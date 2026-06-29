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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, partite del Messico, prezzi medi per l’Argentina e altro ancora

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Biglietti
Coppa del Mondo

Le squadre hanno iniziato a qualificarsi per i sedicesimi di finale: ecco tutto quello che c'è da sapere

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, il nuovo formato a 48 squadre prevede un tabellone a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale in programma dal 28 giugno al 3 luglio.

Con squadre come Stati Uniti, Messico, Argentina e Germania già qualificate, la vendita dei biglietti è iniziata. Ecco cosa c’è da sapere.

Quando e dove si giocheranno i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026?

Data e ora (ora locale)

Calendario

Luogo

Risultato finale / Biglietti

28 giugno 2026, ore 15:00 PDT

Sudafrica vs Canada

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

1-0

29 giugno 2026, ore 12:00 CDT

Brasile vs Giappone

NRG Stadium, Houston, TX, USA

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29 giugno 2026, ore 21:30 EDT

Germania vs Paraguay

Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA

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30 giugno 2026, ore 19:00 CST

Paesi Bassi vs Marocco

Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Messico

Acquista

30 giugno 2026, ore 17:00 CDT

Costa d'Avorio vs Norvegia

Stadio di Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

Acquista

30 giugno 2026, ore 22:00 EDT

Francia vs Svezia

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA

Acquista

1° luglio 2026, ore 19:00 CST

Messico vs Ecuador

Stadio Azteca, Città del Messico, Messico

Acquista

1 luglio 2026, ore 17:00 EDT

Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo

Stadio di Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA

Acquista

1 luglio 2026, ore 13:00 PDT

Belgio vs Senegal

Stadio di Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, USA

Acquista

1 luglio 2026, ore 17:00 PDT

Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina

Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA

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2 luglio 2026, ore 12:00 PDT

Spagna vs Austria

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

Acquista

2 luglio 2026, ore 19:00 EDT

Portogallo vs Croazia

BMO Field, Toronto, ON, Canada

Acquista

2 luglio 2026, ore 20:00 PDT

Svizzera vs Algeria

BC Place, Vancouver, BC, Canada

Acquista

3 luglio 2026, ore 13:00 CDT

Australia vs Egitto

AT&T Stadium, Arlington, TX, Stati Uniti

Acquista

3 luglio 2026, ore 18:00 EDT

Argentina vs Capo Verde

Hard Rock Stadium, Miami, FL, USA

Acquista

3 luglio 2026, ore 20:30 CDT

Colombia vs Ghana

Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA

Acquista

Dove acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quali sono i prezzi dei biglietti per gli ottavi di finale?

Categoria di biglietto

Prezzo ufficiale FIFA

Prezzo medio di rivendita

Biglietti

Categoria 1 (posti a bordo campo nella parte inferiore/centrale)

540 – 610 dollari

da 1.500 a oltre 2.800 dollari

Biglietti

Categoria 2 (posti d'angolo e posti premium nella tribuna superiore)

da 440 a 490 dollari

da 1.100 a 1.900 dollari

Biglietti

Categoria 3 (file standard della tribuna superiore dietro le porte)

da 225 a 235 $

da 650 a 1.200 dollari

Biglietti

Categoria 4 / Settore Tifosi (Angoli della tribuna superiore / zone della federazione)

da 60 a 120 dollari

da 400 a 850 dollari

Biglietti

Biglietti Premium ad alta richiesta (USA, Messico, Germania, Argentina)

Valore nominale standard

da 1.200 a oltre 3.600 dollari

Biglietti

Come acquistare biglietti di seconda mano per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Il canale ufficiale è il FIFA Resale Marketplace, riaperto il 2 aprile.

È accessibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch’esso riaperto per gestire le transazioni di rivendita locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o le partite più richieste.

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.