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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali di calcio in Francia del 2026: date degli ottavi di finale, prossime partite, prezzi e altro ancora

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Non perderti la stravagante Francia ai Mondiali

La Francia si è qualificata in modo impressionante per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Dopo l’esordio vincente 3-1 sul Senegal, ha superato 3-0 l’Iraq e 4-1 la Norvegia.

I Bleus, due volte campioni del mondo, sono tra le sei nazionali ad aver vinto più volte il titolo e la loro fase a gironi impeccabile li conferma favoriti per il trionfo in Nord America.

Martedì 30 giugno affronterà la Svezia al MetLife Stadium negli ottavi.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite a eliminazione diretta della Francia e quanto costeranno.

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Calendario della Francia ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale) StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugnoFrancia vs Senegal (15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1
Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1
Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1
Martedì 30 giugnoFrancia vs Svezia (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno – 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 $da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia potrebbe giocare queste partite in vista della finale del 19 luglio.

Se martedì la Francia batterà la Svezia, affronterà nei sedicesimi Germania o Paraguay.

Ai quarti potrebbe trovare Canada, Paesi Bassi o Marocco; in semifinale Spagna o Portogallo; in finale Brasile,Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
30 giugno (17:00 ET)Turno dei 32MetLife Stadium (East Rutherford)Francia vs Svezia

Biglietti

4 luglio (ore 17:00 ET)Ottavi di finaleLincoln Financial Field (Filadelfia)Partita 89: vs Germania o ParaguayBiglietti
9 luglio (ore 16:00 ET)Quarti di finaleGillette Stadium (Foxborough)Partita 97: vs Canada/Paesi Bassi/MaroccoBiglietti
14 luglio (14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium (Arlington)Partita 101: contro il vincitore della partita 98Biglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs vincitore Partita 101

Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il nucleo del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando ai Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro spicca il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman della nazionale con 60 gol.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo da ct, e con la qualificazione agli ottavi già in tasca questa generazione d’oro punta al titolo in Nord America.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno la competizione:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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