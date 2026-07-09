Oltre 200.000 spettatori hanno assistito alle tre partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA degli Stati Uniti al SoFi Stadium di Los Angeles e al Lumen Field di Seattle.
La squadra di Mauricio Pochettino ha mostrato grande forza mentale negli ottavi, vincendo 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina in dieci uomini per l’espulsione di Folarin Balogun.
Il sogno casalingo degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026 si è interrotto agli ottavi con un doloroso 4-1 contro il Belgio.
Se cerchi biglietti last minute per la Coppa del Mondo 2026 USA, sei fortunato: le sfide ad eliminazione diretta più attese devono ancora arrivare e i biglietti sono ancora disponibili. Ecco cosa devi sapere.
Risultati degli Stati Uniti ai Mondiali 2026
|Data
|Partita (ora locale)
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Venerdì 12 giugno
|USA-Paraguay (18:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|4-1
|Venerdì 19 giugno
|USA-Australia (12:00 PT)
|Lumen Field, Seattle
|2-0
|Giovedì 25 giugno
|USA-Turchia (19:00 PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|3-2
|Mercoledì 1 luglio
|USA-Bosnia ed Erzegovina (ore 17:00 PT)
|Levi's Stadium, Santa Clara
|2-0
|Lunedì 6 luglio
|USA-Belgio (ore 20:00 ET)
|Lumen Field, Seattle
|1-4
Sono ancora disponibili i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti?
Sì, nonostante la grande richiesta, i biglietti per le fasi a eliminazione diretta non sono ancora esauriti.
I biglietti si trovano ancora sui canali ufficiali e sui siti di rivendita autorizzati. Con l’uscita del Paese ospitante, molti tifosi locali stanno cedendo i propri tagliandi sui mercati secondari: chi agisce in fretta può quindi trovare buona disponibilità.
Acquistate sempre tramite canali ufficiali o rivenditori autorizzati per garantire la validità dei biglietti.
Calendario completo delle partite rimanenti dei Mondiali 2026
|Data e ora
|Dettagli della partita
|Luogo
|Biglietti
|9 luglio, ore 18:00 EDT
|Quarti di finale 1: Francia vs Marocco
|Gillette Stadium (Boston), Stati Uniti
|Acquista i biglietti
|10 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 PDT
|Quarti di finale 2: Spagna vs Belgio
|SoFi Stadium (Los Angeles), Stati Uniti
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|11 luglio, inizio ore 16:00 EDT
|Quarti di finale 3: Norvegia vs Inghilterra
|Hard Rock Stadium (Miami), Stati Uniti
|Acquista i biglietti
|11 luglio, inizio alle 18:00 CDT
|Quarti di finale 4: Argentina-Svizzera
|Arrowhead Stadium (Kansas City), Stati Uniti
|Acquista i biglietti
|14 luglio, ore 19:00 CDT
|Semifinale 1: Francia/Marocco vs Spagna/Belgio
|Dallas Stadium, USA
|Acquista i biglietti
|15 luglio, ore 20:00 EDT
|Semifinale 2: Norvegia/Inghilterra vs Argentina/Svizzera
|Atlanta Stadium, Stati Uniti
|Acquista i biglietti
|18 luglio, ore 15:00 EDT
|Finale 3° posto: Francia/Marocco/Spagna/Belgio vs Norvegia/Inghilterra/Argentina/Svizzera
|Miami Stadium, USA
|Acquista i biglietti
|19 luglio, ore 15:00 EDT
|Finale della Coppa del Mondo: Francia / Marocco / Spagna / Belgio vs Norvegia / Inghilterra / Argentina / Svizzera
|New York New Jersey Stadium, USA
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul mercato secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Fascia di prezzo ufficiale
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|4–7 luglio
|Ottavi di finale
|da 240 a 640 dollari
|da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
|9–11 luglio
|Quarti di finale
|da 450 $ a 1.775 $
|da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
|14–15 luglio
|Semifinali
|da 930 $ a 3.295 $
|da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|da 1.490 $ a 7.875 $
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Chi fa parte della rosa degli Stati Uniti per i Mondiali del 2026?
Ecco i 26 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026:
|Ruolo
|Giocatore
|Club attuale
|Portieri
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Difensori
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Tolosa
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Centrocampisti
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Attaccanti
|Christian Pulisic
|AC Milan
|Folarin Balogun
|Monaco
|Timothy Weah
|Olympique Marsiglia
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América