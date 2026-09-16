La Grecia affronta la Germania in un entusiasmante match della fase a gironi della UEFA Nations League allo stadio Toumba di Salonicco il 4 ottobre 2026. Questa sfida di alto profilo mette di fronte due appassionate nazioni del calcio europeo in un importante confronto competitivo.

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Quando si gioca Grecia-Germania di UEFA Nations League A?

Grecia-Germania prende il via giovedì 1 ottobre 2026 allo stadio Toumba di Salonicco, con informazioni ufficiali sulla trasmissione non attualmente disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Dove acquistare i biglietti per Grecia-Germania?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Federazione calcistica ellenica (HFF), che gestisce la distribuzione primaria per le partite casalinghe della nazionale greca. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarsi biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Germania?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della HFF partono in genere da 25 € per i posti di categoria generale dietro la porta, con tariffe che aumentano in base al settore e al livello del posto all'interno dello stadio Toumba.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 48 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla scelta del posto, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Grecia-Germania di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Grecia e Germania

La Grecia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, collezionando tre pareggi e due sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 0-1 contro l'Italia in amichevole il 7 giugno, e prima ancora aveva pareggiato 2-2 con la Svezia. La Grecia non è riuscita a segnare in tre di queste cinque gare, anche se ha subito appena tre gol complessivi. La serie di cinque partite si completa con i pareggi contro Ungheria e Bielorussia.

La Germania ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Paraguay ai Mondiali il 29 giugno, risultato che ha comportato l'eliminazione dal torneo. In precedenza aveva battuto gli USA 2-1 in amichevole, travolto Curaçao 7-1 e superato la Costa d'Avorio 2-1 ai Mondiali, prima di perdere 2-1 contro l'Ecuador. La Germania ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Grecia-Germania: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a giugno 2024, quando la Germania ha battuto la Grecia 2-1 in amichevole. Nei quattro precedenti registrati, la Germania ne ha vinti tre e la Grecia nessuno, con una partita che non ha prodotto una vittoria tedesca, una sconfitta per 2-4 della Grecia in una qualificazione ai Mondiali del 2001 disputata ad Atene. La Germania ha inoltre vinto 4-2 contro la Grecia a Euro 2012 e 2-0 in una qualificazione ai Mondiali del settembre 2000.



