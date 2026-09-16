La Grecia ospita i Paesi Bassi in una sfida ad alta posta di UEFA Nations League allo stadio Toumba di Salonicco il 1° ottobre 2026. Entrambe le nazioni portano in questo appuntamento una ricca tradizione nel calcio europeo, garantendo un’atmosfera intensa nel giorno della partita.

GOAL ha tutte le informazioni di cui hai bisogno su come assicurarti il tuo posto. Scopri dove acquistare i biglietti, i dettagli sui costi e preparati a sostenere la tua squadra dal vivo.

Quando si gioca Grecia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

Grecia-Paesi Bassi si gioca allo stadio Toumba di Salonicco, con l’orario ufficiale del calcio d’inizio ancora da confermare: controlla il broadcaster della tua regione per il programma esatto.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Dove acquistare i biglietti per Grecia-Paesi Bassi di Nations League maschile?

I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica ellenica, che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale greca. Il sito ufficiale è il primo punto di riferimento per i tifosi che cercano biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale.

Se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Paesi Bassi di Nations League maschile?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della HFF partono in genere da 25 € per i posti di ingresso generale, con tariffe che aumentano in base alla posizione del posto e alla categoria all’interno dello stadio Toumba.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 65 € a seconda della disponibilità dei posti e della domanda di mercato in tempo reale.

Grecia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Grecia-Paesi Bassi, il momento delle due squadre

La Grecia non ha vinto nelle ultime cinque partite, facendo registrare tre pareggi e due sconfitte in questo periodo. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro l’Italia in amichevole il 7 giugno, e prima ancora era arrivato il pareggio per 2-2 con la Svezia. La Grecia non è riuscita a segnare in tre di queste cinque partite, anche se ha subito soltanto tre gol complessivi in questa serie.

I Paesi Bassi hanno vinto tre, pareggiato una e perso una delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato l’1-1 con il Marocco al Mondiale il 30 giugno, che ha posto fine al loro torneo. Prima di allora, avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella stessa competizione, oltre a pareggiare 2-2 con il Giappone. Gli Oranje hanno segnato 12 gol in queste cinque partite.

Grecia-Paesi Bassi: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre risale a ottobre 2023, quando la Grecia perse 0-1 contro i Paesi Bassi in una partita di qualificazione al Campionato Europeo ad Atene. Un mese prima, i Paesi Bassi avevano vinto 3-0 in casa nella gara di ritorno della stessa campagna di qualificazione. I Paesi Bassi vinsero anche 4-0 in un’amichevole del 2004, anche se la Grecia ottenne un successo per 2-1 in un’amichevole del 2016 ad Amsterdam. I Paesi Bassi sono avanti nei precedenti nei quattro incontri registrati, con tre vittorie contro l’unica della Grecia.



