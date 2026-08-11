La stagione di Formula 1 2026 è ora un campionato di 11 gare. La stagione è iniziata a marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne e, con i round rimanenti in programma fino a dicembre, ci sono ancora molte tappe in calendario per permettere ai tifosi della F1 di trasformare in realtà i loro sogni da Gran Premio.
L'azione della F1 non potrà che diventare ancora più veloce e intensa man mano che la stagione si avvicina al suo culmine, quindi qui a GOAL abbiamo raccolto tutte le informazioni essenziali sui biglietti di cui hai bisogno, compresi dove acquistarli, quanto costano e il modo più rapido per assicurarti un posto alla prossima gara in calendario.
Qual è il calendario dei Gran Premi di F1 2026?
Ecco le gare rimanenti della stagione di F1 2026:
|Data
|Gara
|Circuito (località)
|Biglietti
|23 agosto
|Gran Premio d'Olanda
|Circuit Zandvoort (Zandvoort)
|Biglietti
|6 settembre
|Gran Premio d'Italia
|Autodromo di Monza (Monza)
|Biglietti
|13 settembre
|Gran Premio di Spagna
|Madring Circuit (Madrid)
|Biglietti
|26 settembre
|Gran Premio dell'Azerbaigian
|Baku City Circuit (Baku)
|Biglietti
|11 ottobre
|Gran Premio di Singapore
|Marina Bay Street Circuit (Singapore)
|Biglietti
|25 ottobre
|Gran Premio degli Stati Uniti
|Circuit of the Americas (Austin)
|Biglietti
|1 novembre
|Gran Premio di Città del Messico
|Autódromo Hermanos Rodríguez (Città del Messico)
|Biglietti
|8 novembre
|Gran Premio di San Paolo
|Interlagos Circuit (San Paolo)
|Biglietti
|21 novembre
|Gran Premio di Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit (Paradise)
|Biglietti
|29 novembre
|Gran Premio del Qatar
|Lusail International Circuit (Lusail)
|Biglietti
|6 dicembre
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)
|Biglietti
Nota: i Gran Premi di Cina, Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore prevedono il formato sprint.
Ci sono stati diversi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Mentre il Gran Premio di Spagna si è spostato da Barcellona a un nuovo circuito cittadino a Madrid, il Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelo ora ospita una gara completamente nuova, il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Quello che Barcellona guadagna è la perdita di Imola, dato che il Gran Premio dell'Emilia Romagna è stato cancellato dopo il mancato rinnovo del contratto.
Come acquistare i biglietti per i Gran Premi di F1 2026
I tifosi possono acquistare i biglietti per i Gran Premi di F1 attraverso diverse modalità. Sono offerti dal Formula One Ticket Portal, a cui si può accedere direttamente tramite il sito ufficiale della disciplina, e sono disponibili anche sui siti dei circuiti o delle sedi stesse.
Oltre ai biglietti general admission e ai posti in tribuna, i tifosi possono anche acquistare numerosi pacchetti VIP o hospitality.
Inoltre, i tifosi della F1 possono anche prendere in considerazione siti secondari come StubHub, che potrebbero offrire loro la migliore opportunità di ottenere i biglietti.
Quanto costano i biglietti per i Gran Premi di F1 2026?
I prezzi dei biglietti di F1 variano in modo significativo in base al circuito, alla località e al livello di accesso scelto.
I biglietti sono generalmente disponibili nelle seguenti categorie:
- General Admission (GA): l'opzione più economica, che va da 400 CNY (£43/$57) al Gran Premio di Cina fino a oltre £325 ($430) al Gran Premio di Gran Bretagna. Questi biglietti non includono un posto riservato.
- Posti in tribuna: i posti riservati partono in genere da circa 22.500 JPY (£106) su tracciati più accessibili come Suzuka e possono superare €875 (£755) per visuali premium al Gran Premio di Monaco.
- Tribuna principale / rettilineo dei box: questi posti premium offrono una vista sulla linea di partenza/arrivo e sulla pit lane, con prezzi medi intorno a £700 ($940)
- Paddock Club & Hospitality: i pacchetti VIP, che offrono catering all-inclusive e accesso esclusivo alla pit lane, partono solitamente da circa £4.000 ($5.375).
Gli eventi nordamericani e i prestigiosi appuntamenti europei tendono a essere i più costosi del calendario di F1. All'altro estremo della scala dei prezzi, le gare in Estremo Oriente e in Sud America (Cina, Giappone e Brasile) figurano tra le meno costose della stagione.
Ricorda di tenere d'occhio il sito della F1 e i vari siti dei circuiti per ulteriori informazioni, oltre ai siti secondari come StubHub per verificare l'attuale disponibilità dei biglietti.
Cosa è incluso nei pacchetti hospitality della F1?
L'hospitality nei circuiti del Gran Premio, situati in straordinarie località globali, offre un tocco di lusso con ristorazione raffinata e opzioni premium per le bevande, oltre all'accesso a lounge esclusive.
Potrai inoltre goderti uno sguardo dietro le quinte della F1, creando un'esperienza da sogno per gli appassionati di sport motoristici. È il regalo perfetto per un'occasione speciale e, anche se ogni Gran Premio offre esperienze uniche, ci sono elementi inclusi costanti in alcuni pacchetti per determinate gare:
Trackside VIP
- Accesso alle gare di venerdì, sabato e domenica
- Vista premium sulla pit lane e sulla linea di partenza/arrivo
- Open bar per tutta la giornata
- Pranzo gourmet con antipasto e buffet
- Accesso alla lounge hospitality
Trackside Hospitality
- Hospitality di alto livello con visuali premium
- Raffinate opzioni gastronomiche e vino frizzante serviti per tutto il weekend di gara
- Presenza speciale di una personalità dei media della F1 o di un pilota
- Sessione di domande e risposte con un dirigente della F1
- Esperienza esclusiva Grid Walk
- Opportunità fotografica con il trofeo del campionato
- Accesso guidato al paddock per uno sguardo dietro le quinte
Cosa aspettarsi dalla stagione di F1 2026?
L'anno scorso abbiamo assistito a una delle stagioni di F1 più emozionanti e drammatiche di sempre. Dopo aver dominato per lunghi tratti, il duo McLaren formato da Lando Norris e Oscar Piastri è stato spinto al limite da un Max Verstappen in grande ripresa, mentre la stagione si è chiusa nel modo più entusiasmante.
Lando Norris, ovviamente, ha mantenuto il sangue freddo nell'ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, chiudendo terzo e conquistando il suo primo titolo mondiale piloti in F1. Ora prova a diventare il primo pilota britannico a difendere con successo il titolo dopo aver vinto il suo primo campionato.
Che differenza possono fare però pochi mesi nel mondo della Formula 1. Tutti e tre i contendenti al titolo della scorsa stagione non sono riusciti a salire sul podio in nessuna delle prime due gare del 2026 e nessuno di loro ha nemmeno concluso il Gran Premio di Cina.
Come previsto in base alle loro prestazioni nei test pre-stagionali, la Mercedes è al momento la grande protagonista. George Russell ha conquistato pole position e vittoria in gara in Australia, mentre il suo compagno italiano di 19 anni, Kimi Antonelli, ha trionfato in Cina.
Anche i tifosi della Ferrari hanno di che sorridere. Il Cavallino Rampante sembra essere migliorato rispetto allo scorso anno oppure sta gestendo le nuove regole e i nuovi regolamenti meglio degli altri. Ha chiuso 3ª e 4ª in entrambe le prime due gare, con Charles Leclerc a podio a Melbourne e Lewis Hamilton terzo a Shanghai.