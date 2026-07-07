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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Marocco: date, calendario degli ottavi di finale, prezzi della partita Marocco-Francia e altro ancora

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A. Hakimi

La domanda di biglietti per i Mondiali in Marocco è in forte aumento dopo la partita contro il Brasile.

I “Leoni dell’Atlante” del Marocco, autori di una prestazione storica, continuano a infiammare i Mondiali 2026, scatenando la caccia ai biglietti dopo la spettacolare vittoria per 3-0 sugli ottavi contro il Canada, co-organizzatore del torneo. 

La squadra di Walid Regragui ha mostrato grande solidità difensiva e contropiedi letali, entrando tra le prime otto. 

Ora volano nel New England per una rivincita nei quarti contro la Francia, che in Qatar aveva fermato il loro sogno. 

Biglietti per il Mondiale del Marocco:prenota ora

Calendario del Marocco ai Mondiali 2026

Data (ora inizio)Partita StadioRisultato finale/Biglietti
Sabato 13 giugno Brasile vs MaroccoMetLife Stadium (East Rutherford)1-1
Venerdì 19 giugno Scozia vs Marocco Gillette Stadium (Foxborough)0-1
Mercoledì 24 giugno Marocco vs Haiti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)4-2 
Domenica 28 giugnoOttavi di finale: Paesi Bassi-Marocco Stadio Monterrey (Messico)1-1 (vittoria del Marocco ai rigori)
Sabato 4 luglioOttavi di finale: Canada-MaroccoStadio di Houston (Houston)0-3
Giovedì 9 luglioQuarti di finale: Francia-MaroccoStadio di Boston (Foxborough)Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Marocco

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Bigliettiper i Mondiali in Marocco -Prenota i biglietti

Biglietti per i Mondiali del Marocco 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ (per specifiche categorie di tifosi), mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 $.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le diverse fasi del torneo:

CategoriaFase a gironiOttavi e QuartiSemifinali e Finale
Categoria 1da 250 a 400 dollarida 600 a 1.200 dollarida 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2da 150 a 280 dollarida 400 a 800 dollarida 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3da 100 a 200 dollarida 200 a 500 dollarida 600 a 2.790 dollari
Categoria 4da 60 a 120 dollarida 150 a 350 dollarida 400 a 2.030 dollari

Cosa aspettarsi dal Marocco ai Mondiali 2026?

La squadra non ha rallentato dopo l’exploit del 2022: è 7ª nel ranking FIFA, ha vinto tutte e otto le qualificazioni al Mondiale 2026 e perso solo due volte negli ultimi due anni. 

Nel 2023 ha vinto la Coppa d’Africa, la Coppa Araba e il Campionato delle Nazioni Africane. 

I Leoni dell’Atlante continuano a brillare sotto Walid Regragui, passato senza intoppi dal club alla nazionale. Dal suo arrivo nell’agosto 2022, il Marocco ha vinto oltre il 70% delle partite.

Regragui può contare su una rosa ricca di talenti, guidata da Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e Achraf Hakimi, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano 2025 e della Champions League con il Paris Saint-Germain.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si giocheranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Classifica Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026

Pos.SquadraPartite giocateVNPGol segnatiGDifferenza retiPuntiSituazione
1Brasile321071+67Avanzato
2Marocco321063+37Avanzato
3Scozia310214-33In attesa della classifica per il 3° posto
4Haiti300328-60Eliminati

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Stadio BBVA (Monterrey)53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T Stadium (Dallas)94.000


NRG Stadium (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi Stadium (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)69.000


Levi's Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000

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