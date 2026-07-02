Il boato della folla, il ritmo della samba e la caccia alla sesta stella: la Coppa del Mondo FIFA 2026 infiamma il Nord America, con il Brasile protagonista.

Cinque volte campione, la Seleção punta alla sesta stella e negli ottavi affronterà la Norvegia dopo aver superato un emozionante spareggio.

La squadra di Carlo Ancelotti ha mostrato carattere, rimontando e battendo il Giappone 2-1 grazie al gol al 95’ di Gabriel Martinelli.

Calendario del Brasile ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Sede Risultato finale / Biglietti Sabato 13 giugno Brasile vs Marocco (18:00 ET) MetLife Stadium, New Jersey 1-1 Venerdì 19 giugno Brasile vs Haiti (20:30 ET) Lincoln Financial Field, Filadelfia 3-0 Mercoledì 24 giugno Scozia-Brasile (18:00 ET) Hard Rock Stadium, Florida 3-0 Lunedì 29 giugno Brasile-Giappone (12:00 CDT) NRG Stadium, Houston 2-1 Domenica 5 luglio Brasile vs Norvegia New York New Jersey Stadium, East Rutherford Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Brasile

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale principale per comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali del Brasile 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili: i biglietti per la fase a gironi partono da 60 $ per alcune categorie di tifosi, mentre quelli per la finale possono arrivare a 6.730 $.

Ecco le fasce di prezzo stimate per le diverse fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite: