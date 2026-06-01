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Fifa World Cup 2026 MetLife StadiumGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali dopo il sorteggio? Guida alla rivendita ufficiale, dove acquistarli e altro ancora

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Ecco come puoi ancora procurarti i biglietti per le partite dei Mondiali del 2026

Guardare i Mondiali FIFA 2026 in TV sarà emozionante, ma non paragonabile all’esperienza di essere in uno di quei stadi all’avanguardia e vedere le partite dal vivo.

Se non hai ancora i biglietti, non temere: c'è ancora tempo.

Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime novità sui biglietti: come acquistarli, prezzi e rivendita ufficiale.

Prenota orai tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

PER SAPERNE DI PIÙ: Guida ai biglietti con prezzo dinamico per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa prezzo dinamico?

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA dopo la lotteria?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e sorteggio casuale) sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, la disponibilità residua è ai minimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita Last Minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono cercare biglietti last minute su mercati secondari come StubHub.

Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di comprare.

Biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026– Prenota ora.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. Saranno 104 partite in 39 giorni. Per la prima volta, 48 squadre si contenderanno il titolo in un torneo ospitato da tre nazioni. Ecco le città ospitanti:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, Area della Baia di San Francisco e Seattle.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo 2026?

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: tribuna superiore e inferiore, fuori dalle aree di Categoria 1.
  • Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: la più economica, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi hanno subito fluttuazioni durante le varie fasi di emissione/vendita dei biglietti. Di seguito sono riportate le stime iniziali:

Tipo di postoFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60-620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 $ - 2.735 $
Ottavi di finale$105 - $750
Ottavi di finale$170 - $980 
Quarti di finale $275 - $1.775
Semifinali $420 - $3.295
Finale2.030 $ - 7.875 $

Per info, consulta i portali ufficiali della FIFA; per la disponibilità, controlla le piattaforme di rivendita come StubHub.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state confermate 16 città ospitanti: 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti. Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità per il torneo della Coppa del Mondo
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000