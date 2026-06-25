Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale del Brasile: prezzi, partite allo stadio di Houston, offerte last minute e altro

Il Brasile sarà a Houston lunedì per iniziare la fase a eliminazione diretta con un atteso match dei sedicesimi.

Prima classificata nel Gruppo C, la Seleção si presenta all’eliminazione diretta da favorita.

Dovrà però superare la seconda classificata del Gruppo F, già testata in campo: Giappone, Olanda o Svezia.

Quando inizia la partita del Brasile nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale del Brasile ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita Last Minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub , verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Brasile?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per determinate categorie di spettatori), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi possono salire ulteriormente.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 $ (1.518 $) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14-15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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