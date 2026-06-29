Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Brasile: date, prezzi e altre informazioni

Il boato della folla, il ritmo della samba e la caccia alla sesta stella: la Coppa del Mondo FIFA 2026 infiamma il Nord America, e il Brasile è protagonista.

Campione del mondo per cinque volte, la Seleção è ancora tra le favorite e il suo cammino in Canada, Messico e Stati Uniti si preannuncia tra le storie più avvincenti del torneo.

Dopo il pareggio all’esordio con il Marocco (1-1), la squadra di Carlo Ancelotti ha superato Haiti e Scozia per 3-0, conquistando il primo posto nel Gruppo C.

Ora il Brasile affronta il Giappone lunedì 29 giugno a Houston, all’inizio della fase a eliminazione diretta.

GOAL ti guida all’acquisto dei biglietti per Brasile 2026, con prezzi e canali di vendita.

Calendario dei Mondiali del Brasile 2026

Data Partita (ora locale di inizio) Stadio Risultato finale / Biglietti Sabato 13 giugno Brasile vs Marocco (18:00 ET) MetLife Stadium, New Jersey 1-1 Venerdì 19 giugno Brasile vs Haiti (20:30 ET) Lincoln Financial Field, Filadelfia Il Brasile ha vinto 3-0 Mercoledì 24 giugno Scozia-Brasile (18:00 ET) Hard Rock Stadium, Florida Il Brasile ha vinto 3-0 Lunedì 29 giugno Brasile vs Svezia (ore 12:00 CDT) NRG Stadium, Houston Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del Brasile 2026

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali del Brasile 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 $.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite: