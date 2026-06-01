Come acquistare i biglietti per i Mondiali dopo il sorteggio? Guida alla rivendita ufficiale, dove acquistarli e altro ancora

Guardare i Mondiali FIFA 2026 in TV sarà emozionante, ma non paragonabile all’esperienza di essere in uno di quei stadi all’avanguardia e vedere le partite dal vivo.

Se non hai ancora i biglietti, non temere: c'è ancora tempo.

Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime novità sui biglietti: come acquistarli, prezzi e rivendita ufficiale.

PER SAPERNE DI PIÙ: Guida ai biglietti con prezzo dinamico per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa prezzo dinamico?

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA dopo la lotteria?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e sorteggio casuale) sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, la disponibilità residua è ai minimi.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita Last Minute : i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono cercare biglietti last minute su mercati secondari come StubHub.

Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di comprare.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. Saranno 104 partite in 39 giorni. Per la prima volta, 48 squadre si contenderanno il titolo in un torneo ospitato da tre nazioni. Ecco le città ospitanti:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, Area della Baia di San Francisco e Seattle.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo 2026?

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribuna superiore e inferiore, fuori dalle aree di Categoria 1.

tribuna superiore e inferiore, fuori dalle aree di Categoria 1. Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.

tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più economica, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi hanno subito fluttuazioni durante le varie fasi di emissione/vendita dei biglietti. Di seguito sono riportate le stime iniziali:

Tipo di posto Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60-620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 $ - 2.735 $ Ottavi di finale $105 - $750 Ottavi di finale $170 - $980 Quarti di finale $275 - $1.775 Semifinali $420 - $3.295 Finale 2.030 $ - 7.875 $

Per info, consulta i portali ufficiali della FIFA; per la disponibilità, controlla le piattaforme di rivendita come StubHub.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state confermate 16 città ospitanti: 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti. Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le partite: