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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali di calcio 2026 in Francia: date degli ottavi di finale, prossime partite, prezzi medi e altro

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K. Mbappe

Non perderti la stravagante nazionale francese ai Mondiali

Grazie alle vittorie per 3-1 sul Senegal e 3-0 sull’Iraq, la Francia è già agli ottavi dei Mondiali 2026 con un turno d’anticipo. 

I Bleus, già due volte campioni del mondo, sono tra le sole sei nazionali ad aver vinto il titolo più volte e ora puntano al tris in Nord America quest’estate.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Francia:prenota ora

Calendario della Francia ai Mondiali 2026

Data e oraPartita StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugno Francia vs SenegalMetLife Stadium, East Rutherford3-1
Domenica 22 giugno (ore 17:00 ET)Francia vs Iraq Lincoln Financial Field, Filadelfia3-0
Giovedì 26 giugno (ore 15:00 ET)Norvegia-Francia Gillette Stadium, FoxboroughBiglietti
Da confermareOttavi di finale: Francia vs da definireDa definireBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Francia

Ecco cosa c'è da sapere:

  • La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, potete usare mercati secondari come StubHub, ma verificate sempre termini e condizioni prima di pagare.

Prenota ora.

Biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026: quanto costano?

Per il torneo del 2026 la FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre per la finale si possono pagare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

CategoriaFase a gironiOttavi di finale - Quarti di finaleSemifinali e Finale
Categoria 1da 250 a 400 dollarida 600 a 1.200 dollarida 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2da 150 a 280 dollarida 400 a 800 dollarida 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3da 100 a 200 dollarida 200 a 500 dollarida 600 a 2.790 dollari
Categoria 4da 60 a 120 dollarida 150 a 350 dollarida 400 a 2.030 dollari

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026?

Il nucleo del PSG, con un attacco esplosivo formato da Barcola, Dembélé e Doué, sta già facendo scuola in Nord America. 

Accanto a loro brillano altre stelle dei principali campionati europei: il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman di gol con 58 reti in nazionale dopo aver superato Olivier Giroud.

Grazie alle vittorie su Senegal (3-1) e Iraq, i Bleus sono già agli ottavi con un turno d’anticipo. 

L’ultima gara del Gruppo I, a Boston contro una Norvegia in crescita, vale ora il primo posto.  

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo da ct, e la squadra sembra pronta a congedarlo con il terzo titolo mondiale.  

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti: due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Ecco l’elenco delle città e degli stadi che accoglieranno la competizione:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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