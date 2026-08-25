Come acquistare i biglietti per il Grand Slam of Darts 2026: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Il Grand Slam of Darts torna per la sua 20ª edizione nel 2026, portando a Wolverhampton nove giorni di fase a gironi e di emozioni a eliminazione diretta. Il torneo riunisce grandi campioni, possessori di Tour Card classificati e qualificati invitati da tutto il movimento in uno dei formati più particolari del calendario del darts, e l'edizione di quest'anno ha un peso extra dopo l'espansione del tabellone da 32 a 48 giocatori per la prima volta nella storia dell'evento.

GOAL ha di seguito il calendario completo, i prezzi dei biglietti e tutto quello che c'è da sapere, e puoi già sfogliare i biglietti per ogni sessione, con prezzi che al momento partono da appena £73,02.

Quando si gioca il Grand Slam of Darts 2026?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti sab 14 nov, 13:00 Fase a gironi, partite inaugurali WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti sab 14 nov, 19:00 Fase a gironi, partite inaugurali WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti dom 15 nov, 13:00 Fase a gironi WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti dom 15 nov, 19:30 Fase a gironi WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti lun 16 nov, 19:00 Fase a gironi WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti mar 17 nov, 19:00 Fase a gironi, partite decisive finali dei gironi WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti mer 18 nov, 19:00 Secondo turno WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti gio 19 nov, 19:00 Secondo turno WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti ven 20 nov, 19:00 Quarti di finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti sab 21 nov, 19:00 Quarti di finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti dom 22 nov, 12:00 Semifinali WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti dom 22 nov, 19:00 La finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Grand Slam of Darts 2026?

La PDC vende direttamente i biglietti per il Grand Slam of Darts tramite Ticketmaster, mentre Sportsbreaks.com offre pacchetti ufficiali con biglietto e hotel per i tifosi che raggiungono il torneo. Questi canali ufficiali sono il punto di partenza più sicuro, e la PDC consiglia di non acquistare da bagarini non ufficiali indipendentemente da quanto possano sembrare legittimi.

Per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare nella vendita ufficiale, o che cercano una sessione specifica ormai esaurita, i marketplace secondari rappresentano un'alternativa affidabile. Prezzi e disponibilità cambiano di giorno in giorno con l'avvicinarsi del torneo, quindi vale la pena controllare con regolarità per trovare una sessione adatta al proprio budget e ai propri piani di viaggio.

È disponibile anche l'hospitality per chi desidera un'esperienza più premium, con diversi fornitori specializzati che offrono pacchetti VIP che includono posti nelle aree migliori, accesso alle lounge e ristorazione hospitality per sessioni selezionate. Questi pacchetti sono separati dal prezzo del biglietto standard e conviene prenotarli in anticipo, dato che le disponibilità hospitality sono in genere limitate.

Quanto costano i biglietti per il Grand Slam of Darts 2026?

I prezzi variano da sessione a sessione, e al momento il modo più economico per entrare è la sessione serale del secondo turno di mercoledì 18 novembre, con biglietti attualmente disponibili a partire da appena £73,02. Ecco come sono attualmente suddivisi i prezzi nel torneo:

Secondo turno (mer 18 nov, sera): da £73,02, la sessione con il miglior rapporto qualità-prezzo in calendario

da £73,02, la sessione con il miglior rapporto qualità-prezzo in calendario Quarti di finale (sab 21 nov, sera): da £99,99

da £99,99 Semifinali (dom 22 nov, pomeriggio): da £120,50

da £120,50 La finale (dom 22 nov, sera): da £119,99

da £119,99 Quarti di finale (ven 20 nov, sera): da £170,37, il prezzo più alto tra le sessioni attualmente disponibili

Le sessioni della fase a gironi nella settimana inaugurale, dal 14 al 17 novembre, tendono a esaurirsi più velocemente dato il prezzo d'ingresso più basso e la presenza di tutti i nomi più importanti dello sport in quei primi giorni, quindi continua a controllare la disponibilità. In linea generale, i prezzi tendono solo a salire con l'avvicinarsi di ogni data, quindi prenotare prima piuttosto che dopo è il modo più sicuro per assicurarsi il posto più economico disponibile.

Tutto quello che c'è da sapere sul Grand Slam of Darts

Il Grand Slam of Darts si disputa con una fase a gironi all'italiana seguita da un tabellone a eliminazione diretta, ed è proprio questo a distinguerlo dalla maggior parte degli altri major del calendario PDC. Sedici gruppi da tre giocatori si sfidano nella prima settimana, con i primi due di ogni girone che avanzano alla fase a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale, prima che il torneo prosegua con secondo turno, quarti di finale, semifinali e finale della domenica sera.

Il principale motivo di discussione in vista del 2026 è l'espansione da 32 a 48 giocatori, il primo cambiamento nelle dimensioni del tabellone dagli anni iniziali del torneo. Questo significa più qualificati, più partecipanti in stile BDO e WDF accanto ai consueti possessori di Tour Card PDC, e più occasioni per un outsider di firmare una sorpresa nella fase a gironi. Luke Littler difenderà il suo titolo da numero uno del mondo, ma vincitori del passato come Michael van Gerwen, Gerwyn Price e Phil Taylor, il giocatore di maggior successo nella storia del torneo con sei titoli, dimostrano quanto questo evento possa essere imprevedibile.

La copertura televisiva nel Regno Unito è affidata a ITV4 e alla piattaforma streaming ITVX, rendendolo uno dei major più accessibili per i tifosi che non possono raggiungere Wolverhampton di persona, anche se nulla batte l'essere nell'arena per vivere l'atmosfera dal vivo.

Tutto quello che c'è da sapere sul WV Active Aldersley

Il WV Active Aldersley, noto anche come Aldersley Leisure Village, ha ospitato il Grand Slam of Darts quasi ogni anno da quando l'evento si è allontanato dal Wolverhampton Civic Hall, diventando così sinonimo del torneo quanto qualsiasi altra sede di questo sport. La sua configurazione raccolta tiene i tifosi vicini all'oche per tutta la durata dell'evento, e l'atmosfera dell'impianto durante la fase a gironi, quando 48 giocatori e i loro sostenitori in viaggio arrivano contemporaneamente a Wolverhampton, è una delle migliori del darts.

La sede si trova a breve distanza in auto dal centro di Wolverhampton ed è ben collegata sia su rotaia sia su strada, rendendo il viaggio semplice per i tifosi in arrivo da tutta la Midlands e non solo. Con nove giorni di azione e un calendario ricco di sessioni tra cui scegliere, il WV Active Aldersley offre molte opportunità per vedere dal vivo i migliori giocatori del mondo, qualunque sia il tuo budget.