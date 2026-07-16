La Francia è stata eliminata in semifinale e non potrà raggiungere la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo FIFA.
Nonostante una grande campagna, i Bleus di Didier Deschamps sono stati battuti 0-2 da una Spagna implacabile a Dallas, vedendo sfumare il sogno di sollevare il trofeo d’oro il 19 luglio.
Rimane un ultimo atto: la sfida all’Inghilterra nella finaleper il terzo posto al Miami Stadium.
Risultati della Francia ai Mondiali 2026 e prossime partite
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Martedì 16 giugno
|Francia vs Senegal (15:00 ET)
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|La Francia ha vinto 3-1
|Lunedì 22 giugno
|Francia vs Iraq (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|La Francia ha vinto 3-1
|Venerdì 26 giugno
|Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|La Francia ha vinto 4-1
|Martedì 30 giugno
|Francia vs Svezia (17:00 ET)
|MetLife Stadium, East Rutherford
|La Francia ha vinto 3-0
|Sabato 4 luglio
|Francia vs Paraguay (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|La Francia ha vinto 1-0
|Giovedì 9 luglio
|Francia vs Marocco (ore 16:00 ET)
|Gillette Stadium, Foxborough
|Vittoria della Francia per 2-0
|Martedì 14 luglio
|Francia vs Spagna (ore 14:00 CDT)
|AT&T Stadium, Arlington
|La Francia ha perso 0-2
|Sabato 18 luglio
|Francia vs Inghilterra
|Miami Stadium, Florida
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026
Ecco cosa devi sapere:
- La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 in Francia?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Prezzi ufficiali
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|14–15 luglio
|Semifinali
|930 $ – 3.295 $
|da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800 $
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|da 1.490 $ a 7.875 $
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026
Prima classificata nel Gruppo I, la Francia potrebbe giocare in questi stadi e orari, se raggiungerà la finale del 19 luglio.
Dopo aver battuto il Marocco nei quarti, affronterà la Spagna in semifinale e, in finale, una tra Argentina, Inghilterra, Norvegia o Svizzera.
|Data (ora locale)
|Fase
|Sede
|Possibile incontro
|Biglietti
|14 luglio (14:00 CDT)
|Semifinali
|AT&T Stadium (Arlington)
|Francia vs Spagna
|Biglietti
|19 luglio (ore 15:00 ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Partita 104: da definire contro Inghilterra o Argentina
Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata
Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro 2026, a pari con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, già autore di una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, è salito al quinto gol e ha scalato la classifica.
|Giocatore (Squadra)
|Numero di gol
|Prossima partita - Biglietti
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs Spagna - Biglietti
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|contro l'Inghilterra - Biglietti
|Erling Haaland (Norvegia)
|7
|Eliminato
|Harry Kane (Inghilterra)
|6
|vs Argentina - Biglietti
|Jude Bellingham (Inghilterra)
|6
|contro l'Argentina - Biglietti
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|vs Spagna - Biglietti
|Vinícius Júnior (Brasile)
|4
|Eliminato
|Julián Quiñones (Messico)
|4
|Eliminato
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminato
|Mikel Oyarzabal (Spagna)
|4
|vs Francia - Biglietti
Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026
Il blocco del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando i Mondiali FIFA 2026.
Accanto a loro, stelle come il capitano Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 64 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco) guidano la squadra.
Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro ha l’occasione perfetta per regalargli un ultimo trionfo.