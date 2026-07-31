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Come acquistare i biglietti per Hull City-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Manchester United

L’Hull City torna nella terra promessa della Premier League e potresti vederlo affrontare il Manchester United

Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. La sua attesissima stagione 2026/27 inizierà con una grande sfida casalinga contro il Manchester United, 20 volte campione d'Inghilterra, sabato 22 agosto.

I tifosi delle Tigers saranno ancora in festa dopo la vittoria della loro squadra nella finale playoff di Championship contro il Middlesbrough a Wembley a maggio, con Oli McBurnie autore del drammatico gol vittoria nel recupero.

Anche il Manchester United ha chiuso in alto la stagione 2025/26, conquistando la qualificazione alla Champions League grazie al terzo posto finale. Dopo aver ricevuto ora l'incarico a titolo definitivo, Michael Carrick punta a costruire sulle solide basi gettate la scorsa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Hull City-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Manchester United di Premier League?

Hull City-Manchester United inizierà alle 12:30 BST di sabato 22 agosto all'MKM Stadium di Hull.

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Premier League - Game Week 1
The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Manchester United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale ticketing di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nell'anello inferiore hanno un prezzo premium, mentre i posti nell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

HUL

HUL - Forma

MIL
D0-0
MIL
V0-2
MID
V1-0
KSP
V0-3
RIZ
V1-2
Gol segnato (subito)
8/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MUN

MUN - Forma

SUN
D0-0
NFO
V3-2
BHA
V0-3
WRE
S0-1
RBK
V0-5
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Hull CityPareggioManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
EFL Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
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Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Hull City - Manchester United

Hull City crest
Hull City
HUL
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Allenatore

  • S. Jakirovic

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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