L'Hoffenheim affronta il VfB Stuttgart sabato 12 settembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Il loro incontro di campionato più recente, nel maggio 2026, si è concluso con un emozionante pareggio per 3-3 nello stesso stadio. Nel complesso, i precedenti sorridono leggermente allo Stuttgart, anche se le partite a Sinsheim si rivelano regolarmente imprevedibili per entrambe le squadre.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Hoffenheim-VfB Stuttgart si gioca alla SNP Arena di Sinsheim. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua area.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Hoffenheim-VfB Stuttgart del 12 settembre 2026, hai due opzioni principali:

Canali ufficiali dei club: Il modo più sicuro per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale è direttamente tramite il portale ufficiale online dei biglietti del TSG Hoffenheim, dato che è la squadra di casa che ospita la partita alla PreZero Arena di Sinsheim. Anche i tifosi ospiti possono controllare il ticket shop ufficiale del VfB Stuttgart per la vendita della quota destinata al settore ospiti, anche se spesso è richiesta l'iscrizione ufficiale al club.

Mercato secondario e aggregatori: Se le quote ufficiali sono esaurite, i biglietti sono disponibili sulle piattaforme di rivendita e sui siti di comparazione come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Il costo dei biglietti per la partita di Bundesliga Hoffenheim-VfB Stuttgart del 12 settembre 2026 varia in base alla posizione del posto, alla categoria del biglietto e al fatto che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale: I biglietti standard acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club partono in genere da circa 15-20 £ per i posti in piedi (Stehplatz). I posti a sedere (Sitzplatz) vanno generalmente da 30 a 70 £ , a seconda della vicinanza al campo o alle tribune centrali.

Mercato secondario e aggregatori: Sulle piattaforme di rivendita di terze parti e sugli aggregatori di biglietti (come StubHub), i prezzi oscillano in base alla domanda. I biglietti di fascia base sul mercato secondario partono attualmente da circa 40-85 £ , con i posti premium o quelli centrali negli anelli inferiori che arrivano a 100-150 £+ a biglietto.

Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hoffenheim e VfB Stuttgart

L'Hoffenheim arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il successo per 4-0 contro l'Erzgebirge Aue in DFB-Pokal il 22 agosto, una convincente vittoria in coppa arrivata dopo il pareggio per 2-2 in amichevole con il Tottenham Hotspur. In precedenza, nel pre-campionato, aveva battuto il Karlsruher SC 3-0 e l'Holstein Kiel 3-1. In queste cinque partite l'Hoffenheim ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto.

Anche lo Stuttgart si presenta alla gara con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima uscita è stata il successo per 4-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Hansa Rostock il 21 agosto, anche se quel risultato è stato oscurato dagli infortuni subiti durante la partita. Lo Stuttgart ha pareggiato 2-2 con il Paris FC a fine luglio e ha perso 1-0 contro il Fulham in amichevole il 15 agosto. Ha segnato 16 gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti otto, un andamento che suggerisce come la squadra di Hoeness possa concedere qualcosa in difesa.

Hoffenheim-VfB Stuttgart: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 2 maggio 2026, quando Hoffenheim e Stuttgart hanno pareggiato 3-3 alla SNP Arena in una partita di Bundesliga. Prima di allora, la sfida di Bundesliga del dicembre 2025 a Stoccarda si era chiusa senza gol. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga tra le due squadre, nessuna delle due è riuscita a imporsi, con il bilancio che registra due pareggi, una vittoria dello Stuttgart e altri due pareggi, compreso l'1-1 del febbraio 2025 e l'1-1 dell'ottobre 2024. L'ultima vittoria presente nel dataset appartiene allo Stuttgart, che ha battuto l'Hoffenheim 3-0 a Sinsheim nel marzo 2024.