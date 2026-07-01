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Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: date, calendario, prezzi e altro ancora

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Australia
N. Irankunda

I “Green and Golds” sono passati ai playoff e puoi ancora prenotare i biglietti per vederli.

Nonostante due gare senza reti nella fase a gironi, l’Australia ha superato il turno grazie al 2-0 iniziale sulla Turchia, raggiungendo per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale.

Ora cerca la sua prima vittoria nella fase a eliminazione diretta: nel 2018 fu eliminata dall’Argentina agli ottavi, nel 2006 dall’Italia.

Venerdì 3 luglio a Dallas i Socceroos di Tony Popovic affrontano l’Egitto.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per Australia-Egitto e quanto costano.

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Risultati e calendario dell’Australia ai Mondiali 2026

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Sabato 13 giugnoAustralia vs Turchia (21:00 PDT)BC Place (Vancouver)L'Australia ha vinto 2-0
Venerdì 19 giugnoStati Uniti vs Australia (12:00 PT)Lumen Field (Seattle)Vittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugnoParaguay-Australia (ore 19:00 PT)Levi's Stadium (San Francisco)0-0
Venerdì 3 luglioAustralia-Egitto (ore 13:00 CDT)AT&T Stadium, ArlingtonBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Australia

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 dollarida 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Australia verso la finale dei Mondiali 2026

L’Australia, terza nel Gruppo D, potrebbe giocare la finale se supererà il percorso indicato.

Se venerdì l’Australia batterà l’Egitto, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.

In seguito potrebbe incontrare la Colombia nei quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
3 luglio (13:00 CDT)Turno dei 32AT&T Stadium, ArlingtonAustralia vs EgittoBiglietti
7 luglio (ore 12:00 ET)Ottavi di finaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaPartita n. 95: Argentina vs Capo VerdeBiglietti
11 luglio (ore 20:00 CDT)Quarti di finaleArrowhead Stadium, Kansas CityPartita 100: contro il vincitore della partita 96Biglietti
15 luglio (15:00 ET)SemifinaliMercedes-Benz Stadium, AtlantaPartita 102: contro il vincitore della partita 99Biglietti
19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs vincitore della partita 101Biglietti

Chi fa parte della rosa dell'Australia per la Coppa del Mondo 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l’Australia:

RuoloGiocatoreClub attuale
PortieriMathew Ryan (C)Levante
 Paul IzzoRanders
 Patrick BeachMelbourne City
DifensoriHarry SouttarLeicester City
 Aziz BehichMelbourne City
 Jordan BosFeyenoord
 Cameron BurgessSwansea City
 Alessandro CircatiParma
 Milos DegenekAPOEL
 Jason GeriaAlbirex Niigata
 Lucas HerringtonBrisbane Roar
 Jacob ItalianoBorussia Mönchengladbach
 Kai TrewinMelbourne City
CentrocampistiJackson IrvineFC St. Pauli
 Connor MetcalfeFC St. Pauli
 Ajdin HrusticHellas Verona
 Cameron DevlinHearts
 Aiden O'NeillStandard Liegi
 Paul Okon-EngstlerBenfica
AttaccantiNestory IrankundaWatford
 Cristian VolpatoSassuolo
 Mathew LeckieMelbourne City
 Awer MabilGrasshopper Zurigo
 Mohamed TouréRanders
 Nishan VelupillayMelbourne Victory
 Tete YengiMachida Zelvia

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Stadio BBVA (Monterrey)53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T Stadium (Dallas)94.000


NRG Stadium (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi Stadium (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)69.000


Levi's Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000

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