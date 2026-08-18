Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di Singapore di Formula 1: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 Singapore Airlines torna al Marina Bay Street Circuit dal 9 all'11 ottobre 2026, con la gara principale che si correrà in notturna la domenica sera. La prima gara notturna della F1 resta uno degli eventi più spettacolari del calendario, portando i piloti più veloci del mondo nel centro di Singapore a velocità fino a 325 km/h, sullo sfondo di uno scintillante skyline cittadino.

L'edizione 2026 è storica. Per la prima volta Singapore ospita un weekend Sprint di F1, ed è l'ultimo round Sprint della stagione. Questo significa gare competitive in tutti e tre i giorni, non soltanto la domenica, rendendo ogni singolo sorpasso più prezioso che mai. Fuori dalla pista, una gigantesca lineup di intrattenimento su 10 palchi sarà guidata da The Killers e Lana Del Rey.

La domanda è stata enorme e la disponibilità dei biglietti è ora ai minimi termini, con alcuni pass scesi al loro ultimo 1%. GOAL ha tutto ciò che ti serve per assicurarti un posto qui sotto, comprese date, prezzi, opzioni di pass e dove acquistare i biglietti in questo momento.

Quando si corre il Gran Premio di Singapore 2026?

Il Gran Premio di Singapore 2026 si svolgerà da venerdì 9 ottobre a domenica 11 ottobre 2026 al Marina Bay Street Circuit di Singapore. La gara principale inizierà alle 20:00 ora locale di domenica.

Data e ora Evento Luogo Biglietti Venerdì 9 ottobre 2026 Pass solo venerdì: prove e qualifiche Sprint Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Sabato 10 ottobre 2026 Pass solo sabato: gara Sprint e qualifiche Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Domenica 11 ottobre 2026, 20:00 Pass solo domenica: Gran Premio di Singapore Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Venerdì-sabato, 9-10 ottobre 2026 Pass 2 giorni: doppio weekend Sprint Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Venerdì-domenica, 9-11 ottobre 2026 Pass 3 giorni: weekend di gara completo Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Gran Premio di Singapore?

Il modo più semplice per acquistare i biglietti per il Gran Premio di Singapore 2026 è tramite StubHub, dove puoi consultare biglietti verificati per ogni giorno del weekend di gara, confrontare i prezzi all'istante e assicurarti il tuo pass in pochi minuti. Con diverse categorie ufficiali già esaurite, StubHub è anche il posto dove troverai ancora biglietti per sessioni non più disponibili al botteghino, compresa la giornata di gara di domenica.

La disponibilità è estremamente bassa per ogni opzione. Al momento della stesura, su StubHub resta soltanto il 3% dei biglietti Pass 3 giorni, il Pass 2 giorni è sceso al suo ultimo 1% e sia i pass singoli di venerdì sia quelli di sabato hanno appena il 2% rimanente. Se hai in programma di partecipare, questo non è un evento in cui aspettare conviene.

I biglietti sono venduti anche tramite il sito ufficiale del Singapore GP, fino a esaurimento delle categorie rimaste. Tieni presente che i biglietti ufficiali vengono consegnati in formato digitale tramite l'app Singapore GP e che screenshot o PDF stampati non sono accettati ai cancelli, quindi assicurati che la consegna del tuo biglietto sia sistemata con largo anticipo rispetto al weekend di gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Singapore?

I biglietti più economici per il Gran Premio di Singapore 2026 partono da circa 155 USD per un pass Walkabout Zona 4 giornaliero. Quest'anno è davvero l'acquisto più intelligente. Grazie al nuovo formato Sprint, un biglietto per venerdì o sabato ora include vera azione competitiva, non soltanto sessioni di prove, rendendo l'ingresso giornaliero il miglior rapporto qualità-prezzo mai visto in questo evento. L'accesso Walkabout include anche il palco principale del Padang, così puoi assistere ai concerti principali senza pagare per un pass premium.

Ecco come si suddividono i prezzi per categoria:

Ingresso generale Zone 4 Walkabout: da circa 155 USD al giorno

Premier Walkabout: da circa 230 USD al giorno

Tribune giornaliere: da circa 178 USD

Pass 3 giorni: circa da 419 a 1.927 USD al prezzo nominale, dall'accesso Walkabout fino alla Super Pit Grandstand sul rettilineo dei box

Hospitality: pacchetti premium da circa 3.730 USD per un giorno e 3.990 USD per suite per l'intero weekend

Il Pass 2 giorni merita una menzione speciale come opzione con il miglior valore del weekend. Copre le qualifiche Sprint del venerdì più la gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del sabato, il che significa tre sessioni competitive in due sere, e con appena l'1% dei biglietti ancora disponibile è anche l'opzione che si vende più rapidamente.

I prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub salgono man mano che l'inventario si riduce e, con la maggior parte dei pass ora sotto il 3% di disponibilità, chi acquista prima otterrà di gran lunga i prezzi migliori.

Tutto quello che c'è da sapere sul Gran Premio di Singapore

Il Gran Premio di Singapore è entrato nella storia nel 2008 come la prima gara notturna in assoluto della Formula 1, e da allora è stato uno degli eventi preferiti da tifosi e piloti. È ampiamente considerata una delle gare più impegnative dal punto di vista fisico dell'intera stagione, con caldo intenso, umidità superiore al 90% e quasi due ore di concentrazione senza sosta su un circuito cittadino sconnesso, ed è proprio questo che la rende così avvincente da seguire.

L'edizione 2026 alza ulteriormente la posta con il primo weekend Sprint di sempre a Singapore. Le qualifiche Sprint si terranno venerdì, la gara Sprint con punti in palio e le qualifiche del Gran Premio condivideranno il sabato, e il Gran Premio di 62 giri chiuderà il weekend sotto i riflettori domenica sera. Ogni giorno offre vera azione in pista e ogni biglietto garantisce vero spettacolo.

Oltre alla pista, il Gran Premio di Singapore raddoppia come festival musicale su larga scala. Concerti, fuochi d'artificio e intrattenimento su 10 palchi sono tutti inclusi nel biglietto di gara, con The Killers e Lana Del Rey in cima alla lineup del 2026.

Tutto quello che c'è da sapere sul Marina Bay Street Circuit

Il Marina Bay Street Circuit è un circuito cittadino temporaneo di 4,94 km con 19 curve, che attraversa il quartiere finanziario centrale e il lungomare di Singapore. Ospita la Formula 1 dal 2008 e costeggia alcuni dei luoghi simbolo più famosi della città, tra cui Marina Bay Sands, il Singapore Flyer e l'Esplanade.

Il circuito è diviso in quattro zone e il tuo biglietto determina a quali zone puoi accedere. Tutti i possessori di biglietto possono entrare nell'area Walkabout della Zona 4, che include i principali palchi per l'intrattenimento. Raggiungere il circuito è semplice: diverse stazioni MRT circondano la sede, la metropolitana resta aperta fino a tardi nelle notti di gara e molti hotel del centro si trovano a una comoda distanza a piedi dai cancelli.