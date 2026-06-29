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Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoringGetty Images
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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Brasile: date, prezzi e altre informazioni

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Vinicius Junior

Non perdete l'occasione di vedere Vinicius Junior, Raphinha e le altre stelle della Seleção in azione ai Mondiali.

Il boato della folla, il ritmo della samba e la caccia alla sesta stella: la Coppa del Mondo FIFA 2026 infiamma il Nord America, e il Brasile è protagonista. 

Campione del mondo per cinque volte, la Seleção è ancora tra le favorite e il suo cammino in Canada, Messico e Stati Uniti si preannuncia tra le storie più avvincenti del torneo.

Dopo il pareggio all’esordio con il Marocco (1-1), la squadra di Carlo Ancelotti ha superato Haiti e Scozia per 3-0, conquistando il primo posto nel Gruppo C.
Ora il Brasile affronta il Giappone lunedì 29 giugno a Houston, all’inizio della fase a eliminazione diretta.

GOAL ti guida all’acquisto dei biglietti per Brasile 2026, con prezzi e canali di vendita.

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Calendario dei Mondiali del Brasile 2026

DataPartita (ora locale di inizio)StadioRisultato finale / Biglietti
Sabato 13 giugno Brasile vs Marocco (18:00 ET)MetLife Stadium, New Jersey1-1
Venerdì 19 giugno Brasile vs Haiti (20:30 ET)Lincoln Financial Field, FiladelfiaIl Brasile ha vinto 3-0
Mercoledì 24 giugno Scozia-Brasile (18:00 ET)Hard Rock Stadium, FloridaIl Brasile ha vinto 3-0
Lunedì 29 giugnoBrasile vs Svezia (ore 12:00 CDT)NRG Stadium, HoustonBiglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del Brasile 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Biglietti per i Mondiali del Brasile 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026. I biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre quelli per la finale possono arrivare fino a 6.730 $.

Di seguito le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

CategoriaFase a gironiOttavi e QuartiSemifinali e Finale
Categoria 1da 250 a 400 dollarida 600 a 1.200 dollarida 1.500 a 6.730 dollari
Categoria 2da 150 a 280 dollarida 400 a 800 dollarida 1.000 a 4.210 dollari
Categoria 3da 100 a 200 dollarida 200 a 500 dollarida 600 a 2.790 dollari
Categoria 4da 60 a 120 dollarida 150 a 350 dollarida 400 a 2.030 dollari

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Stadio BBVA (Monterrey)53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T Stadium (Dallas)94.000


NRG Stadium (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi Stadium (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)69.000


Levi's Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000