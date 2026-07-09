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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti: disponibilità, prezzi di rivendita e posti ancora disponibili

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C. Pulisic

Tutto quello che c'è da sapere su come procurarsi i biglietti per vedere i co-conduttori in azione

Oltre 200.000 spettatori hanno assistito alle tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle.

La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun. 

Il sogno casalingo degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026 si è interrotto agli ottavi con un doloroso 4-1 contro il Belgio. 

Se cerchi biglietti last minute per la Coppa del Mondo 2026 USA, sei fortunato: le sfide ad eliminazione diretta più attese devono ancora arrivare e i biglietti sono ancora disponibili. Ecco cosa devi sapere.

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Risultati degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugnoUSA-Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Venerdì 19 giugnoUSA-Australia (12:00 PT)Lumen Field, Seattle2-0
Giovedì 25 giugnoUSA-Turchia (19:00 PT)SoFi Stadium, Inglewood3-2
Mercoledì 1 luglioUSA-Bosnia ed Erzegovina (ore 17:00 PT)Levi's Stadium, Santa Clara2-0
Lunedì 6 luglioUSA-Belgio (ore 20:00 ET)Lumen Field, Seattle1-4

Sono ancora disponibili i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti?

Sì, nonostante la grande richiesta, i biglietti per le fasi a eliminazione diretta non sono ancora esauriti. 

I biglietti si trovano ancora sui canali ufficiali e sui siti di rivendita autorizzati. Con l’uscita del Paese ospitante, molti tifosi locali stanno cedendo i propri tagliandi sui mercati secondari: chi agisce in fretta può quindi trovare buona disponibilità.

Acquistate sempre tramite canali ufficiali o rivenditori autorizzati per garantire la validità dei biglietti.

Calendario completo delle partite rimanenti dei Mondiali 2026

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
9 luglio, ore 18:00 EDTQuarti di finale 1: Francia vs MaroccoGillette Stadium (Boston), Stati UnitiAcquista i biglietti
10 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 PDTQuarti di finale 2: Spagna vs BelgioSoFi Stadium (Los Angeles), Stati UnitiAcquista i biglietti
11 luglio, inizio ore 16:00 EDTQuarti di finale 3: Norvegia vs InghilterraHard Rock Stadium (Miami), Stati UnitiAcquista i biglietti
11 luglio, inizio alle 18:00 CDTQuarti di finale 4: Argentina-Svizzera Arrowhead Stadium (Kansas City), Stati UnitiAcquista i biglietti
14 luglio, ore 19:00 CDTSemifinale 1: Francia/Marocco vs Spagna/BelgioDallas Stadium, USAAcquista i biglietti
15 luglio, ore 20:00 EDTSemifinale 2: Norvegia/Inghilterra vs Argentina/SvizzeraAtlanta Stadium, Stati UnitiAcquista i biglietti
18 luglio, ore 15:00 EDTFinale 3° posto: Francia/Marocco/Spagna/Belgio vs Norvegia/Inghilterra/Argentina/SvizzeraMiami Stadium, USAAcquista i biglietti
19 luglio, ore 15:00 EDTFinale della Coppa del Mondo: Francia / Marocco / Spagna / Belgio vs Norvegia / Inghilterra / Argentina / SvizzeraNew York New Jersey Stadium, USAAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 a 640 dollarida 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?

Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:

RuoloGiocatoreClub attuale
PortieriMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DifensoriChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieTolosa


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistiTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaccantiChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marsiglia


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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