Il TSG 1899 Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund sabato 5 settembre 2026 alla PreZero Arena di Sinsheim.
L'Hoffenheim cercherà di sfruttare il fattore campo dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 contro il Dortmund nel precedente incontro di campionato disputato nello stesso stadio nell'aprile 2026. Nel frattempo, il Borussia Dortmund punta a trovare subito slancio nella nuova stagione dopo il quarto posto in campionato della scorsa annata.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?
Hoffenheim-Borussia Dortmund si gioca alla SNP Arena di Sinsheim. Controllate la programmazione ufficiale delle trasmissioni nella vostra regione per i dettagli confermati sull'orario del calcio d'inizio.
Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?
Per assicurarsi i biglietti esclusivamente tramite le piattaforme ufficiali dei club, seguite questi canali:
Biglietti ufficiali per il settore di casa
- Ticketcenter del TSG Hoffenheim: il TSG Hoffenheim gestisce direttamente l'assegnazione dei biglietti per il settore di casa tramite il proprio shop online principale.
- Vendita generale al pubblico: le vendite ufficiali aperte di solito iniziano da 4 a 6 settimane prima del calcio d'inizio attraverso il portale del club.
Piattaforme secondarie di rivendita
- Piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub offrono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale a seconda della domanda.
Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?
I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Bundesliga alla PreZero Arena del TSG 1899 Hoffenheim variano generalmente in base al settore e alla categoria del posto:
Prezzi ufficiali nominali
- Biglietti in piedi: in genere vanno da 14 € a 19 € a seconda delle riduzioni e delle assegnazioni.
- Biglietti a sedere: i posti standard di categoria in genere partono da circa 20 € a 28 € per i settori inferiori/superiori, mentre i posti centrali premium arrivano fino a 50 € a 70 € per partite di alto profilo come quella contro il Borussia Dortmund.
Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Hoffenheim e Borussia Dortmund
Le ultime cinque partite dell'Hoffenheim hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, tutte in amichevole pre-campionato. L'uscita più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Tottenham Hotspur, dopo una sconfitta per 3-0 contro gli stessi avversari il giorno precedente. In precedenza, nel pre-campionato, aveva ottenuto vittorie convincenti, tra cui un 4-1 sul Greuther Fuerth e un 3-1 contro l'Holstein Kiel. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto.
Gli ultimi cinque risultati amichevoli del Borussia Dortmund mostrano una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La partita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, mentre è arrivata anche una sconfitta per 2-3 contro l'Arsenal in un test pre-campionato. L'unica vittoria è arrivata contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la squadra di Kovac abbia ancora del lavoro da fare in fase difensiva prima dell'inizio del calcio competitivo.
Hoffenheim-Borussia Dortmund: precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre si è disputato il 18 aprile 2026, con la vittoria per 2-1 dell'Hoffenheim alla SNP Arena in una partita di Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Hoffenheim ha vinto due volte, il Dortmund due volte, mentre una partita è finita in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto in totale 16 gol, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di saper segnare sia in casa sia in trasferta.
Testa a testa
Classifica di Hoffenheim e Borussia Dortmund
Nella classifica di Bundesliga, l'Hoffenheim ha chiuso la precedente stagione all'11° posto, mentre il Borussia Dortmund ha terminato il campionato al quarto posto.
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