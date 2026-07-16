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Come acquistare i biglietti per i Mondiali di calcio 2026 in Francia: info su Inghilterra-Francia e finale per il terzo posto

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Non perderti la stravagante Francia ai Mondiali

La Francia è stata eliminata in semifinale e non potrà raggiungere la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo FIFA. 

Nonostante una grande campagna, i Bleus di Didier Deschamps sono stati battuti 0-2 da una Spagna implacabile a Dallas, vedendo sfumare il sogno di sollevare il trofeo d’oro il 19 luglio.

Rimane un ultimo atto: la sfida all’Inghilterra nella finaleper il terzo posto al Miami Stadium. 

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Risultati della Francia ai Mondiali 2026 e prossime partite

DataPartita (ora locale di inizio) StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugnoFrancia vs Senegal (15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1
Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1
Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1
Martedì 30 giugnoFrancia vs Svezia (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordLa Francia ha vinto 3-0
Sabato 4 luglioFrancia vs Paraguay (17:00 ET)Lincoln Financial Field, FiladelfiaLa Francia ha vinto 1-0
Giovedì 9 luglioFrancia vs Marocco (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, FoxboroughVittoria della Francia per 2-0
Martedì 14 luglioFrancia vs Spagna (ore 14:00 CDT)AT&T Stadium, ArlingtonLa Francia ha perso 0-2
Sabato 18 luglioFrancia vs InghilterraMiami Stadium, FloridaAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 in Francia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14–15 luglioSemifinali930 $ – 3.295 $da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia potrebbe giocare in questi stadi e orari, se raggiungerà la finale del 19 luglio.

Dopo aver battuto il Marocco nei quarti, affronterà la Spagna in semifinale e, in finale, una tra Argentina, Inghilterra, Norvegia o Svizzera.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
14 luglio (14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium (Arlington)Francia vs SpagnaBiglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: da definire contro Inghilterra o Argentina

Biglietti

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro 2026, a pari con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, già autore di una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, è salito al quinto gol e ha scalato la classifica.

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)8vs Spagna - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8contro l'Inghilterra - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7Eliminato
Harry Kane (Inghilterra)6vs Argentina - Biglietti
Jude Bellingham (Inghilterra)6contro l'Argentina - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)5vs Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il blocco del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando i Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro, stelle come il capitano Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 64 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco) guidano la squadra.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro ha l’occasione perfetta per regalargli un ultimo trionfo.

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