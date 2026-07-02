Il Belgio, noto per le sue imprese nei tornei, affronta gli Stati Uniti, co-padroni di casa, in un ottavo di finale esplosivo.

Il Belgio ha raggiunto gli ottavi grazie a una rimonta nei sedicesimi contro il Senegal: sotto 2-0 nel finale, ha chiuso 3-2 ai supplementari. La “generazione d’oro” è finita, ma la tradizione di lottare fino in fondo no.

Con l'esperienza di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e la velocità di Jérémy Doku, i Diavoli Rossi puntano a silenziare il pubblico di Seattle.

Qual è il calendario dei gironi del Belgio ai Mondiali 2026?

Data Partita (ora di inizio locale) Stadio Biglietti Lunedì 15 giugno Belgio vs Egitto (12:00) Lumen Field (Seattle) 1-1 Domenica 21 giugno Belgio vs Iran (ore 12:00) SoFi Stadium (Inglewood) 0-0 Venerdì 26 giugno Belgio vs Nuova Zelanda (20:00) BC Place (Vancouver) 5-1 Mercoledì 1 luglio Belgio vs Senegal (ore 13:00) Seattle Stadium (Lumen Field) 3-2 Lunedì 6 luglio USA-Belgio (17:00) Seattle Stadium (Lumen Field) Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Belgio

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Storia degli scontri diretti tra Belgio e Senegal

Nonostante la presenza costante nei tornei internazionali, le due nazionali non si sono mai affrontate, né in amichevole né in competizioni ufficiali.

L’unico “legame” è personale: il centrocampista belga Amadou Onana, nato e cresciuto a Dakar, affronterà per la prima volta il suo Paese natale.

Chi fa parte della rosa del Belgio per i Mondiali? La formazione definitiva di 26 giocatori

Sotto la guida del ct Rudi Garcia, i Diavoli Rossi hanno scelto i 26 giocatori. In cerca di un trofeo che manca da tempo, il Belgio guida il difficile Gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

Il gruppo unisce veterani e giovani talenti. In difesa spiccano il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne e il veterano Thomas Meunier. A centrocampo agiscono Kevin De Bruyne e Amadou Onana, mentre in attacco brillano Jérémy Doku del Manchester City e il recordman Romelu Lukaku.

Che stiate pianificando il percorso nei turni a eliminazione diretta o valutando i biglietti sul mercato secondario a Seattle, Los Angeles e Vancouver, ecco la rosa ufficiale dei 26 giocatori che rappresentano il Belgio:

Ruolo Giocatore Club attuale / Regione Portieri Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Strasburgo Difensori Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Genoa Brandon Mechele Club Brugge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard Liegi Joaquin Seys Club Brugge Arthur Theate Eintracht Francoforte Centrocampisti Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Axel Witsel, Atlético Madrid Attaccanti Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernandez-Pardo Gent Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Siviglia Diego Moreira Strasburgo Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Biglietti per i Mondiali 2026 del Belgio: quanto costano?

I biglietti per la fase a gironi del Belgio sono suddivisi in:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime: