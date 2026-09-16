Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Hamburger SV: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Hoffenheim affronta l'Hamburger SV sabato 10 ottobre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Storicamente, i due club condividono un bilancio testa a testa molto equilibrato, con l'Hoffenheim in leggero vantaggio grazie a 8 vittorie contro le 7 dell'Hamburger SV. Nel loro incontro più recente, il 25 aprile 2026, l'Hoffenheim ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 al Volksparkstadion.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hoffenheim-Hamburger SV, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-Hamburger SV di Bundesliga?

Hoffenheim-Hamburger SV si gioca alla SNP Arena di Sinsheim sabato 10 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 09:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Hamburger SV di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV, puoi seguire queste principali opzioni di acquisto:

Portali ufficiali di biglietteria dei club: Biglietteria ufficiale TSG Hoffenheim: visita il portale ufficiale di biglietteria del TSG Hoffenheim. I biglietti vengono solitamente messi a disposizione prima dei membri del club durante una finestra di prevendita esclusiva, prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita libera per il pubblico generale.

Biglietteria ufficiale Hamburger SV: se intendi sederti nel settore ospiti, controlla il portale ufficiale di biglietteria dell'Hamburger SV, poiché i biglietti per i tifosi in trasferta vengono assegnati direttamente tramite il club ospite ai propri membri e agli abbonati. Piattaforme ufficiali di rivendita biglietti (Zweitmarkt): L'Hoffenheim gestisce uno scambio ufficiale di biglietti di seconda mano direttamente sul sito del club. Gli abbonati che non possono partecipare rimettono in vendita i propri posti al valore nominale ufficiale, offrendo un modo sicuro e legittimo per acquistare biglietti se la partita va sold out. Vendita libera e consigli per la prenotazione: Le date di vendita dei biglietti vengono solitamente annunciate poche settimane prima del giorno della partita. Creare in anticipo un account utente gratuito sulla piattaforma ticketing del TSG Hoffenheim ti permetterà di accedere rapidamente al portale una volta aperta la vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV alla SNP Arena (PreZero Arena) dipendono dalla categoria del posto e da dove li acquisti:

Prezzi ufficiali a valore nominale (biglietteria TSG Hoffenheim)

Biglietti in piedi (Stehplätze): i biglietti standard in piedi partono da circa 15 € a 20 € (ridotti disponibili intorno a 12 € a 15 € ).

Biglietti a sedere (Sitzplätze):

Tribuna inferiore / blocchi famiglia: circa 30 € a 45 € . Categoria 2 (angoli / tribune superiori): circa 45 € a 65 € . Categoria 1 (tribuna principale / lato lungo opposto): da 65 € a 115 €+ a seconda del settore specifico e della vicinanza alla linea di metà campo.

VIP e hospitality: in genere partono da 150 € a 250 €+ .

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Scambio ufficiale di biglietti del club (Zweitmarkt): venduti direttamente al valore nominale originale, di solito 15 € a 115 € a seconda del posto.

Hoffenheim-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Hoffenheim-Hamburger SV, stato di forma

L'Hoffenheim ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-3 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza, in questa serie, ha battuto l'Erzgebirge Aue 4-0 in DFB-Pokal e pareggiato 2-2 con il Tottenham Hotspur in pre-season. In queste cinque gare, l'Hoffenheim ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.

L'Amburgo ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una pesante sconfitta per 0-5 contro il Mainz in Bundesliga. Prima di allora, ha perso 0-2 contro il Borussia Dortmund nel weekend d'apertura, anche se ha vinto la sua sfida di coppa sul campo dello SC Verl per 3-0. L'Amburgo ha segnato sei gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Hoffenheim-Hamburger SV: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è giocato il 25 aprile 2026, quando l'Hoffenheim ha vinto 2-1 in trasferta al Volksparkstadion in Bundesliga. Nelle cinque sfide testa a testa più recenti, l'Hoffenheim ha vinto tre volte contro le due dell'Amburgo, con l'Hoffenheim che ha ottenuto anche un successo casalingo per 4-1 nel dicembre 2025 e una vittoria per 2-0 nell'aprile 2018. Le vittorie dell'Amburgo nel dataset sono arrivate nel novembre 2017 (3-0) e nell'aprile 2017 (2-1).