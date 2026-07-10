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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Francia: semifinale contro la Spagna, partite a eliminazione diretta, corsa alla Scarpa d’Oro e altro ancora

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K. Mbappe
O. Dembele

Non perderti la stravagante Francia ai Mondiali

Per la seconda Coppa del Mondo di fila, la Francia ha affrontato il Marocco negli ottavi e, come nel 2022, ha vinto 2-0. A Boston, Mbappé e Dembélé hanno segnato nel quarto di finale.

La Francia, due volte campione del mondo, è una delle sei nazioni ad aver vinto più di un titolo e, grazie alle sue prestazioni nella Coppa del Mondo 2026, resta favorita per il trionfo in Nord America.

In semifinale affronterà la Spagna a Dallas martedì 14 luglio.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite a eliminazione diretta della Francia e quanto costeranno.

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Calendario della Francia ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale) StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugnoFrancia vs Senegal (15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1
Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1
Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1
Martedì 30 giugnoFrancia vs Svezia (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordLa Francia ha vinto 3-0
Sabato 4 luglioFrancia vs Paraguay (17:00 ET)Lincoln Financial Field, FiladelfiaLa Francia ha vinto 1-0
Giovedì 9 luglioFrancia vs Marocco (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, FoxboroughVittoria della Francia per 2-0
Martedì 14 luglioFrancia vs Spagna (ore 14:00 CDT)AT&T Stadium, ArlingtonBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di controllare sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
14–15 luglioSemifinali930 $ – 3.295 $da 1.500 a 9.500 dollari (3.721 dollari)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia scenderà in campo in queste date e sedi, qualora raggiungesse la finale del 19 luglio.

Dopo aver battuto il Marocco nei quarti, affronterà la Spagna in semifinale e, in finale, una tra Argentina, Inghilterra, Norvegia o Svizzera.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
14 luglio (ore 14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium (Arlington)Francia vs SpagnaBiglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: da definire vs Norvegia/Inghilterra/Argentina/Svizzera

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti Francia-Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’oro 2026, a pari con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, già autore di una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, è salito al quinto posto grazie alla rete contro i Leoni dell’Atlante.

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)8contro la Spagna - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8contro la Svizzera - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)6contro la Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)5contro la Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)4vs Norvegia - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4vs Francia - Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il blocco del PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando i Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro brillano il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 63 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco), regista della squadra.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro ha l’occasione perfetta per regalargli un ultimo trionfo.

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