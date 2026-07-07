I “Leoni dell’Atlante” del Marocco, autori di una prestazione storica, continuano a infiammare i Mondiali 2026, scatenando la caccia ai biglietti dopo la spettacolare vittoria per 3-0 sugli ottavi contro il Canada, co-organizzatore del torneo.

La squadra di Walid Regragui ha mostrato grande solidità difensiva e contropiedi letali, entrando tra le prime otto.

Ora volano nel New England per una rivincita nei quarti contro la Francia, che in Qatar aveva fermato il loro sogno.

Calendario del Marocco ai Mondiali 2026

Data (ora inizio) Partita Stadio Risultato finale/Biglietti Sabato 13 giugno Brasile vs Marocco MetLife Stadium (East Rutherford) 1-1 Venerdì 19 giugno Scozia vs Marocco Gillette Stadium (Foxborough) 0-1 Mercoledì 24 giugno Marocco vs Haiti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 4-2 Domenica 28 giugno Ottavi di finale: Paesi Bassi-Marocco Stadio Monterrey (Messico) 1-1 (vittoria del Marocco ai rigori) Sabato 4 luglio Ottavi di finale: Canada-Marocco Stadio di Houston (Houston) 0-3 Giovedì 9 luglio Quarti di finale: Francia-Marocco Stadio di Boston (Foxborough) Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Marocco

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali del Marocco 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 $.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le diverse fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Cosa aspettarsi dal Marocco ai Mondiali 2026?

La squadra non ha rallentato dopo l’exploit del 2022: è 7ª nel ranking FIFA, ha vinto tutte e otto le qualificazioni al Mondiale 2026 e perso solo due volte negli ultimi due anni.

Nel 2023 ha vinto la Coppa d’Africa, la Coppa Araba e il Campionato delle Nazioni Africane.

I Leoni dell’Atlante continuano a brillare sotto Walid Regragui, passato senza intoppi dal club alla nazionale. Dal suo arrivo nell’agosto 2022, il Marocco ha vinto oltre il 70% delle partite.

Regragui può contare su una rosa ricca di talenti, guidata da Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e Achraf Hakimi, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano 2025 e della Champions League con il Paris Saint-Germain.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si giocheranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Classifica Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026

Pos. Squadra Partite giocate V N P Gol segnati G Differenza reti Punti Situazione 1 Brasile 3 2 1 0 7 1 +6 7 Avanzato 2 Marocco 3 2 1 0 6 3 +3 7 Avanzato 3 Scozia 3 1 0 2 1 4 -3 3 In attesa della classifica per il 3° posto 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eliminati

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le partite: