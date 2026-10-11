Da quando ha sollevato il trofeo della Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più andato oltre i quarti di finale in Europa. Riuscirà a ritrovare la brillantezza in campo anche nelle competizioni europee? Puoi già prenotare i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Paris Saint-Germain, Napoli e Barcellona, solo per citarne alcune, i tifosi del City si preparano a vivere serate europee elettrizzanti nei prossimi mesi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni più aggiornate su come assicurarti un posto alle prossime partite di Champions League del Manchester City: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 14 ottobre (ore 20:00) Manchester City contro Paris Saint-Germain Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 20 ottobre (ore 20:00) Manchester City contro AEK Atene Etihad Stadium (casa) Biglietti Mercoledì 4 novembre (ore 21:00) RB Lipsia contro Manchester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20:00) Manchester City contro Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (ore 21:00) Barcellona contro Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Lens contro Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da definire Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Manchester City contro Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti per le partite del Manchester City arrivano raramente alla vendita libera. Il club ha una tifoseria fedele e i posti all’Etihad si esauriscono rapidamente.

Per le partite di Premier League, 46.000 dei 53.400 posti dello stadio sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite tramite il club è necessario avere una tessera del Manchester City (Matchday Member).

Potrebbero esserci eccezioni per le partite della fase campionato di Champions League o per quelle di FA Cup e Carabao Cup, per le quali la domanda tende a essere più bassa. Non ci sono però garanzie e la disponibilità può variare.

Il portale ufficiale del club resta il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può però valutare siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 sterline (livello 0 della Family Stand e livelli 0 e 3 della South Stand) a 50 sterline (posti premium senza servizi di hospitality nella sezione 93:20). Anche i prezzi ridotti variano: gli over 65 e i giovani dai 18 ai 21 anni pagano tra 22 e 37 sterline, mentre per i minori di 18 anni il prezzo va da 10 sterline nella Family Stand a 25 sterline nella sezione 93:20.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sui siti di rivendita come StubHub, i biglietti sono attualmente disponibili a partire da 95 sterline.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per le partite del Manchester City in Champions League?

I pacchetti hospitality del Manchester City sono anche un’ottima soluzione per chi non ha la tessera e vuole assicurarsi un posto allo stadio. Tendono a esaurirsi meno rapidamente dei biglietti venduti direttamente e di quelli disponibili sul mercato della rivendita, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (da 390 sterline)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto comprende un menù ispirato alle brasserie; le bevande possono essere acquistate il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (da 570 sterline)

(The Tunnel Club Premier: da 870 sterline)

L’accesso alle aree riservate permette di salutare la squadra del MCFC al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù stagionale contemporaneo, le bevande e posti imbottiti nella tribuna executive. L’esperienza comprende inoltre interviste dal vivo nella lounge, intrattenimento con DJ e un quiz a premi nella lounge.

Backstage (da 1.140 sterline)

Una versione arricchita dell’esperienza «Tunnel Club». Potrai accedere alle aree riservate e seguire in prima persona tutti i preparativi del giorno della partita, compresi un incontro privato con un membro dello staff operativo della prima squadra di Pep e una visita alle aree riservate dello stadio con una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per motivi di sponsorizzazione, ospita le partite casalinghe del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, in quanto sede principale dei Giochi del Commonwealth del 2002.

Attualmente ha una capienza di 53.600 posti, che lo rende il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad è stato teatro della finale di Coppa UEFA del 2008, di partite della nazionale inglese di calcio, incontri di rugby a 13, incontri di boxe, partite della nazionale inglese di rugby a 15 e concerti.