Grazie alle vittorie per 3-1 sul Senegal e 3-0 sull’Iraq, la Francia è già agli ottavi dei Mondiali 2026 con un turno d’anticipo.
I Bleus, già due volte campioni del mondo, sono tra le sole sei nazionali ad aver vinto il titolo più volte e ora puntano al tris in Nord America quest’estate.
Calendario della Francia ai Mondiali 2026
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Martedì 16 giugno
|Francia vs Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|3-1
|Domenica 22 giugno (ore 17:00 ET)
|Francia vs Iraq
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|3-0
|Giovedì 26 giugno (ore 15:00 ET)
|Norvegia-Francia
|Gillette Stadium, Foxborough
|Biglietti
|Da confermare
|Ottavi di finale: Francia vs da definire
|Da definire
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Francia
Ecco cosa c'è da sapere:
- La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, potete usare mercati secondari come StubHub, ma verificate sempre termini e condizioni prima di pagare.
Biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026: quanto costano?
Per il torneo del 2026 la FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre per la finale si possono pagare fino a 6.730 dollari.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
|Categoria
|Fase a gironi
|Ottavi di finale - Quarti di finale
|Semifinali e Finale
|Categoria 1
|da 250 a 400 dollari
|da 600 a 1.200 dollari
|da 1.500 a 6.730 dollari
|Categoria 2
|da 150 a 280 dollari
|da 400 a 800 dollari
|da 1.000 a 4.210 dollari
|Categoria 3
|da 100 a 200 dollari
|da 200 a 500 dollari
|da 600 a 2.790 dollari
|Categoria 4
|da 60 a 120 dollari
|da 150 a 350 dollari
|da 400 a 2.030 dollari
Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026?
Il nucleo del PSG, con un attacco esplosivo formato da Barcola, Dembélé e Doué, sta già facendo scuola in Nord America.Accanto a loro brillano altre stelle dei principali campionati europei: il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman di gol con 58 reti in nazionale dopo aver superato Olivier Giroud.
Grazie alle vittorie su Senegal (3-1) e Iraq, i Bleus sono già agli ottavi con un turno d’anticipo.
L’ultima gara del Gruppo I, a Boston contro una Norvegia in crescita, vale ora il primo posto.
Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo da ct, e la squadra sembra pronta a congedarlo con il terzo titolo mondiale.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti: due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Ecco l’elenco delle città e degli stadi che accoglieranno la competizione:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|72.766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Stadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65.827
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123