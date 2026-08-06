Poche squadre catturano l'attenzione mondiale come Barcellona e Real Madrid: probabilmente non c'è partita più grande al mondo di El Clásico.

La coppia di giganti della Liga è tra le squadre di maggior successo nella storia del calcio. Ogni anno, milioni di tifosi cercano di vedere Lamine Yamal con il Barça, oppure Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior devastare le difese per il Real Madrid.

GOAL ha raccolto qui sotto tutte le informazioni su come assicurarsi i biglietti per El Clasico.

Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Come comprare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio di club, la distribuzione dei biglietti segue un rigoroso sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Vendite riservate ai membri ufficiali dei club: entrambi i club danno priorità ai propri membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per l'FC Barcellona). Le finestre riservate ai membri ufficiali si aprono all'incirca da 7 a 10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Di solito vanno esauriti nel giro di pochi secondi.

Mercati secondari: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso le vendite ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per acquistare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP e hospitality: sono il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti nei settori inferiori laterali, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar incluso.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza paragoni, El Clásico ha prezzi premium ben superiori rispetto alle normali partite di Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard al prezzo nominale partono da circa 120-150 € per i posti nei settori superiori o dietro la porta (Fondos), arrivando a 350-500 € e oltre per le posizioni centrali migliori lungo la linea laterale (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base al dynamic pricing. I biglietti d'ingresso sul mercato secondario partono generalmente da 250-350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per sfide che decidono il titolo possono arrivare a 600-1.200 € e oltre.

VIP e hospitality : i pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € a 2.500 € e oltre per posto, a seconda della posizione nel settore dello stadio e dei servizi inclusi nella lounge.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi al mondo e ha ospitato in quattro occasioni la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, nella quale l'Italia batté la Germania Ovest 3-1.

Al di fuori del calcio, il Bernabeu ha ospitato negli anni anche molte leggende della musica internazionali e nazionali, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e più di recente Taylor Swift durante il suo record-breaking Eras Tour.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituzione del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcellona.

All'epoca diventò lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da palcoscenico a concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza prevista dovrebbe salire a 105.000 posti, il che lo renderà ancora una volta lo stadio più grande d'Europa per numero di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.

La disponibilità di biglietti per gli spettacoli di El Clasico resta straordinariamente scarsa a causa dell'enorme domanda globale dei tifosi che circonda le due iconiche corazzate del calcio spagnolo. Per gli scommettitori che amano puntare sulle proprie intuizioni per le grandi partite attraverso multiple personalizzate o bet builder, scegliere un operatore di alto livello fa tutta la differenza. Dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori siti di scommesse per trovare le quote con i rendimenti migliori.