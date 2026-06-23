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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per i sedicesimi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, partite del Messico, prezzi medi in Argentina e altro ancora

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Coppa del Mondo

Le squadre si stanno qualificando per i sedicesimi di finale: ecco cosa c'è da sapere.

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, il nuovo formato a 48 squadre prevede un tabellone a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale, in programma dal 28 giugno al 3 luglio.

Con squadre come Stati Uniti, Messico e Germania già qualificate, la vendita dei biglietti è iniziata.

Quali squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Con il nuovo formato a 48 squadre, 32 formazioni supereranno la fase a gironi: le prime due di ciascun gruppo e le otto migliori terze.

Ecco le sei squadre che, grazie a due vittorie nelle prime due gare, hanno già staccato il pass per gli ottavi:

  • Stati Uniti (Girone D) – Confermati il 1° luglio 2026, ore 17:00 PDT, San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), Santa Clara, CA, USA – Prenota i biglietti
  • Germania (Gruppo E) – Confermata: 29 giugno 2026, ore 21:30 EDT, Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA –Prenota i biglietti
  • Messico (Gruppo A) – Confermato: 1 luglio 2026, ore 19:00 CST, Stadio Azteca, Città del Messico – Prenota i biglietti
  • Argentina (Gruppo J) - Confermato: 3 luglio 2026, ore 18:00 EDT, Hard Rock Stadium, Miami, USA - Prenota i biglietti
  • Francia (Gruppo I) – Da confermare
  • Norvegia (Gruppo I) – Da confermare

Quando e dove si giocheranno gli ottavi di finale dei Mondiali 2026?

Data e ora (locale)

Calendario

Luogo

Biglietti

28 giugno 2026, ore 15:00 PDT

Seconda classificata del Gruppo A vs seconda classificata del Gruppo B (Partita 73)

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

Biglietti

29 giugno 2026, ore 12:00 CDT

Vincitore del Gruppo C vs Secondo classificato del Gruppo F (Partita 76)

Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, TX, USA

Biglietti

29 giugno 2026, ore 21:30 EDT

Germania vs. terza classificata del Gruppo A/B/C/D/F (Partita 74)

Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA

Biglietti

30 giugno 2026, ore 19:00 CST

Vincitore Gruppo F vs. Seconda Gruppo C (Partita 75)

Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Messico

Biglietti

30 giugno 2026, ore 17:00 CDT

Seconda classificata del Gruppo E vs seconda classificata del Gruppo I (Partita 78)

Stadio di Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

Biglietti

30 giugno 2026, ore 22:00 EDT

Vincitore del Gruppo I vs. Terzo classificato dei Gruppi C/D/F/G/H (Partita 77)

Stadio di New York-New Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA

Biglietti

1 luglio 2026, ore 19:00 CST

Messico vs. Terzo classificato del Gruppo C/E/F/H/I (Partita 79)

Stadio Azteca, Città del Messico, Messico

Biglietti

1 luglio 2026, ore 17:00 EDT

Vincitore del Gruppo L vs 3° classificato dei Gruppi E/H/I/J/K (Partita 80)

Stadio di Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA

Biglietti

1 luglio 2026, ore 13:00 PDT

Vincitore del Gruppo G vs terzo classificato dei Gruppi A/E/H/I/J (Partita 82)

Stadio di Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, USA

Biglietti

1 luglio 2026, ore 17:00 PDT

Stati Uniti vs. 3ª classificata del Gruppo B/E/F/I/J (Partita 81)

Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA

Biglietti

2 luglio 2026, ore 12:00 PDT

Vincitore del Gruppo H vs Secondo del Gruppo J (Partita 84)

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

Biglietti

2 luglio 2026, ore 19:00 EDT

Seconda classificata del Gruppo K vs seconda classificata del Gruppo L (Partita 83)

Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, ON, Canada

Biglietti

2 luglio 2026, ore 20:00 PDT

Vincitore del Gruppo B vs. Terzo classificato dei Gruppi E/F/G/I/J (Partita 85)

BC Place, Vancouver, BC, Canada

Biglietti

3 luglio 2026, ore 13:00 CDT

Seconda classificata del Gruppo D vs seconda classificata del Gruppo G (Partita 88)

Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

Biglietti

3 luglio 2026, ore 18:00 EDT

Argentina vs. seconda classificata del Gruppo H (Partita 86)

Hard Rock Stadium, Miami, FL, USA

Biglietti

3 luglio 2026, ore 20:30 CDT

Vincitore del Gruppo K vs. terza classificata dei Gruppi D/E/I/J/L (Partita 87)

Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA

Biglietti

Dove acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti disponibili sono ora pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Quali sono i prezzi dei biglietti per gli ottavi di finale?

Categoria del biglietto

Prezzo ufficiale FIFA

Prezzo medio di rivendita

Biglietti

Categoria 1 (posti a bordo campo nella parte inferiore/centrale)

540 – 610 dollari

da 1.500 a oltre 2.800 dollari

Biglietti

Categoria 2 (posti d'angolo e premium in tribuna superiore)

da 440 a 490 dollari

da 1.100 a 1.900 dollari

Biglietti

Categoria 3 (file standard della tribuna superiore dietro le porte)

da 225 a 235 dollari

da 650 a 1.200 dollari

Biglietti

Categoria 4 / Settore Tifosi (Angoli della tribuna superiore / zone della federazione)

da 60 a 120 dollari

da 400 a 850 dollari

Biglietti

Biglietti Premium di grande richiamo (partite di USA, Messico, Germania, Argentina)

Valore nominale standard

da 1.200 a oltre 3.600 dollari

Biglietti

Come acquistare biglietti di seconda mano per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Il canale ufficiale è il FIFA Resale Marketplace, riaperto il 2 aprile.

I residenti internazionali, statunitensi e canadesi possono accedervi tramite il portale biglietti sul sito FIFA.

I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.

Leggi sempre i termini e le condizioni del sito prima di acquistare.