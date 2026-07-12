Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina o Svizzera: prezzi delle semifinali dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

L’Inghilterra ha superato di misura la Norvegia nei quarti di finale a Miami e si è qualificata per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026. In svantaggio nel primo tempo, Jude Bellingham ha pareggiato nel finale e ha segnato il gol della vittoria ai supplementari, facendo esplodere i tifosi dei Tre Leoni.

Ora manca un solo passo per la prima finale in 60 anni: il 15 luglio ad Atlanta affronterà Argentina o Svizzera.

Lascia che GOAL ti dia le ultime su biglietti e prezzi per la seconda semifinale.

A che ora si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

La seconda semifinale si giocherà all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Coppa del Mondo - Semifinale Atlanta Stadium

Come acquistare i biglietti per la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per le semifinali dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14–15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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