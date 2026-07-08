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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Francia: quarti di finale contro il Marocco, calendario degli ottavi, corsa alla Scarpa d’Oro e altro

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K. Mbappe
O. Dembele

Non perderti la stravagante Francia ai Mondiali

Prima degli ottavi, la Francia aveva dominato, segnando almeno 3 gol nelle prime quattro gare. Negli ottavi contro il Paraguay e le sue tattiche “oscure”, però, i Bleus hanno dovuto stringere i denti. Kylian Mbappé ha risolto la sfida dal dischetto, mantenendo i francesi in corsa.

Due volte campione del mondo, la Francia è una delle sei nazioni ad aver vinto più edizioni e, grazie alle sue prestazioni nella Coppa del Mondo 2026, resta favorita per il titolo in Nord America.

Nei quarti di finale affronterà il Marocco a Boston giovedì 9 luglio.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite a eliminazione diretta della Francia e quanto costeranno.

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Calendario della Francia ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale) StadioRisultato finale / Biglietti
Martedì 16 giugnoFrancia vs Senegal (15:00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) La Francia ha vinto 3-1
Lunedì 22 giugno Francia vs Iraq (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Francia ha vinto 3-1
Venerdì 26 giugno Francia vs Norvegia (ore 15:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) La Francia ha vinto 4-1
Martedì 30 giugnoFrancia vs Svezia (17:00 ET)MetLife Stadium, East RutherfordLa Francia ha vinto 3-0
Sabato 4 luglioFrancia vs Paraguay (17:00 ET)Lincoln Financial Field, FiladelfiaLa Francia ha vinto 1-0
Giovedì 9 luglioFrancia vs Marocco (ore 16:00 ET)Gillette Stadium, FoxboroughBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Francia ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali di calcio in Francia 2026?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 $. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso della Francia verso la finale dei Mondiali 2026

Prima classificata nel Gruppo I, la Francia conoscerà queste date, orari e sedi solo se raggiungerà la finale del 19 luglio.

Dopo aver battuto il Paraguay negli ottavi, i Bleus sfideranno il Marocco nei quarti, rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0. In caso di nuovo successo, affronteranno in semifinale Spagna o Belgio e in finale Argentina, Inghilterra, Norvegia o Svizzera.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
9 luglio (16:00 ET)Quarti di finaleGillette Stadium (Foxborough)Francia vs MaroccoBiglietti
14 luglio (ore 14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium (Arlington)Partita 101: contro la Spagna o il BelgioBiglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs Norvegia/Inghilterra/Argentina/Svizzera

Biglietti

Scarpa d'oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica con 8 reti, grazie al gol segnato all’Egitto negli ottavi.

Kylian Mbappé, a un solo gol da Messi, guida la rincorsa francese. Ousmane Dembélé, autore di una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, ne ha segnati 4.

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8vs Svizzera - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)7contro il Marocco - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)6contro la Norvegia - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)4vs Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)4contro il Marocco - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4contro il Belgio - Biglietti

Cosa aspettarsi dalla Francia ai Mondiali 2026

Il blocco PSG, con un attacco esplosivo formato da Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sta già dominando i Mondiali FIFA 2026.

Accanto a loro brillano il capitano carismatico Kylian Mbappé (Real Madrid), ora recordman con 63 gol, e Michael Olise (Bayern Monaco), regista della squadra.

Dopo i secondi posti del 2006 e del 2022, la posta in gioco è altissima. Deschamps ha annunciato che sarà il suo ultimo torneo, e questa generazione d’oro ha l’occasione perfetta per regalargli un ultimo trionfo.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno la competizione:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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