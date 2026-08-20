Il Gran Premio degli Stati Uniti torna al Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, dal 22 al 25 ottobre 2026, con una nuova quarta giornata aggiunta al programma per la prima volta da quando la gara è entrata nel calendario di F1 nel 2012. Il weekend di gara di quest'anno abbandona il formato Sprint utilizzato nel 2025 e torna alla tradizionale struttura con tre sessioni di prove libere, insieme a una lineup di concerti di punta con Maroon 5, Post Malone e Alesso al Germania Insurance Amphitheater, a bordo pista.

GOAL ha tutto ciò che ti serve per organizzare il tuo viaggio, incluso il programma completo delle sessioni, dove vengono venduti i biglietti, l'attuale fascia di prezzo e come trovare il modo più economico per entrare.

Quando si corre il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

Data e ora Evento Luogo Biglietti gio 22 ott Grand Prix View (F1 Academy, pit lane walk, fan village) Circuit of the Americas, Austin Biglietti ven 23 ott, 12:30 Prove libere 1 Circuit of the Americas, Austin Biglietti ven 23 ott, 16:00 Prove libere 2 Circuit of the Americas, Austin Biglietti sab 24 ott, 12:30 Prove libere 3 Circuit of the Americas, Austin Biglietti sab 24 ott, 16:00 Qualifiche Circuit of the Americas, Austin Biglietti dom 25 ott, 15:00 Gran Premio degli Stati Uniti (56 giri) Circuit of the Americas, Austin Biglietti

Tutti gli orari sono locali di Austin, Central Time. Nel 2026 non è prevista alcuna sessione Sprint, quindi il programma del sabato ruota attorno a una sola sessione di prove e alle qualifiche, invece che a una gara Sprint e alla Sprint Qualifying.

Dove comprare i biglietti per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

I biglietti per la gara del 2026 vengono venduti innanzitutto tramite il sito ufficiale del Circuit of the Americas, che è il punto di riferimento per i prezzi nominali dei biglietti giornalieri, dei pass General Admission di tre giorni e dei posti in tribuna. I biglietti sono già in vendita e acquistare direttamente è generalmente la soluzione più economica finché restano disponibili posti nella categoria preferita.

Una volta che una sessione o una categoria di posti va esaurita ufficialmente, oppure se acquisti a ridosso della settimana di gara, il mercato secondario è dove si rivolge la maggior parte dei tifosi. StubHub mette in vendita biglietti per l'intero weekend, inclusi il giorno della gara, le qualifiche e le sessioni di prove, con ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect della piattaforma, il che significa che i biglietti vengono verificati come validi e che gli acquirenti vengono rimborsati se l'evento viene cancellato e non riprogrammato.

Alcune cose da sapere sull'acquisto nel mercato secondario:

I prezzi riflettono la domanda anziché il valore nominale, quindi possono essere più alti del prezzo originale di biglietteria, in particolare per il giorno della gara e per le tribune più richieste.

Gli annunci provengono da tifosi e rivenditori che rimettono in vendita biglietti di cui non hanno più bisogno, il che può essere utile per assicurarsi un posto in una categoria già esaurita ufficialmente.

È un'opzione semplice per i tifosi che viaggiano da fuori dagli Stati Uniti e preferiscono non creare un account separato con il sistema di biglietteria del circuito.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

I prezzi variano molto in base al giorno, al tipo di biglietto e a quanto in anticipo si acquista:

Biglietto ufficiale più economico: la nuova giornata Grand PrixView del giovedì parte da circa 20 dollari, offrendo ai tifosi più attenti al budget un modo per entrare nel circuito anche senza un biglietto per il weekend principale di tre giorni.

Biglietti giornalieri: i pass ufficiali giornalieri per venerdì, sabato o domenica partono da circa 109 dollari, con altri livelli giornalieri a prezzi più alti a seconda della tribuna o dell'area di visuale.

General Admission di tre giorni: un pass standard da venerdì a domenica, che dà accesso alle aree in piedi e alle collinette panoramiche attorno alla pista senza posti riservati, parte da circa 250 dollari.

Mercato secondario: i biglietti di rivendita sul mercato aperto attualmente partono da circa 55-60 dollari per le sessioni più economiche disponibili, con prezzi che salgono ben oltre per il giorno della gara e per i posti premium in tribuna.

Consiglio per risparmiare: il General Admission resta il modo con il miglior rapporto qualità-prezzo per vivere l'intero weekend, e la nuova giornata Grand PrixView del giovedì è il biglietto singolo più economico in vendita per il 2026. Acquistare il prima possibile, sia tramite il sito ufficiale sia sul mercato secondario, è il modo più sicuro per evitare di pagare un sovrapprezzo con l'avvicinarsi della settimana di gara.

Tutto quello che c'è da sapere sul Gran Premio degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti è tornato nel calendario di Formula 1 al COTA nel 2012 dopo quattro anni di assenza della disciplina dagli Stati Uniti, ed è diventato una delle gare più seguite dell'intero calendario, con l'edizione 2022 che ha attirato, secondo quanto riportato, 440.000 spettatori nei tre giorni. Oltre alle corse, il Gran Premio è diventato noto per il suo programma di concerti a bordo pista, con grandi artisti protagonisti che si esibiscono nel corso del weekend al Germania Insurance Amphitheater, trasformando l'evento tanto in un festival musicale quanto in un fine settimana di motorsport.

Per il 2026, il weekend di gara si espande a quattro giorni per la prima volta, con la nuova giornata Grand PrixView del giovedì che offre ai tifosi uno sguardo anticipato sul paddock, una pit lane walk e azione in pista dalla F1 Academy, la serie di supporto interamente femminile. L'evento principale si sviluppa poi tra le prove del venerdì, le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica di 56 giri, disputato senza il formato Sprint presente nell'edizione 2025.

Tutto quello che c'è da sapere sul Circuit of the Americas

Il Circuit of the Americas è un tracciato di 5,514 km e 20 curve ad Austin, in Texas, progettato da Hermann Tilke e inaugurato nell'ottobre 2012 specificamente per riportare la Formula 1 negli Stati Uniti. La sua caratteristica più famosa è curva 1, che sale per 40,5 metri prima di scendere in una rapida e fluida sequenza di curve ispirata a circuiti come Silverstone e Hockenheim. La pista si percorre in senso antiorario, una delle poche nell'attuale calendario di F1, e questo aggiunge una sfida fisica extra per i piloti abituati a girare nel senso opposto sulla maggior parte dei circuiti.

La torre di osservazione del circuito, alta 76,5 metri, è il punto di riferimento più riconoscibile dell'impianto e offre viste panoramiche sulla pista e sullo skyline di Austin da una piattaforma raggiungibile in ascensore o tramite una scalinata di 419 gradini. La tribuna principale può ospitare circa 9.000 tifosi tra settore basso, loge box e suite, mentre il resto del circuito, comprese le colline General Admission e la Grand Plaza, può accogliere fino a 120.000 persone nel giorno della gara. Con un nuovo formato di quattro giorni, una ricca lineup di concerti e una lotta per il titolo ancora da decidere, la gara di quest'anno si preannuncia come uno dei weekend di punta del calendario 2026, quindi controlla subito la disponibilità dei biglietti per assicurarti il tuo posto al COTA.