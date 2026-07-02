Il Belgio, noto per le sue imprese nei tornei, affronta gli Stati Uniti, co-padroni di casa, in un ottavo di finale esplosivo.
Il Belgio ha raggiunto gli ottavi grazie a una rimonta nei sedicesimi contro il Senegal: sotto 2-0 nel finale, ha chiuso 3-2 ai supplementari. La “generazione d’oro” è finita, ma la tradizione di lottare fino in fondo no.
Con l'esperienza di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e la velocità di Jérémy Doku, i Diavoli Rossi puntano a silenziare il pubblico di Seattle.
Qual è il calendario dei gironi del Belgio ai Mondiali 2026?
|Data
|Partita (ora di inizio locale)
|Stadio
|Biglietti
|Lunedì 15 giugno
|Belgio vs Egitto (12:00)
|Lumen Field (Seattle)
|1-1
|Domenica 21 giugno
|Belgio vs Iran (ore 12:00)
|SoFi Stadium (Inglewood)
|0-0
|Venerdì 26 giugno
|Belgio vs Nuova Zelanda (20:00)
|BC Place (Vancouver)
|5-1
|Mercoledì 1 luglio
|Belgio vs Senegal (ore 13:00)
|Seattle Stadium (Lumen Field)
|3-2
|Lunedì 6 luglio
|USA-Belgio (17:00)
|Seattle Stadium (Lumen Field)
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Belgio
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Storia degli scontri diretti tra Belgio e Senegal
Nonostante la presenza costante nei tornei internazionali, le due nazionali non si sono mai affrontate, né in amichevole né in competizioni ufficiali.
L’unico “legame” è personale: il centrocampista belga Amadou Onana, nato e cresciuto a Dakar, affronterà per la prima volta il suo Paese natale.
Chi fa parte della rosa del Belgio per i Mondiali? La formazione definitiva di 26 giocatori
Sotto la guida del ct Rudi Garcia, i Diavoli Rossi hanno scelto i 26 giocatori. In cerca di un trofeo che manca da tempo, il Belgio guida il difficile Gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda.
Il gruppo unisce veterani e giovani talenti. In difesa spiccano il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne e il veterano Thomas Meunier. A centrocampo agiscono Kevin De Bruyne e Amadou Onana, mentre in attacco brillano Jérémy Doku del Manchester City e il recordman Romelu Lukaku.
Che stiate pianificando il percorso nei turni a eliminazione diretta o valutando i biglietti sul mercato secondario a Seattle, Los Angeles e Vancouver, ecco la rosa ufficiale dei 26 giocatori che rappresentano il Belgio:
|Ruolo
|Giocatore
|Club attuale / Regione
|Portieri
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|Senne Lammens
|Royal Antwerp
|Mike Penders
|Strasburgo
|Difensori
|Timothy Castagne
|Fulham
|Zeno Debast
|Sporting CP
|Maxim De Cuyper
|Club Brugge
|Koni De Winter
|Genoa
|Brandon Mechele
|Club Brugge
|Thomas Meunier
|Lille
|Nathan Ngoy
|Standard Liegi
|Joaquin Seys
|Club Brugge
|Arthur Theate
|Eintracht Francoforte
|Centrocampisti
|Kevin De Bruyne (C)
|Manchester City
|Amadou Onana
|Aston Villa
|Nicolas Raskin
|Rangers
|Youri Tielemans
|Aston Villa
|Hans Vanaken
|Club Brugge
|Axel Witsel
|Axel Witsel, Atlético Madrid
|Attaccanti
|Charles De Ketelaere
|Atalanta
|Jérémy Doku
|Manchester City
|Matias Fernandez-Pardo
|Gent
|Romelu Lukaku
|Napoli
|Dodi Lukébakio
|Siviglia
|Diego Moreira
|Strasburgo
|Alexis Saelemaekers
|AC Milan
|Leandro Trossard
|Arsenal
Biglietti per i Mondiali 2026 del Belgio: quanto costano?
I biglietti per la fase a gironi del Belgio sono suddivisi in:
- Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
- Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
- Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
- Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.
I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 $ a 750 $
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 7.875 $