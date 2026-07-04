Prima degli ottavi, la Francia aveva dominato, segnando almeno 3 gol nelle prime quattro partite. Negli ottavi contro il Paraguay e le sue tattiche “oscure”, però, i Bleus hanno dovuto lottare. Kylian Mbappé ha risolto la sfida realizzando il rigore decisivo.

Due volte campione del mondo, la Francia è una delle sei nazioni ad aver vinto più di un titolo e, grazie alle sue prestazioni nella Coppa del Mondo 2026, resta favorita per il trionfo in Nord America.

Nei quarti di finale affronterà il Marocco a Boston giovedì 9 luglio.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite a eliminazione diretta della Francia e quanto costeranno.

Calendario della Francia ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Francia vs Senegal (ore 15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1 Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1 Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1 Martedì 30 giugno Francia vs Svezia (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford La Francia ha vinto 3-0 Sabato 4 luglio Francia vs Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Filadelfia La Francia ha vinto 1-0 Giovedì 9 luglio Francia vs Marocco (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 9–11 luglio Quarti di finale da 450 a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia potrebbe giocare queste partite in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver battuto la Svezia, la Francia sfiderà il Paraguay agli ottavi. Il Paraguay è balzato agli onori delle cronache per aver eliminato la Germania ai rigori, prima squadra a riuscirci in una Coppa del Mondo.

Ai quarti incontrerebbe Canada o Marocco; in semifinale SpagnaoPortogallo; in finale Brasile,Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 4 luglio (17:00 ET) Ottavi di finale Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia vs Paraguay Biglietti 9 luglio (ore 16:00 ET) Quarti di finale Gillette Stadium (Foxborough) Partita 97: Canada o Marocco Biglietti 14 luglio (ore 14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium (Arlington) Partita 101: contro il vincitore della partita 98 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs vincitore Partita 101 Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il nucleo del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando ai Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro brillano il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 63 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco), regista della squadra.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro vuole congedarlo con un trionfo.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite: