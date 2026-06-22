Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale del Messico: prezzi, partite all’Estadio Azteca, offerte last minute e altro

Il Messico giocherà gli ottavi di finale martedì 30 giugno alle 19:00 a Città del Messico.

Affronterà la terza classificata dei gironi C, E, F, H o I, probabilmente Scozia, Ecuador o Svezia.

A che ora inizia la partita del Messico nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

In quanto vincitrice del Gruppo A, la squadra scenderà in campo martedì 30 giugno alle 19:00 ora locale allo stadio di Città del Messico.

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale del Messico ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita Last Minute è attiva dal 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, potete rivolgervi a piattaforme secondarie come StubHub , verificandone sempre termini e condizioni.

Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Messico?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per determinate categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 $ (1.518 $) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14-15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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