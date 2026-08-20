Come acquistare i biglietti per gli NBA Global Games 2026: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

L'NBA porterà ancora una volta il miglior basket del mondo oltre il Nord America in vista della stagione 2026-27, con partite di preseason e regular season confermate in Canada, Cina, Messico, Francia e Inghilterra. L'azione inizierà il 3 ottobre a Quebec City, la prima partita in assoluto della lega nella provincia al di fuori di Montreal, prima di spostarsi a Vancouver e Macao, poi a Città del Messico a novembre e a un prestigioso doppio appuntamento a Parigi e Manchester nel gennaio 2027.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assistere a queste partite dal vivo, compreso il calendario completo, dove vengono venduti i biglietti, la fascia di prezzo attuale e come trovare l'opzione più economica. Di seguito troverai tutte le partite confermate degli NBA Global Games per il 2026, insieme ai dettagli sulla prevendita e sulla vendita generale, così da assicurarti i biglietti prima che i posti migliori vadano esauriti.

Quando si giocano gli NBA Global Games 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Sabato 3 ottobre (orario da confermare) Toronto Raptors vs Miami Heat Videotron Centre, Quebec City Biglietti Venerdì 9 ottobre (orario da confermare) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Biglietti Sabato 10 ottobre (orario da confermare) Toronto Raptors vs LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Biglietti Domenica 11 ottobre (orario da confermare) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Biglietti Sabato 7 novembre, circa le 16:00 ora locale Denver Nuggets vs Indiana Pacers Arena CDMX, Città del Messico Biglietti Giovedì 14 gennaio 2027, ore 18:00 locali San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Accor Arena, Parigi Biglietti Domenica 17 gennaio 2027 (orario da confermare) San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Biglietti

Dove acquistare i biglietti per gli NBA Global Games 2026?

Il modo più rapido e affidabile per mettere le mani sui biglietti degli NBA Global Games è tramite StubHub, perché offre:

Copertura completa: sono disponibili inserzioni per tutte le partite sopra elencate, dalle gare di preseason in Canada e Cina fino alle date di Città del Messico, Parigi e Manchester.

sono disponibili inserzioni per tutte le partite sopra elencate, dalle gare di preseason in Canada e Cina fino alle date di Città del Messico, Parigi e Manchester. Una rete di sicurezza quando le allocazioni ufficiali spariscono: la sfida di Città del Messico tra Nuggets e Pacers ha già esaurito i biglietti per la singola partita attraverso i canali ufficiali, e i Canada Games di Quebec City e Vancouver sono stati messi in vendita al pubblico solo il 20 agosto, quindi ci si aspetta una domanda elevata nei giorni successivi. StubHub raccoglie inserzioni da tifosi e broker che rivendono biglietti che non possono più utilizzare, offrendo una scelta di posti più ampia di quella che può garantire una singola biglietteria ufficiale.

Quanto costano i biglietti per gli NBA Global Games 2026?

I prezzi per i Global Games di quest'anno sono ancora in fase di assestamento man mano che ogni partita viene messa in vendita, ma la storia recente offre un'indicazione utile di ciò che i tifosi possono aspettarsi:

Fascia tipica: le corrispondenti partite di preseason ed esibizione all'estero dello scorso anno andavano da appena 60 dollari per i posti nei settori superiori in alcune sedi fino a diverse migliaia di dollari per il bordo campo e i settori premium.

le corrispondenti partite di preseason ed esibizione all'estero dello scorso anno andavano da appena 60 dollari per i posti nei settori superiori in alcune sedi fino a diverse migliaia di dollari per il bordo campo e i settori premium. Mercato della rivendita: i prezzi in genere partono ben al di sotto del valore nominale una volta che compare una gamma più ampia di inserzioni su StubHub .

i prezzi in genere partono ben al di sotto del valore nominale una volta che compare una gamma più ampia di inserzioni su . Posti più economici: i posti nei livelli superiori e quelli con visuale limitata sono costantemente il modo meno costoso per entrare nell'arena per queste partite internazionali uniche, e di solito sono i primi a ricomparire sul mercato della rivendita se il tuo budget è limitato.

Le finestre di prevendita e vendita generale variano a seconda del mercato

Canada: i biglietti per gli NBA Canada Games di Quebec City e Vancouver sono stati messi in vendita generale il 20 agosto 2026, dopo una prevendita anticipata disponibile per i tifosi che avevano registrato il proprio interesse in precedenza.

i biglietti per gli NBA Canada Games di Quebec City e Vancouver sono stati messi in vendita generale il 20 agosto 2026, dopo una prevendita anticipata disponibile per i tifosi che avevano registrato il proprio interesse in precedenza. Cina: la lega non ha ancora confermato i dettagli sulla vendita dei biglietti per le partite di Macao tra Mavericks e Rockets.

la lega non ha ancora confermato i dettagli sulla vendita dei biglietti per le partite di Macao tra Mavericks e Rockets. Messico: la partita di Città del Messico ha venduto i biglietti in più fasi, prima ai titolari di carta Banco Azteca e poi con una vendita pubblica, e i biglietti per la singola partita sono ora esauriti attraverso i canali ufficiali.

la partita di Città del Messico ha venduto i biglietti in più fasi, prima ai titolari di carta Banco Azteca e poi con una vendita pubblica, e i biglietti per la singola partita sono ora esauriti attraverso i canali ufficiali. Europa: le partite di Parigi e Manchester sono attualmente nella fase di ballot gratuita, con la vendita generale dei biglietti attesa una volta che l'estrazione si chiuderà a settembre.

Tutto quello che c'è da sapere sugli NBA Global Games

Il programma NBA Global Games porta da decenni la lega nelle arene di Europa, Asia, Africa, Australia e Americhe, con le primissime partite all'estero che risalgono al 1978, quando i Washington Bullets disputarono match di esibizione in Israele, Cina e Filippine. Da allora è diventato una delle principali strategie di crescita della lega, mescolando esibizioni di preseason e vere partite di regular season pensate per portare il basket NBA a tifoserie che raramente hanno la possibilità di vederlo dal vivo.

Il programma di quest'anno riflette quanto rapidamente possa cambiare la mappa internazionale della lega. Abu Dhabi, che ha ospitato partite di preseason ogni anno dal 2022 al 2025, non compare nel 2026 dopo che l'NBA ha scelto di non viaggiare in Medio Oriente a causa delle preoccupazioni per la sicurezza nella regione, anche se la lega ha affermato che i suoi piani a lungo termine per gli Emirati Arabi Uniti e un possibile futuro in Qatar restano invariati. Al suo posto, il Canada ottiene una storica prima volta, con Quebec City che ospiterà una partita NBA per la prima volta nell'ambito di un doppio appuntamento che porterà i Raptors anche a Vancouver. Città del Messico prosegue la sua corsa come Paese al di fuori di Stati Uniti e Canada con la maggiore storia NBA, ospitando la sua 35ª partita dal 1992, mentre Parigi e Manchester completano l'anno come parte dell'impegno triennale della lega per il basket di regular season in Europa.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Accor Arena

L'Accor Arena di Parigi ospiterà l'NBA il 14 gennaio 2027, quando Victor Wembanyama tornerà nel suo Paese natale come parte del roster degli Spurs che affronterà i Pelicans. Situata nel 12° arrondissement, vicino al quartiere di Bercy, l'arena ha una capienza di circa 20.300 posti e ha ospitato partite NBA a più riprese fin dagli anni '90, rendendo questa la sesta gara di regular season che la lega porta nella capitale francese e la 16ª apparizione NBA complessiva nel Paese.

L'impianto è ben servito dai trasporti pubblici, con le stazioni metro e RER di Bercy entrambe a breve distanza a piedi dall'ingresso, il che la rende una delle principali arene europee più facili da raggiungere senza auto. All'interno, i posti spaziano dalle ripide file dell'anello superiore con vista completa sul campo ai settori premium inferiori e al bordo campo, offrendo ai tifosi di ogni budget un modo per entrare nell'impianto. Considerata la portata dell'interesse attorno al ritorno a casa di Wembanyama, e il fatto che i dettagli della vendita generale devono ancora essere confermati, assicurarsi un posto in anticipo attraverso il mercato della rivendita sarà probabilmente il modo più sicuro per garantirsi l'ingresso una volta che il periodo di ballot gratuita si chiuderà a settembre.