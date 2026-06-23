Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, il nuovo formato a 48 squadre prevede un tabellone a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale, in programma dal 28 giugno al 3 luglio.
Con squadre come Stati Uniti, Messico e Germania già qualificate, la vendita dei biglietti è iniziata.
Quali squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Con il nuovo formato a 48 squadre, 32 formazioni supereranno la fase a gironi: le prime due di ciascun gruppo e le otto migliori terze.
Ecco le sei squadre che, grazie a due vittorie nelle prime due gare, hanno già staccato il pass per gli ottavi:
- Stati Uniti (Girone D) – Confermati il 1° luglio 2026, ore 17:00 PDT, San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), Santa Clara, CA, USA – Prenota i biglietti
- Germania (Gruppo E) – Confermata: 29 giugno 2026, ore 21:30 EDT, Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA –Prenota i biglietti
- Messico (Gruppo A) – Confermato: 1 luglio 2026, ore 19:00 CST, Stadio Azteca, Città del Messico – Prenota i biglietti
- Argentina (Gruppo J) - Confermato: 3 luglio 2026, ore 18:00 EDT, Hard Rock Stadium, Miami, USA - Prenota i biglietti
- Francia (Gruppo I) – Da confermare
- Norvegia (Gruppo I) – Da confermare
Quando e dove si giocheranno gli ottavi di finale dei Mondiali 2026?
Data e ora (locale)
Calendario
Luogo
Biglietti
28 giugno 2026, ore 15:00 PDT
Seconda classificata del Gruppo A vs seconda classificata del Gruppo B (Partita 73)
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
29 giugno 2026, ore 12:00 CDT
Vincitore del Gruppo C vs Secondo classificato del Gruppo F (Partita 76)
Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, TX, USA
29 giugno 2026, ore 21:30 EDT
Germania vs. terza classificata del Gruppo A/B/C/D/F (Partita 74)
Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA
30 giugno 2026, ore 19:00 CST
Vincitore Gruppo F vs. Seconda Gruppo C (Partita 75)
Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Messico
30 giugno 2026, ore 17:00 CDT
Seconda classificata del Gruppo E vs seconda classificata del Gruppo I (Partita 78)
Stadio di Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA
30 giugno 2026, ore 22:00 EDT
Vincitore del Gruppo I vs. Terzo classificato dei Gruppi C/D/F/G/H (Partita 77)
Stadio di New York-New Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA
1 luglio 2026, ore 19:00 CST
Messico vs. Terzo classificato del Gruppo C/E/F/H/I (Partita 79)
Stadio Azteca, Città del Messico, Messico
1 luglio 2026, ore 17:00 EDT
Vincitore del Gruppo L vs 3° classificato dei Gruppi E/H/I/J/K (Partita 80)
Stadio di Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA
1 luglio 2026, ore 13:00 PDT
Vincitore del Gruppo G vs terzo classificato dei Gruppi A/E/H/I/J (Partita 82)
Stadio di Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, USA
1 luglio 2026, ore 17:00 PDT
Stati Uniti vs. 3ª classificata del Gruppo B/E/F/I/J (Partita 81)
Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA
2 luglio 2026, ore 12:00 PDT
Vincitore del Gruppo H vs Secondo del Gruppo J (Partita 84)
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
2 luglio 2026, ore 19:00 EDT
Seconda classificata del Gruppo K vs seconda classificata del Gruppo L (Partita 83)
Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, ON, Canada
2 luglio 2026, ore 20:00 PDT
Vincitore del Gruppo B vs. Terzo classificato dei Gruppi E/F/G/I/J (Partita 85)
BC Place, Vancouver, BC, Canada
3 luglio 2026, ore 13:00 CDT
Seconda classificata del Gruppo D vs seconda classificata del Gruppo G (Partita 88)
Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA
3 luglio 2026, ore 18:00 EDT
Argentina vs. seconda classificata del Gruppo H (Partita 86)
Hard Rock Stadium, Miami, FL, USA
3 luglio 2026, ore 20:30 CDT
Vincitore del Gruppo K vs. terza classificata dei Gruppi D/E/I/J/L (Partita 87)
Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA
Dove acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti disponibili sono ora pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
Quali sono i prezzi dei biglietti per gli ottavi di finale?
Categoria del biglietto
Prezzo ufficiale FIFA
Prezzo medio di rivendita
Biglietti
Categoria 1 (posti a bordo campo nella parte inferiore/centrale)
540 – 610 dollari
da 1.500 a oltre 2.800 dollari
Categoria 2 (posti d'angolo e premium in tribuna superiore)
da 440 a 490 dollari
da 1.100 a 1.900 dollari
Categoria 3 (file standard della tribuna superiore dietro le porte)
da 225 a 235 dollari
da 650 a 1.200 dollari
Categoria 4 / Settore Tifosi (Angoli della tribuna superiore / zone della federazione)
da 60 a 120 dollari
da 400 a 850 dollari
Biglietti Premium di grande richiamo (partite di USA, Messico, Germania, Argentina)
Valore nominale standard
da 1.200 a oltre 3.600 dollari
Come acquistare biglietti di seconda mano per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Il canale ufficiale è il FIFA Resale Marketplace, riaperto il 2 aprile.
I residenti internazionali, statunitensi e canadesi possono accedervi tramite il portale biglietti sul sito FIFA.
I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.
Leggi sempre i termini e le condizioni del sito prima di acquistare.