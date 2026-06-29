Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, il nuovo formato a 48 squadre prevede un tabellone a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale in programma dal 28 giugno al 3 luglio.
Con squadre come Stati Uniti, Messico, Argentina e Germania già qualificate, la vendita dei biglietti è iniziata. Ecco cosa c’è da sapere.
Quando e dove si giocheranno i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026?
Data e ora (ora locale)
Calendario
Luogo
Risultato finale / Biglietti
28 giugno 2026, ore 15:00 PDT
Sudafrica vs Canada
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
1-0
29 giugno 2026, ore 12:00 CDT
NRG Stadium, Houston, TX, USA
29 giugno 2026, ore 21:30 EDT
Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA
30 giugno 2026, ore 19:00 CST
Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Messico
30 giugno 2026, ore 17:00 CDT
Stadio di Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA
30 giugno 2026, ore 22:00 EDT
New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA
1° luglio 2026, ore 19:00 CST
Stadio Azteca, Città del Messico, Messico
1 luglio 2026, ore 17:00 EDT
Stadio di Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA
1 luglio 2026, ore 13:00 PDT
Stadio di Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, USA
1 luglio 2026, ore 17:00 PDT
Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA
2 luglio 2026, ore 12:00 PDT
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
2 luglio 2026, ore 19:00 EDT
BMO Field, Toronto, ON, Canada
2 luglio 2026, ore 20:00 PDT
BC Place, Vancouver, BC, Canada
3 luglio 2026, ore 13:00 CDT
AT&T Stadium, Arlington, TX, Stati Uniti
3 luglio 2026, ore 18:00 EDT
Hard Rock Stadium, Miami, FL, USA
3 luglio 2026, ore 20:30 CDT
Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA
Dove acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quali sono i prezzi dei biglietti per gli ottavi di finale?
Categoria di biglietto
Prezzo ufficiale FIFA
Prezzo medio di rivendita
Biglietti
Categoria 1 (posti a bordo campo nella parte inferiore/centrale)
540 – 610 dollari
da 1.500 a oltre 2.800 dollari
Categoria 2 (posti d'angolo e posti premium nella tribuna superiore)
da 440 a 490 dollari
da 1.100 a 1.900 dollari
Categoria 3 (file standard della tribuna superiore dietro le porte)
da 225 a 235 $
da 650 a 1.200 dollari
Categoria 4 / Settore Tifosi (Angoli della tribuna superiore / zone della federazione)
da 60 a 120 dollari
da 400 a 850 dollari
Biglietti Premium ad alta richiesta (USA, Messico, Germania, Argentina)
Valore nominale standard
da 1.200 a oltre 3.600 dollari
Come acquistare biglietti di seconda mano per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Il canale ufficiale è il FIFA Resale Marketplace, riaperto il 2 aprile.
È accessibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per residenti internazionali, statunitensi e canadesi.
I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch’esso riaperto per gestire le transazioni di rivendita locali con le stesse garanzie ufficiali.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o le partite più richieste.
Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.