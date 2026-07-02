Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoUSA
Seattle Stadium
team-logoBelgio
Book Belgium World Cup Tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Belgio: prossime date, calendario degli ottavi di finale, prezzi medi e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Belgio

Tutto quello che c'è da sapere per vedere i Red Devils in azione in Nord America quest'estate

Il Belgio, noto per le sue imprese nei tornei, affronta gli Stati Uniti, co-padroni di casa, in un ottavo di finale esplosivo. 

Il Belgio ha raggiunto gli ottavi grazie a una rimonta nei sedicesimi contro il Senegal: sotto 2-0 nel finale, ha chiuso 3-2 ai supplementari. La “generazione d’oro” è finita, ma la tradizione di lottare fino in fondo no. 

Con l'esperienza di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e la velocità di Jérémy Doku, i Diavoli Rossi puntano a silenziare il pubblico di Seattle.

Biglietti per il Mondiale 2026 del Belgio:prenota ora

Qual è il calendario dei gironi del Belgio ai Mondiali 2026?

DataPartita (ora di inizio locale)StadioBiglietti
Lunedì 15 giugnoBelgio vs Egitto (12:00)Lumen Field (Seattle)1-1
Domenica 21 giugnoBelgio vs Iran (ore 12:00)SoFi Stadium (Inglewood)0-0
Venerdì 26 giugnoBelgio vs Nuova Zelanda (20:00)BC Place (Vancouver)5-1
Mercoledì 1 luglioBelgio vs Senegal (ore 13:00)Seattle Stadium (Lumen Field)3-2
Lunedì 6 luglioUSA-Belgio (17:00)Seattle Stadium (Lumen Field)Acquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Belgio

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Belgio.Prenota ora.

Storia degli scontri diretti tra Belgio e Senegal

Nonostante la presenza costante nei tornei internazionali, le due nazionali non si sono mai affrontate, né in amichevole né in competizioni ufficiali.

L’unico “legame” è personale: il centrocampista belga Amadou Onana, nato e cresciuto a Dakar, affronterà per la prima volta il suo Paese natale.

Chi fa parte della rosa del Belgio per i Mondiali? La formazione definitiva di 26 giocatori

Sotto la guida del ct Rudi Garcia, i Diavoli Rossi hanno scelto i 26 giocatori. In cerca di un trofeo che manca da tempo, il Belgio guida il difficile Gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

Il gruppo unisce veterani e giovani talenti. In difesa spiccano il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne e il veterano Thomas Meunier. A centrocampo agiscono Kevin De Bruyne e Amadou Onana, mentre in attacco brillano Jérémy Doku del Manchester City e il recordman Romelu Lukaku.

Che stiate pianificando il percorso nei turni a eliminazione diretta o valutando i biglietti sul mercato secondario a Seattle, Los Angeles e Vancouver, ecco la rosa ufficiale dei 26 giocatori che rappresentano il Belgio:

RuoloGiocatoreClub attuale / Regione
PortieriThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersStrasburgo
DifensoriTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brugge
 Koni De WinterGenoa
 Brandon MecheleClub Brugge
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard Liegi
 Joaquin SeysClub Brugge
 Arthur TheateEintracht Francoforte
CentrocampistiKevin De Bruyne (C)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas RaskinRangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brugge
 Axel WitselAxel Witsel, Atlético Madrid
AttaccantiCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matias Fernandez-PardoGent
 Romelu LukakuNapoli
 Dodi LukébakioSiviglia
 Diego MoreiraStrasburgo
 Alexis SaelemaekersAC Milan
 Leandro TrossardArsenal

Biglietti per i Mondiali 2026 del Belgio: quanto costano?

I biglietti per la fase a gironi del Belgio sono suddivisi in:

  • Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.
  • Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. Ecco le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 $ a 750 $
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $

Biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Belgio.Prenota ora.