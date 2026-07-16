La Francia è stata eliminata in semifinale e non potrà raggiungere la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo FIFA.

Nonostante una grande campagna, i Bleus di Didier Deschamps sono stati battuti 0-2 da una Spagna implacabile a Dallas, vedendo sfumare il sogno di sollevare il trofeo d’oro il 19 luglio.

Rimane un ultimo atto: la sfida all’Inghilterra nella finaleper il terzo posto al Miami Stadium.

Risultati della Francia ai Mondiali 2026 e prossime partite

Data Partita (ora locale di inizio) Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Francia vs Senegal (15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1 Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1 Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1 Martedì 30 giugno Francia vs Svezia (17:00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford La Francia ha vinto 3-0 Sabato 4 luglio Francia vs Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Filadelfia La Francia ha vinto 1-0 Giovedì 9 luglio Francia vs Marocco (ore 16:00 ET) Gillette Stadium, Foxborough Vittoria della Francia per 2-0 Martedì 14 luglio Francia vs Spagna (ore 14:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington La Francia ha perso 0-2 Sabato 18 luglio Francia vs Inghilterra Miami Stadium, Florida Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA , canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 in Francia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 14–15 luglio Semifinali 930 $ – 3.295 $ da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia potrebbe giocare in questi stadi e orari, se raggiungerà la finale del 19 luglio.

Dopo aver battuto il Marocco nei quarti, affronterà la Spagna in semifinale e, in finale, una tra Argentina, Inghilterra, Norvegia o Svizzera.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium (Arlington) Francia vs Spagna Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: da definire contro Inghilterra o Argentina Biglietti

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro 2026, a pari con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, già autore di una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, è salito al quinto gol e ha scalato la classifica.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 vs Spagna - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 contro l'Inghilterra - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 Eliminato Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Argentina - Biglietti Jude Bellingham (Inghilterra) 6 contro l'Argentina - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il blocco del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando i Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro, stelle come il capitano Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 64 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco) guidano la squadra.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro ha l’occasione perfetta per regalargli un ultimo trionfo.