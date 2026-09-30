Come acquistare i biglietti per il GP di F1 di Las Vegas: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Il Gran Premio di Las Vegas riporta la Formula 1 in Nevada per gare notturne ad alta velocità lungo l’iconica Strip. Campioni del motorsport come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris si sfidano al massimo della velocità sotto le luci al neon.

GOAL fornisce date essenziali della gara, dettagli sui prezzi e link per la prenotazione. Continua a leggere per assicurarti oggi stesso i tuoi biglietti per il GP di Las Vegas di F1.

Quando si corre il GP di Las Vegas di F1?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 19 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: prove 1 e 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Biglietti 20 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: prove 3 e qualifiche Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Biglietti 21 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: giorno della gara Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il GP di Las Vegas di F1?

I biglietti ufficiali per il Gran Premio di Las Vegas sono disponibili sul sito ufficiale del GP di Las Vegas di F1 e tramite Ticketmaster. Acquistare direttamente attraverso i canali principali offre ai tifosi la prima scelta tra zone di accesso generale e posti in tribuna.

Se le disponibilità ufficiali dei biglietti sono esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub sono la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per il GP di Las Vegas di F1?

I biglietti General Admission per un solo giorno sul portale ufficiale partono da 50 USD per le prove del giovedì, 99 USD per le qualifiche del venerdì e 393 USD per il giorno della gara del sabato. Per coprire l’intero weekend, i pass Flamingo General Admission da 3 giorni partono da 492 USD, mentre i posti riservati in tribuna partono da 925 USD sui canali ufficiali.

Se le disponibilità ufficiali generali sono esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute. I prezzi del mercato secondario su StubHub partono da circa 150 USD per i pass giornalieri o 350 USD per le opzioni su più giorni, a seconda della domanda e del posto selezionato.

Tutto quello che c’è da sapere sul GP di Las Vegas di F1

Il Gran Premio di Las Vegas è uno degli eventi più attesi del motorsport internazionale. In programma sul circuito cittadino di Las Vegas, in Nevada, il tracciato di 6,1 km presenta 17 curve e un lungo rettilineo lungo la celebre Las Vegas Boulevard.

Layout del tracciato e momenti salienti della gara

I piloti sfrecciano accanto a resort iconici come il Bellagio, il Caesars Palace e il Venetian. Le velocità elevate superano i 341 km/h lungo la Strip, rendendo i sorpassi in curva 14 uno dei momenti più spettacolari della gara.

Opzioni dei biglietti e zone di visuale

General Admission: il modo più conveniente per godersi la Formula 1 a Las Vegas. I pass General Admission, a partire dalla Flamingo Zone, offrono accesso alle aree in piedi, ai maxi schermi, alle fan zone interattive e all’intrattenimento dal vivo.

Tribune: le tribune riservate, comprese le zone Heineken e T-Mobile, offrono posti assegnati con vista diretta sui principali punti di sorpasso e sulle zone di accelerazione.

Consigli di viaggio e per l’evento

L’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas si trova a pochi minuti dal circuito. Si consiglia agli spettatori di utilizzare la monorotaia o i servizi di rideshare per raggiungere gli ingressi del circuito. Prenotare in anticipo consente di assicurarsi i biglietti più economici disponibili per questo spettacolo di gara notturna.