Oltre 200.000 spettatori hanno assistito alle tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle.

La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun.

Il sogno casalingo degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026 si è interrotto agli ottavi con un doloroso 4-1 contro il Belgio.

Se cerchi biglietti last minute per la Coppa del Mondo 2026 USA, sei fortunato: le sfide ad eliminazione diretta più attese devono ancora arrivare e i biglietti sono ancora disponibili. Ecco cosa devi sapere.

Risultati degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood 4-1 Venerdì 19 giugno USA-Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle 2-0 Giovedì 25 giugno USA-Turchia (19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood 3-2 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia ed Erzegovina (ore 17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara 2-0 Lunedì 6 luglio USA-Belgio (ore 20:00 ET) Lumen Field, Seattle 1-4

Sono ancora disponibili i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti?

Sì, nonostante la grande richiesta, i biglietti per le fasi a eliminazione diretta non sono ancora esauriti.

I biglietti si trovano ancora sui canali ufficiali e sui siti di rivendita autorizzati. Con l’uscita del Paese ospitante, molti tifosi locali stanno cedendo i propri tagliandi sui mercati secondari: chi agisce in fretta può quindi trovare buona disponibilità.

Acquistate sempre tramite canali ufficiali o rivenditori autorizzati per garantire la validità dei biglietti.

Calendario completo delle partite rimanenti dei Mondiali 2026

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 a 640 dollari da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026: