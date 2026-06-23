Grazie alle vittorie per 3-1 sul Senegal e 3-0 sull’Iraq, la Francia è già agli ottavi dei Mondiali 2026 con un turno d’anticipo.

I Bleus, già due volte campioni del mondo, sono tra le sole sei nazionali ad aver vinto il titolo più volte e ora puntano al tris in Nord America quest’estate.

Calendario della Francia ai Mondiali 2026

Data e ora Partita Stadio Risultato finale / Biglietti Martedì 16 giugno Francia vs Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 3-1 Domenica 22 giugno (ore 17:00 ET) Francia vs Iraq Lincoln Financial Field, Filadelfia 3-0 Giovedì 26 giugno (ore 15:00 ET) Norvegia-Francia Gillette Stadium, Foxborough Biglietti Da confermare Ottavi di finale: Francia vs da definire Da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Francia

Ecco cosa c'è da sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, potete usare mercati secondari come StubHub, ma verificate sempre termini e condizioni prima di pagare.

Biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026: quanto costano?

Per il torneo del 2026 la FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre per la finale si possono pagare fino a 6.730 dollari.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi di finale - Quarti di finale Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026?

Il nucleo del PSG, con un attacco esplosivo formato da Barcola, Dembélé e Doué, sta già facendo scuola in Nord America.

Accanto a loro brillano altre stelle dei principali campionati europei: il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman di gol con 58 reti in nazionale dopo aver superato Olivier Giroud.

Grazie alle vittorie su Senegal (3-1) e Iraq, i Bleus sono già agli ottavi con un turno d’anticipo.

L’ultima gara del Gruppo I, a Boston contro una Norvegia in crescita, vale ora il primo posto.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo da ct, e la squadra sembra pronta a congedarlo con il terzo titolo mondiale.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti: due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Ecco l’elenco delle città e degli stadi che accoglieranno la competizione: