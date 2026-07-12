Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina o Svizzera: prezzi delle semifinali dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

L’Inghilterra ha superato di misura la Norvegia nei quarti di finale a Miami e si è qualificata per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026. In svantaggio nel primo tempo, Jude Bellingham ha pareggiato nel finale e ha segnato il gol della vittoria ai supplementari, facendo esplodere i tifosi dei Tre Leoni.
Ora manca un solo passo per la prima finale in 60 anni: il 15 luglio ad Atlanta affronterà Argentina o Svizzera.
Lascia che GOAL ti dia le ultime su biglietti e prezzi per la seconda semifinale.
A che ora si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?
La seconda semifinale si giocherà all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
Come acquistare i biglietti per la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per le semifinali dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14–15 luglio
Semifinali
930 $ – 3.295 $
da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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Allenatore
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