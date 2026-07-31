Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. La sua attesissima stagione 2026/27 inizierà con una grande sfida casalinga contro il Manchester United, 20 volte campione d'Inghilterra, sabato 22 agosto.

I tifosi delle Tigers saranno ancora in festa dopo la vittoria della loro squadra nella finale playoff di Championship contro il Middlesbrough a Wembley a maggio, con Oli McBurnie autore del drammatico gol vittoria nel recupero.

Anche il Manchester United ha chiuso in alto la stagione 2025/26, conquistando la qualificazione alla Champions League grazie al terzo posto finale. Dopo aver ricevuto ora l'incarico a titolo definitivo, Michael Carrick punta a costruire sulle solide basi gettate la scorsa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Hull City-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Manchester United di Premier League?

Hull City-Manchester United inizierà alle 12:30 BST di sabato 22 agosto all'MKM Stadium di Hull.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Manchester United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale ticketing di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nell'anello inferiore hanno un prezzo premium, mentre i posti nell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono solitamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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