterra batte la Norvegia ai supplementari e raggiunge le semifinali del Mondiale 2026. In svantaggio nel primo tempo a Miami, Jude Bellingham pareggia e poi segna il gol della vittoria, facendo esplodere i tifosi dei Tre Leoni.
Ora manca un solo passo per la prima finale dopo 60 anni, ma prima, mercoledì 15 luglio ad Atlanta, l’Inghilterra affronterà i campioni in carica dell’Argentina.
L’Albiceleste ha già vissuto match intensi in questo torneo, come il quarto di finale contro la Svizzera, deciso solo ai supplementari grazie alle reti di Julián Álvarez e Lautaro Martínez, dopo l’espulsione al 72’ di un avversario.
Lascia che GOAL ti dia le ultime sui biglietti: come prenotare per la seconda semifinale e a quali prezzi.
A che ora inizia la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina?
La seconda semifinale dei Mondiali si giocherà all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina?
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14–15 luglio
Semifinali
930 $ – 3.295 $
da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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Allenatore
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