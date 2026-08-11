La stagione di Formula 1 2026 è ora un campionato di 11 gare. La stagione è iniziata a marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne e, con i round rimanenti in programma fino a dicembre, ci sono ancora molte tappe in calendario per permettere ai tifosi della F1 di trasformare in realtà i loro sogni da Gran Premio.

L'azione della F1 non potrà che diventare ancora più veloce e intensa man mano che la stagione si avvicina al suo culmine, quindi qui a GOAL abbiamo raccolto tutte le informazioni essenziali sui biglietti di cui hai bisogno, compresi dove acquistarli, quanto costano e il modo più rapido per assicurarti un posto alla prossima gara in calendario.

Qual è il calendario dei Gran Premi di F1 2026?

Ecco le gare rimanenti della stagione di F1 2026:

Data Gara Circuito (località) Biglietti 23 agosto Gran Premio d'Olanda Circuit Zandvoort (Zandvoort) Biglietti 6 settembre Gran Premio d'Italia Autodromo di Monza (Monza) Biglietti 13 settembre Gran Premio di Spagna Madring Circuit (Madrid) Biglietti 26 settembre Gran Premio dell'Azerbaigian Baku City Circuit (Baku) Biglietti 11 ottobre Gran Premio di Singapore Marina Bay Street Circuit (Singapore) Biglietti 25 ottobre Gran Premio degli Stati Uniti Circuit of the Americas (Austin) Biglietti 1 novembre Gran Premio di Città del Messico Autódromo Hermanos Rodríguez (Città del Messico) Biglietti 8 novembre Gran Premio di San Paolo Interlagos Circuit (San Paolo) Biglietti 21 novembre Gran Premio di Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Biglietti 29 novembre Gran Premio del Qatar Lusail International Circuit (Lusail) Biglietti 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Biglietti



Nota: i Gran Premi di Cina, Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore prevedono il formato sprint.

Ci sono stati diversi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Mentre il Gran Premio di Spagna si è spostato da Barcellona a un nuovo circuito cittadino a Madrid, il Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelo ora ospita una gara completamente nuova, il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Quello che Barcellona guadagna è la perdita di Imola, dato che il Gran Premio dell'Emilia Romagna è stato cancellato dopo il mancato rinnovo del contratto.

Come acquistare i biglietti per i Gran Premi di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per i Gran Premi di F1 attraverso diverse modalità. Sono offerti dal Formula One Ticket Portal, a cui si può accedere direttamente tramite il sito ufficiale della disciplina, e sono disponibili anche sui siti dei circuiti o delle sedi stesse.

Oltre ai biglietti general admission e ai posti in tribuna, i tifosi possono anche acquistare numerosi pacchetti VIP o hospitality.

Inoltre, i tifosi della F1 possono anche prendere in considerazione siti secondari come StubHub, che potrebbero offrire loro la migliore opportunità di ottenere i biglietti.

Quanto costano i biglietti per i Gran Premi di F1 2026?

I prezzi dei biglietti di F1 variano in modo significativo in base al circuito, alla località e al livello di accesso scelto.

I biglietti sono generalmente disponibili nelle seguenti categorie:

General Admission (GA): l'opzione più economica, che va da 400 CNY (£43/$57) al Gran Premio di Cina fino a oltre £325 ($430) al Gran Premio di Gran Bretagna. Questi biglietti non includono un posto riservato.

l'opzione più economica, che va da 400 CNY (£43/$57) al Gran Premio di Cina fino a oltre £325 ($430) al Gran Premio di Gran Bretagna. Questi biglietti non includono un posto riservato. Posti in tribuna: i posti riservati partono in genere da circa 22.500 JPY (£106) su tracciati più accessibili come Suzuka e possono superare €875 (£755) per visuali premium al Gran Premio di Monaco.

i posti riservati partono in genere da circa 22.500 JPY (£106) su tracciati più accessibili come Suzuka e possono superare €875 (£755) per visuali premium al Gran Premio di Monaco. Tribuna principale / rettilineo dei box: questi posti premium offrono una vista sulla linea di partenza/arrivo e sulla pit lane, con prezzi medi intorno a £700 ($940)

questi posti premium offrono una vista sulla linea di partenza/arrivo e sulla pit lane, con prezzi medi intorno a £700 ($940) Paddock Club & Hospitality: i pacchetti VIP, che offrono catering all-inclusive e accesso esclusivo alla pit lane, partono solitamente da circa £4.000 ($5.375).

Gli eventi nordamericani e i prestigiosi appuntamenti europei tendono a essere i più costosi del calendario di F1. All'altro estremo della scala dei prezzi, le gare in Estremo Oriente e in Sud America (Cina, Giappone e Brasile) figurano tra le meno costose della stagione.

Ricorda di tenere d'occhio il sito della F1 e i vari siti dei circuiti per ulteriori informazioni, oltre ai siti secondari come StubHub per verificare l'attuale disponibilità dei biglietti.

Cosa è incluso nei pacchetti hospitality della F1?

L'hospitality nei circuiti del Gran Premio, situati in straordinarie località globali, offre un tocco di lusso con ristorazione raffinata e opzioni premium per le bevande, oltre all'accesso a lounge esclusive.

Potrai inoltre goderti uno sguardo dietro le quinte della F1, creando un'esperienza da sogno per gli appassionati di sport motoristici. È il regalo perfetto per un'occasione speciale e, anche se ogni Gran Premio offre esperienze uniche, ci sono elementi inclusi costanti in alcuni pacchetti per determinate gare:

Trackside VIP

Accesso alle gare di venerdì, sabato e domenica

Vista premium sulla pit lane e sulla linea di partenza/arrivo

Open bar per tutta la giornata

Pranzo gourmet con antipasto e buffet

Accesso alla lounge hospitality

Trackside Hospitality

Hospitality di alto livello con visuali premium

Raffinate opzioni gastronomiche e vino frizzante serviti per tutto il weekend di gara

Presenza speciale di una personalità dei media della F1 o di un pilota

Sessione di domande e risposte con un dirigente della F1

Esperienza esclusiva Grid Walk

Opportunità fotografica con il trofeo del campionato

Accesso guidato al paddock per uno sguardo dietro le quinte

Cosa aspettarsi dalla stagione di F1 2026?

L'anno scorso abbiamo assistito a una delle stagioni di F1 più emozionanti e drammatiche di sempre. Dopo aver dominato per lunghi tratti, il duo McLaren formato da Lando Norris e Oscar Piastri è stato spinto al limite da un Max Verstappen in grande ripresa, mentre la stagione si è chiusa nel modo più entusiasmante.

Lando Norris, ovviamente, ha mantenuto il sangue freddo nell'ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, chiudendo terzo e conquistando il suo primo titolo mondiale piloti in F1. Ora prova a diventare il primo pilota britannico a difendere con successo il titolo dopo aver vinto il suo primo campionato.

Che differenza possono fare però pochi mesi nel mondo della Formula 1. Tutti e tre i contendenti al titolo della scorsa stagione non sono riusciti a salire sul podio in nessuna delle prime due gare del 2026 e nessuno di loro ha nemmeno concluso il Gran Premio di Cina.

Come previsto in base alle loro prestazioni nei test pre-stagionali, la Mercedes è al momento la grande protagonista. George Russell ha conquistato pole position e vittoria in gara in Australia, mentre il suo compagno italiano di 19 anni, Kimi Antonelli, ha trionfato in Cina.

Anche i tifosi della Ferrari hanno di che sorridere. Il Cavallino Rampante sembra essere migliorato rispetto allo scorso anno oppure sta gestendo le nuove regole e i nuovi regolamenti meglio degli altri. Ha chiuso 3ª e 4ª in entrambe le prime due gare, con Charles Leclerc a podio a Melbourne e Lewis Hamilton terzo a Shanghai.