Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Brasile: date, prezzi e altre informazioni

Il boato della folla, il ritmo della samba e la caccia alla sesta stella: la Coppa del Mondo FIFA 2026 infiamma il Nord America, e il Brasile è protagonista.
Campione del mondo per cinque volte, la Seleção è ancora tra le favorite e il suo cammino in Canada, Messico e Stati Uniti si preannuncia tra le storie più avvincenti del torneo.
Dopo il pareggio all’esordio con il Marocco (1-1), la squadra di Carlo Ancelotti ha superato Haiti e Scozia per 3-0, conquistando il primo posto nel Gruppo C.
Ora il Brasile affronta il Giappone lunedì 29 giugno a Houston, all’inizio della fase a eliminazione diretta.
GOAL ti guida all’acquisto dei biglietti per Brasile 2026, con prezzi e canali di vendita.
Calendario dei Mondiali del Brasile 2026
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Sabato 13 giugno
|Brasile vs Marocco (18:00 ET)
|MetLife Stadium, New Jersey
|1-1
|Venerdì 19 giugno
|Brasile vs Haiti (20:30 ET)
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|Il Brasile ha vinto 3-0
|Mercoledì 24 giugno
|Scozia-Brasile (18:00 ET)
|Hard Rock Stadium, Florida
|Il Brasile ha vinto 3-0
|Lunedì 29 giugno
|Brasile vs Svezia (ore 12:00 CDT)
|NRG Stadium, Houston
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali del Brasile 2026
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Biglietti per i Mondiali del Brasile 2026: quanto costano?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 $.
Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:
|Categoria
|Fase a gironi
|Ottavi e Quarti
|Semifinali e Finale
|Categoria 1
|da 250 a 400 dollari
|da 600 a 1.200 dollari
|da 1.500 a 6.730 dollari
|Categoria 2
|da 150 a 280 dollari
|da 400 a 800 dollari
|da 1.000 a 4.210 dollari
|Categoria 3
|da 100 a 200 dollari
|da 200 a 500 dollari
|da 600 a 2.790 dollari
|Categoria 4
|da 60 a 120 dollari
|da 150 a 350 dollari
|da 400 a 2.030 dollari
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Banorte (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Foxborough)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium (Houston)
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Inglewood)
|70.000
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.000
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|82.500
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|69.000
|Levi's Stadium (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000