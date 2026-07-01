Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: date, calendario, prezzi e altro ancora

Nonostante due gare senza reti nella fase a gironi, l’Australia ha superato il turno grazie al 2-0 iniziale sulla Turchia, raggiungendo per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale.

Ora cerca la sua prima vittoria nella fase a eliminazione diretta: nel 2018 fu eliminata dall’Argentina agli ottavi, nel 2006 dall’Italia.

Venerdì 3 luglio a Dallas i Socceroos di Tony Popovic affrontano l’Egitto.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per Australia-Egitto e quanto costano.

Risultati e calendario dell’Australia ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Sabato 13 giugno Australia vs Turchia (21:00 PDT) BC Place (Vancouver) L'Australia ha vinto 2-0 Venerdì 19 giugno Stati Uniti vs Australia (12:00 PT) Lumen Field (Seattle) Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Giovedì 25 giugno Paraguay-Australia (ore 19:00 PT) Levi's Stadium (San Francisco) 0-0 Venerdì 3 luglio Australia-Egitto (ore 13:00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 in Australia

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali 2026 in Australia: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso dell’Australia verso la finale dei Mondiali 2026

L’Australia, terza nel Gruppo D, potrebbe giocare la finale se supererà il percorso indicato.

Se venerdì l’Australia batterà l’Egitto, affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta negli ottavi.

In seguito potrebbe incontrare la Colombia nei quarti, Brasile, Argentina o Inghilterra in semifinale e Francia, Spagna o Portogallo in finale.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 3 luglio (13:00 CDT) Turno dei 32 AT&T Stadium, Arlington Australia vs Egitto Biglietti 7 luglio (ore 12:00 ET) Ottavi di finale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita n. 95: Argentina vs Capo Verde Biglietti 11 luglio (ore 20:00 CDT) Quarti di finale Arrowhead Stadium, Kansas City Partita 100: contro il vincitore della partita 96 Biglietti 15 luglio (15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Partita 102: contro il vincitore della partita 99 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs vincitore della partita 101 Biglietti

Chi fa parte della rosa dell'Australia per la Coppa del Mondo 2026?

Ecco i 26 giocatori scelti per rappresentare l’Australia:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Mathew Ryan (C) Levante Paul Izzo Randers Patrick Beach Melbourne City Difensori Harry Souttar Leicester City Aziz Behich Melbourne City Jordan Bos Feyenoord Cameron Burgess Swansea City Alessandro Circati Parma Milos Degenek APOEL Jason Geria Albirex Niigata Lucas Herrington Brisbane Roar Jacob Italiano Borussia Mönchengladbach Kai Trewin Melbourne City Centrocampisti Jackson Irvine FC St. Pauli Connor Metcalfe FC St. Pauli Ajdin Hrustic Hellas Verona Cameron Devlin Hearts Aiden O'Neill Standard Liegi Paul Okon-Engstler Benfica Attaccanti Nestory Irankunda Watford Cristian Volpato Sassuolo Mathew Leckie Melbourne City Awer Mabil Grasshopper Zurigo Mohamed Touré Randers Nishan Velupillay Melbourne Victory Tete Yengi Machida Zelvia

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti dei Mondiali FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite: