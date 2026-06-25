La Svizzera, già prima nel Gruppo B, volerà a Vancouver giovedì per gli ottavi di finale.
Ha chiuso il girone imbattuto, battendo 2-1 il Canada, e ha mostrato di essere in forma al momento giusto.
Ora si prepara per un match ad eliminazione diretta contro una delle migliori terze classificate, dove non sarà ammesso errore.
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Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale della Svizzera ai Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono ormai chiuse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita Last Minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, potete rivolgervi a piattaforme secondarie come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima di comprare.
Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Svizzera?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per determinate categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 $ (1.518 $)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14-15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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