Il TSG 1899 Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund sabato 5 settembre 2026 alla PreZero Arena di Sinsheim.

L'Hoffenheim cercherà di sfruttare il fattore campo dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 contro il Dortmund nel precedente incontro di campionato disputato nello stesso stadio nell'aprile 2026. Nel frattempo, il Borussia Dortmund punta a trovare subito slancio nella nuova stagione dopo il quarto posto in campionato della scorsa annata.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Hoffenheim-Borussia Dortmund si gioca alla SNP Arena di Sinsheim. Controllate la programmazione ufficiale delle trasmissioni nella vostra regione per i dettagli confermati sull'orario del calcio d'inizio.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Per assicurarsi i biglietti esclusivamente tramite le piattaforme ufficiali dei club, seguite questi canali:

Biglietti ufficiali per il settore di casa

Ticketcenter del TSG Hoffenheim: il TSG Hoffenheim gestisce direttamente l'assegnazione dei biglietti per il settore di casa tramite il proprio shop online principale.

Vendita generale al pubblico: le vendite ufficiali aperte di solito iniziano da 4 a 6 settimane prima del calcio d'inizio attraverso il portale del club.

Piattaforme secondarie di rivendita

Piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub offrono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Bundesliga alla PreZero Arena del TSG 1899 Hoffenheim variano generalmente in base al settore e alla categoria del posto:

Prezzi ufficiali nominali

Biglietti in piedi: in genere vanno da 14 € a 19 € a seconda delle riduzioni e delle assegnazioni.

Biglietti a sedere: i posti standard di categoria in genere partono da circa 20 € a 28 € per i settori inferiori/superiori, mentre i posti centrali premium arrivano fino a 50 € a 70 € per partite di alto profilo come quella contro il Borussia Dortmund.

Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Hoffenheim e Borussia Dortmund

Le ultime cinque partite dell'Hoffenheim hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, tutte in amichevole pre-campionato. L'uscita più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Tottenham Hotspur, dopo una sconfitta per 3-0 contro gli stessi avversari il giorno precedente. In precedenza, nel pre-campionato, aveva ottenuto vittorie convincenti, tra cui un 4-1 sul Greuther Fuerth e un 3-1 contro l'Holstein Kiel. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto.

Gli ultimi cinque risultati amichevoli del Borussia Dortmund mostrano una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La partita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, mentre è arrivata anche una sconfitta per 2-3 contro l'Arsenal in un test pre-campionato. L'unica vittoria è arrivata contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la squadra di Kovac abbia ancora del lavoro da fare in fase difensiva prima dell'inizio del calcio competitivo.

Hoffenheim-Borussia Dortmund: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è disputato il 18 aprile 2026, con la vittoria per 2-1 dell'Hoffenheim alla SNP Arena in una partita di Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Hoffenheim ha vinto due volte, il Dortmund due volte, mentre una partita è finita in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto in totale 16 gol, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di saper segnare sia in casa sia in trasferta.

Classifica di Hoffenheim e Borussia Dortmund

Nella classifica di Bundesliga, l'Hoffenheim ha chiuso la precedente stagione all'11° posto, mentre il Borussia Dortmund ha terminato il campionato al quarto posto.