Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: date, calendario, prezzi e altro ancora

Nonostante due gare senza reti nella fase a gironi, l’Australia ha superato il turno grazie al 2-0 iniziale sulla Turchia, raggiungendo per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale.
Ora cerca la sua prima vittoria nella fase a eliminazione diretta: nel 2018 fu eliminata dall’Argentina agli ottavi, nel 2006 dall’Italia.
Venerdì 3 luglio a Dallas i Socceroos di Tony Popovic affrontano l’Egitto.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per Australia-Egitto e quanto costano.
Risultati e calendario dell’Australia ai Mondiali 2026
|Data
|Partita (ora locale)
|Stadio
|Risultato finale / Biglietti
|Sabato 13 giugno
|Australia vs Turchia (21:00 PDT)
|BC Place (Vancouver)
|L'Australia ha vinto 2-0
|Venerdì 19 giugno
|Stati Uniti vs Australia (12:00 PT)
|Lumen Field (Seattle)
|Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
|Giovedì 25 giugno
|Paraguay-Australia (ore 19:00 PT)
|Levi's Stadium (San Francisco)
|0-0
|Venerdì 3 luglio
|Australia-Egitto (ore 13:00 CDT)
|AT&T Stadium, Arlington
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Australia
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
|Data
|Fase / Categoria
|Fascia di prezzo ufficiale
|Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi molto richieste)
|da 225 a 540 dollari
|da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
|28 giugno - 3 luglio
|Turno dei 32 (sedi standard)
|da 225 $ a 540 $
|da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
|4–7 luglio
|Ottavi di finale
|da 240 $ a 640 $
|da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
|9–11 luglio
|Quarti di finale
|da 450 $ a 1.775 $
|da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
|14–15 luglio
|Semifinali
|da 930 $ a 3.295 $
|da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
|18 luglio
|Spareggio per il terzo posto
|da 250 $ a 800 $
|da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
|19 luglio
|Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Il percorso dell’Australia verso la finale dei Mondiali 2026
L’Australia, terza nel Gruppo D, potrebbe giocare la finale se supererà il percorso indicato.
Se venerdì l’Australia batterà l’Egitto, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.
In seguito potrebbe incontrare la Colombia nei quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.
|Data (ora locale)
|Fase
|Sede
|Possibile incontro
|Biglietti
|3 luglio (13:00 CDT)
|Turno dei 32
|AT&T Stadium, Arlington
|Australia vs Egitto
|Biglietti
|7 luglio (ore 12:00 ET)
|Ottavi di finale
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Partita n. 95: Argentina vs Capo Verde
|Biglietti
|11 luglio (ore 20:00 CDT)
|Quarti di finale
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|Partita 100: contro il vincitore della partita 96
|Biglietti
|15 luglio (15:00 ET)
|Semifinali
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Partita 102: contro il vincitore della partita 99
|Biglietti
|19 luglio (ore 15:00 ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Partita 104: vs vincitore della partita 101
|Biglietti
Chi fa parte della rosa dell'Australia per la Coppa del Mondo 2026?
Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l’Australia:
|Ruolo
|Giocatore
|Club attuale
|Portieri
|Mathew Ryan (C)
|Levante
|Paul Izzo
|Randers
|Patrick Beach
|Melbourne City
|Difensori
|Harry Souttar
|Leicester City
|Aziz Behich
|Melbourne City
|Jordan Bos
|Feyenoord
|Cameron Burgess
|Swansea City
|Alessandro Circati
|Parma
|Milos Degenek
|APOEL
|Jason Geria
|Albirex Niigata
|Lucas Herrington
|Brisbane Roar
|Jacob Italiano
|Borussia Mönchengladbach
|Kai Trewin
|Melbourne City
|Centrocampisti
|Jackson Irvine
|FC St. Pauli
|Connor Metcalfe
|FC St. Pauli
|Ajdin Hrustic
|Hellas Verona
|Cameron Devlin
|Hearts
|Aiden O'Neill
|Standard Liegi
|Paul Okon-Engstler
|Benfica
|Attaccanti
|Nestory Irankunda
|Watford
|Cristian Volpato
|Sassuolo
|Mathew Leckie
|Melbourne City
|Awer Mabil
|Grasshopper Zurigo
|Mohamed Touré
|Randers
|Nishan Velupillay
|Melbourne Victory
|Tete Yengi
|Machida Zelvia
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Banorte (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Foxborough)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium (Houston)
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Inglewood)
|70.000
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.000
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|82.500
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|69.000
|Levi's Stadium (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000