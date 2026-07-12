Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoInghilterra
Atlanta Stadium
team-logoDa definire
Book England vs Argentina OR Switzerland Tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Argentina o Svizzera: prezzi delle semifinali dei Mondiali, calendario, offerte last minute e altro

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Inghilterra
J. Bellingham

L'Inghilterra affronterà l'Argentina o la Svizzera in semifinale. Ecco come ottenere i biglietti.

L’Inghilterra ha superato di misura la Norvegia nei quarti di finale a Miami e si è qualificata per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026. In svantaggio nel primo tempo, Jude Bellingham ha pareggiato nel finale e ha segnato il gol della vittoria ai supplementari, facendo esplodere i tifosi dei Tre Leoni.

Ora manca un solo passo per la prima finale in 60 anni: il 15 luglio ad Atlanta affronterà Argentina o Svizzera.

Lascia che GOAL ti dia le ultime su biglietti e prezzi per la seconda semifinale.

A che ora si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

La seconda semifinale si giocherà all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Come acquistare i biglietti per la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per le semifinali dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina o Svizzera?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

14–15 luglio

Semifinali

930 $ – 3.295 $

da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Inghilterra vs Argentina o Svizzera: semifinale dei Mondiali. Tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra vs Argentina o Svizzera: forma delle squadre

Inghilterra vs Argentina o Svizzera: ultimi scontri diretti

Inghilterra vs Argentina o Svizzera: Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Inghilterra - undefined

Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
team-logo
Da definire
team-logo
Da definire

Allenatore

  • T. Tuchel

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
  • Come procurarsi i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, informazioni e altro
  • Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
  • Quali sono i biglietti più economici per i Mondiali?

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google