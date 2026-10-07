Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di San Paolo: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

La Formula 1 fa tappa all’iconico Autódromo José Carlos Pace di Interlagos per il Gran Premio di San Paolo, uno degli appuntamenti più emozionanti del calendario motoristico. Noto per il suo tracciato ondulato, il pubblico appassionato e il meteo imprevedibile, il circuito regala con costanza incredibili duelli ruota a ruota.

Se vuoi assistere dal vivo a gare di altissimo livello in Sud America, GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie. Di seguito trovi tutto quello che ti serve per acquistare subito i biglietti.

Quando si corre il Gran Premio di San Paolo?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 6-8 novembre 2026 Gran Premio di San Paolo di Formula 1 2026 Autódromo José Carlos Pace, San Paolo, Brasile Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Gran Premio di San Paolo?

Il canale ufficiale di biglietteria per l’evento è la piattaforma Eventim Brazil, insieme al portale ufficiale dei biglietti della Formula 1.

Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di San Paolo?

Le disponibilità ufficiali sui canali di vendita primari partono da 320 USD per i pass di ingresso generale validi per tre giorni.

Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto, con prezzi a partire da 606 USD a seconda della disponibilità e della posizione dei posti.

Tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio di San Paolo

In programma sullo storico Autódromo José Carlos Pace, il Gran Premio di San Paolo si corre su un intenso circuito antiorario di 4,309 chilometri con 15 curve impegnative, tra cui la famosa Senna S. I cancelli aprono ogni giorno alle 8:00 ora locale e i tifosi possono raggiungere facilmente l’impianto tramite la Linea 9 Esmeralda fino alla vicina stazione ferroviaria Autódromo. Le tribune lungo il rettilineo principale e alla Senna S offrono una visuale privilegiata sui sorpassi e, mentre le disponibilità ufficiali sono vendute principalmente come pacchetti di ingresso generale da 3 giorni a partire da 320 USD, le opzioni per la singola giornata sono spesso presenti sulle piattaforme del mercato secondario.