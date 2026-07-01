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Come acquistare i biglietti per i Mondiali di calcio 2026 in Egitto: date, calendario, prezzi e altro ancora

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Prenota i tuoi posti per vedere Mo Salah, Omar Marmoush e altri giocatori in azione ai Mondiali

Con Mohamed Salah, Trezeguet e Omar Marmoush, l’Egitto può battere qualsiasi big.

Dopo una fase a gironi chiusa senza sconfitte, con la storica vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda – la prima in un torneo di Coppa del Mondo –, i Faraoni puntano a proseguire il cammino in Nord America. Prossimo step: venerdì 3 luglio a Dallas, ottavi di finale contro l’Australia.

GOAL offre tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, comprese le modalità per assicurarsi i posti per vedere giocare l’Egitto e i relativi prezzi.

Biglietti per i Mondiali dell’Egitto:prenota ora

Risultati e calendario dell’Egitto ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale/Biglietti
Lunedì 15 giugnoBelgio vs Egitto (12:00 PT)Lumen Field (Seattle)1-1
Domenica 21 giugnoNuova Zelanda-Egitto (18:00 PDT)BC Place (Vancouver)L'Egitto ha vinto 3-1
Venerdì 26 giugnoEgitto vs Iran (20:00 PT)Lumen Field (Seattle)1-1
Venerdì 3 luglioAustralia-Egitto (ore 13:00 CDT)AT&T Stadium (Arlington)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Egitto

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito prima dell’acquisto.

Biglietti per i Mondiali in Egitto:prenota ora

Biglietti per i Mondiali in Egitto 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 dollarida 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 $ (1.518 $)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Egitto verso la finale dei Mondiali 2026

Dopo il secondo posto nel Gruppo G, ecco le date e le sedi delle prossime gare, in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Se venerdì l’Egitto batterà l’Australia, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.

In seguito potrebbe incontrare la Colombia nei quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
3 luglio (ore 13:00 CDT)Turno dei 32AT&T Stadium, ArlingtonEgitto vs AustraliaBiglietti
7 luglio (ore 12:00 ET)Ottavi di finaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaPartita n. 95: Argentina o Capo VerdeBiglietti
11 luglio (ore 20:00 CDT)Quarti di finaleArrowhead Stadium, Kansas CityPartita n. 100: contro il vincitore della partita n. 96Biglietti
15 luglio (ore 15:00 ET)SemifinaliMercedes-Benz Stadium, AtlantaPartita 102: contro il vincitore della partita 99Biglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs vincitore della partita 101Biglietti

Chi fa parte della rosa dell'Egitto per i Mondiali 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l'Egitto:

RuoloGiocatoreSquadra attuale
PortieriMohamed El ShenawyAl Ahly
 Mostafa ShobeirAl Ahly
 El Mahdy SolimanAl Ittihad
 Mohamed AlaaEl Gouna
DifensoriMohamed AbdelmonemOGC Nizza
 Ramy RabiaAl Ahly
 Yasser IbrahimAl Ahly
 Hossam AbdelmaguidZamalek
 Mohamed HanyAl Ahly
 Ahmed FatouhZamalek
 Karim HafezPyramids
 Tarek AlaaSmouha
CentrocampistiMarwan AttiaAl Ahly
 Hamdy FathyAl-Wakrah
 Emam AshourAl Ahly
 Mohanad LasheenPiramidi
 Nabil EmadZamalek
 Mahmoud SaberPiramidi
 Mostafa ZikoZED FC
AttaccantiMohamed Salah (C)Liverpool
 Omar MarmoushManchester City
 TrézéguetAl-Rayyan
 Ibrahim AdelFC Nordsjælland
 Haissem HassanReal Oviedo
 ZizoAl Ahly
 Hamza AbdelkarimAl Ahly

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)54.000

 

BMO Field (Toronto)45.000
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico)83.000

 

Estadio Akron (Guadalajara)48.000

 

Stadio BBVA (Monterrey)53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000

 

Gillette Stadium (Foxborough)65.000

 

AT&T Stadium (Dallas)94.000

 

NRG Stadium (Houston)72.000

 

Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000

 

SoFi Stadium (Inglewood)70.000

 

Hard Rock Stadium (Miami)65.000

 

MetLife Stadium (East Rutherford)82.500

 

Lincoln Financial Field (Filadelfia)69.000

 

Levi's Stadium (San Francisco)71.000

 

Lumen Field (Seattle)69.000

Biglietti per i Mondiali in Egitto.Prenota ora.